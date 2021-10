Hoe kies je een foto bij het zoveelste artikel over corona?

Dansende jongeren op het Amsterdam Dance Event. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ogen dicht, armen in de lucht, en het licht van de stroboscoop dat op hun handen schijnt. De dames op de foto lijken zorgeloos te dansen. Maar in het artikel waar de foto dinsdag online bij werd geplaatst pakken donkere wolken zich samen. De teneur: de ziekenhuizen lopen veel sneller vol dan verwacht. Vooral onder ouderen en in de Biblebelt gaat het hard met de besmettingen.

Waarom staat dan juist deze foto bij dat artikel? Lezer Pelle Steffens merkt op dat bij een stuk van 16 oktober ook al een foto stond van hetzelfde evenement, terwijl in de artikelen niet wordt gerept van besmettingsclusters onder jongeren of in discotheken. De bezoekers van het feest waar de foto’s zijn genomen, hebben allemaal een QR-code moeten laten zien. Steffens vraagt zich af waarom er niet is gekozen voor foto’s van ‘actievoerende antivaxers, uit volle borst zingende kerkgangers of gewoon een neutrale façade van een ziekenhuis’.

Veronique Smedts, chef van de fotoredactie, legt uit: ‘Dit verhaal ging niet over de voor- en tegenstanders van vaccinatie, maar over mogelijke maatregelen om de vierde golf te beteugelen. De opening van het nachtleven is een van de laatste versoepelingen geweest. Het zou best kunnen dat dat weer teruggedraaid wordt.’

Na ruim anderhalf jaar coronacrisis is het bovendien niet makkelijk om nog origineel te zijn met de keuze van foto’s. ‘We hebben alle typen foto’s nu wel gehad, dus je moet af en toe creatief zijn. Anders kom je weer uit bij handhavers, Staphorst of een vol ziekenhuis’, zegt Smedts. Ook antivaxdemonstranten hebben al op veel krantenpagina’s gefigureerd.

Een complicerende factor is volgens Smedts dat steeds meer lezers alleen online lezen. ‘In de papieren krant staan er altijd meerdere artikelen op één pagina, dus dan kun je kiezen. Maar online moet overal een foto bij. Dan loop je sneller tegen je grenzen aan.’ Bij het bewuste artikel stond woensdag in de krant een andere foto, van drie mannen die buiten een café hun QR-code laten scannen. Misschien is dat straks op meer plekken verplicht, maar daar zijn nu nog geen foto’s van.