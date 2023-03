Hoe komen we uit de shit?

Vanaf deze plek feliciteer ik Caroline van der Plas en de BBB met de monsterzege in de Provinciale Statenverkiezingen. Heel knap. De boeren en de burgers voelden zich niet gehoord en nu is hun geluid zo oorverdovend dat niemand in Den Haag ze nog kan negeren. Maar wat nu? De triple B’s kunnen wel allerlei eisen gaan stellen, maar ze hebben nog altijd met wetten te maken waar ook zij zich aan moeten houden. Bovendien hebben ze niet de absolute meerderheid in het provinciale, laat staan het landsbestuur. Er moet dus water bij de wijn. Mijn voorspelling: de stikstofmaatregelen gaan uiteindelijk toch genomen worden, maar het gaat allemaal langer duren en meer kosten, omdat de uitkoopbedragen zullen worden opgedreven.

Maar nu even los van de dagkoersen: hoe gaan we de shit oplossen? Hoe schudden we in dit land het chagrijn van ons af (ook de BBB-stemmers die nu vrolijk hun vlaggen weer hebben teruggedraaid, zullen op een gegeven moment ontgoocheld raken) en doen we samen blijmoedig wat nodig is? Hoe komen we weer bij elkaar?

Als ik een column heb geschreven, krijg ik meestal twee soorten reacties. De ene: ‘Wat een onzin, ik ben het totaal niet met je eens’; de ander: ‘Spijker. Kop! Precies wat ik ook vind.’ We zijn helemaal niet zo ruimdenkend als we denken en willen vooral bevestigd worden in wat we al vinden. Begrijpelijk, maar zo komen we geen steek verder. Het zou fijn zijn als onze preek soms een andere parochie zou bereiken en wij eens aandachtig konden luisteren naar een dominee van een andere denominatie. Maar hoe?

Het helpt niet als je jarenlang met een premier zit die als voornaamste doel heeft om premier te blijven. Die (sorry, maar dit moet tot in den treure herhaald worden omdat het relevant is) het slecht vindt om een visie te hebben, die niet de problemen zelf wil aanpakken, maar vooral het beeld van die problemen. Die het meer gaat om zijn reputatie, dan om de issues zelf. Met pappen en nathouden kun je kennelijk heeeeel lang een land regeren, maar op een gegeven moment worden de mensen het zat. En dat moment was zeker een jaar geleden al.

Als je wel een visie hebt, dan kun je echt iets bereiken. Dan zeg je bijvoorbeeld dat je een land wilt zijn met een gezonde natuur, waarin boeren op een prettige manier een goed inkomen kunnen verdienen. Dan zeg je dat je wereldleider op het gebied van duurzame energie wilt worden. Dat Nederland mooier, schoner en sterker wordt. Daar probeer je iedereen enthousiast voor te maken. Daarover praat je met boeren, ondernemers en natuurorganisaties. Je maakt geen kaartjes, je roept niet dat de helft van het vee weg moet, maar je werkt toe naar een mooiere toekomst. Een beetje dialectiek à la Lubbers kan daarbij helpen, die graag linkse dingen deed met rechtse ministers en andersom. De succesvolste milieuministers uit de geschiedenis waren de VVD’ers Ed Nijpels en Pieter Winsemius. Die wisten wat ze wilden bereiken en hoe ze mensen daarvoor konden enthousiasmeren.

Geef ons een premier met visie en de overtuigingskracht om ons erin mee te nemen. Weg met het chagrijn!