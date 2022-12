Ik had plannen om mijn veertigste verjaardag groots aan te pakken. Ik zou een feest geven – of op zijn minst een borrel die kon ontaarden in een feest. Ik zag mezelf al aangeschoten zwieren en als een vlinder van vriend naar vriendin fladderen, me wentelend in warmte, vriendschap, drank en vreugde. Ik reserveerde bij een plek die zichzelf taverne noemt, maar door mensen van boven de veertig toch echt als bar-dancing aangemerkt wordt.

Daarna maakte ik in mijn telefoon een lijst van mensen die ik zou uitnodigen. Het waren er een stuk of zestig. Zoveel vrienden heb ik helemaal niet, maar als je het principe ‘als ik die uitnodig, moet ik die ook uitnodigen’ aanhoudt, kom je een heel eind. Echter, met het verstrijken en korter worden van de dagen nam ook mijn behoefte aan het vieren af. Hoe kouder en donkerder het werd, hoe minder mensen ik wilde zien. Ik annuleerde de bar-dancing en in plaats daarvan nodigde ik een paar vrienden uit voor een klein etentje. (Als je die lijn zou doortrekken en ik nog later in december jarig was geweest, had ik mijn verjaardag in mijn eentje gevierd. Of helemaal niet. Of had ik een negatief aantal mensen uitgenodigd. Overledenen?)

‘En, hoe voelt het om veertig te zijn?’ vroeg mijn vrouw toen de dag eenmaal was aangebroken. Ik stond in de keuken en haalde mijn schouders op. Geen idee. Waarschijnlijk omdat ik me al jaren veertig voel en het nu dan gewoon ben. Zelf vertelde ze dat ze wat meer tevreden is over zichzelf en haar leven. Dat kwam me bekend voor: toen ik dertig werd, werd me dat ook al beloofd. Misschien is dat wat mensen bedoelen als ze zeggen dat veertig het nieuwe dertig is. Mijn zwager heeft zijn eigen, onnavolgbare theorie. Vanaf een strand aan de andere kant van de wereld stuurde hij me een selfie. Zijn haar was blond geverfd. ‘Veertig is het nieuwe vijftig’, schreef hij.

’s Avonds zaten we in een Mexicaans restaurant. Een voor een kwamen mijn vrienden uit het donker binnendruppelen. Eén had een papieren tasje bij zich. Er zat een boek in en een ansichtkaart met een felicitatie. En iets zwarts, met een gladde stof en kussentjes. Een fietsbroekje. ‘Je bent veertig, dus nu ga je wielrennen.’ We dronken margarita’s, aten taco’s en spraken over veel, behalve over hoe het is om veertig te worden. Twee jongens ontbraken. De een was net geopereerd aan zijn hart en nog herstellende. De ander moest het huis van zijn vader leeghalen, die hij net had begraven. Ik vertelde het aan een vriend die naast me zat. Hij knikte en trok een wijs gezicht. ‘Ja’, zei hij, ‘ook dat is veertig worden’.