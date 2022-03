Even de oorlog misbruiken om in een vlek te wrijven, hoor: want beschuldigde ik Joris Luyendijk hier kortgeleden nou van ideeënroof? Ik wilde schrijven dat ik me te makkelijk de kaas van het brood laat eten, schreef dat hij alles wat ik hem had verteld opschreef ‘alsof ie het zelf had bedacht’, waarna de Twitterklas zo hard ‘Oohóóó!’ riep – ‘Diefstal! Jatwerk!’ – dat de beschuldiging met een factor tien aan kracht toenam.

Eigen schuld, zelf gedaan, ik sta er ook nog wel achter, maar van de weeromstuit vroeg ik me af: hoe kom ik zelf eigenlijk aan mijn ideeën? Helemaal in mijn eentje, in een vacuüm soms, zoals Poetin in zijn corona-isolatie-bunker? Of hoor en lees ik ook maar van alles en begin ik gaandeweg te denken dat ik ‘het allemaal zelf heb bedacht’?

Thuis kijken we elkaar weleens verwonderd aan. Dan heeft de een gezegd: Toch goed dat we dit of dat hebben besloten, hè? En de ander: Wacht even, dat was mijn idee hoor, dat heb ik bedacht. We zijn nette mensen, we maken geen ruzie, we accepteren dat we niet als bedenker worden erkend, maar vinden het wel bloedirritant dat de ander zo heel overtuigd blijft uitstralen dat hij de erkenning verdient.

’s Ochtends blader ik door mijn aantekeningen om te kijken of er nog iets bruikbaars tussen zit. Een enkele keer krijg ik dan een goed idee. Ik noteer het, zet er uitroeptekens naast, sla de bladzijde om en zie daar soms ineens exact hetzelfde idee staan, wat raar is, ik ben bedenker en dief ineen, ik zou ruzie moeten maken met mezelf.

In zijn Vergeetboek besteedt Douwe Draaisma een prachtig hoofdstuk aan ‘cryptomnesie’, het verschijnsel dat we ideeën soms bijna onbewust registreren maar de bronnen ervan niet, zodat ze later als origineel en zelfbedacht in ons kunnen komen bovendrijven. Evolutionair is het ‘wat’, zo luidt een verklaring, belangrijker dan het ‘wie’.

De delen van het geheugen werken niet goed samen, we zijn niet ingericht om bronnen te onthouden, in de tijd van de jagers-verzamelaars bestond er nog geen copyright. Zo kan het gebeuren dat journalist Rutger Bregman, die ook weleens is verweten weinig bronnen te noemen, overal ideeën van zichzelf tegenkomt. Laatst nog, zei hij in een interview, in een honderdvijftig jaar oude roman van Flaubert.

Ooit schreef ik over een vinger die tot het tweede kootje ergens in verdween – ik weet niet meer precies waarin, al heb ik een vermoeden. Een paar dagen later herinnerde ik me dat ik dat beeld uit een verhaal van Tommy Wieringa had gepikt en stuurde ik hem een schuldbewuste mail. Ik weet niet meer wie hij in zijn antwoord citeerde, alleen nog wat: ‘Schrijvers stelen van dieven’.

Een opmerking die me met een omweg weer aan de oorlog doet denken, aan een opmerking uit De gebroeders Karamazov van Dostojevski, deze weken toevallig mijn oorlogslectuur: ‘Iedereen is verantwoordelijk voor allen’.