Hoe kan het dat Team Sky vorig jaar orka’s op het shirt printte voor het leven in de oceanen, terwijl het management zich nu uitlevert aan een plasticfabrikant?

Toen het bericht doorkwam leek het er in de commentaren op dat de apocalyps aanstaande is. De duivel, Team Sky geheten, bleef de wielerwereld in een ijzeren greep houden, zij het onder een andere naam: Ineos. Nog meer geld kwam beschikbaar voor de dodelijke koersmachine; weg hoop op een meer flamboyante toekomst van het wielrennen.

Ineos schrijf ik trouwens verkeerd. Het moet zijn: INEOS. Alles in kapitalen, zoals Sir James Arthur Ratcliffe het voorschrijft. Sir James Arthur Ratcliff is de ceo van Ineos, sorry, INEOS, en is zo rijk dat hij een half continent kan kopen. Hij laat het bij een wielerploeg.

Vorig jaar heeft hij nog een bod gedaan op Chelsea, voor twee miljard. Het werd afgewezen door de Russische clubeigenaar Abramovitsj die een flink aantal treetjes lager staat op het lijstje van supervermogenden. Clubliefde noem ik dat. In elk geval is het als de liefde van een kind voor een versleten pop. Die gooi je ook niet achteloos weg. Qua vermogen zou Abramovitsj zich Rottumerplaat nog niet kunnen permitteren.

In de wereld van de superrijken lijken sentimenten te spelen die in niets verschillen van, zeg maar, het klootjesvolk. Onder klootjesvolk versta ik alles wat niet superrijk is. Alles wat het moet doen met minder dan dromen over een ticket naar Mars als het op aarde niet meer te harden is.

Goed, het heeft Sir James Arthur Ratcliffe behaagt de boedel van het superrijke Team Sky integraal te adopteren. Het budget wordt fors opgetrokken. ‘Een domper op de toekomst’, zo beschreef de gerespecteerde Vlaamse wielercommentator Michel Wuyts de overname.

Wuyts heeft het over de hermetische koerscontrole van een door kapitaal bijeen gekocht collectief dat het wielrennen doodslaat als bier in een slecht gespoeld glas. Team Sky tapte inderdaad tien jaar lang laf bier in weinig avontuurlijke glazen, in de grote rondritten althans.

Froomes zege in de jongste Giro was de avontuurlijke uitzondering. Het belangrijke eendagswerk bleef goeddeels buiten bereik. Maar daar zou Sir James Arthur Ratcliffe weleens verandering in kunnen brengen.

INEOS is een petrochemische reus. Op diverse wielerfora ontspon zich een ontregelende klimaatdiscussie. Hoe kan het dat Team Sky vorig jaar nog orka’s op het shirt printte uit zorg voor het leven in de oceanen, terwijl het management zich nu uitlevert aan een plasticfabrikant?

Sir James Arthur Ratcliffe is zo rijk dat hij geen weet heeft van fora. Liever schrijft hij op de website van INEOS een open brief aan Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie waarin hij Europa fatale klimaatincompetentie verwijt.