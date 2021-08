Hoe je studenten uit hun kamers pest met arbeidsmigranten

Creatief nieuw dieptepunt in een onbarmhartige flexwereld: een vastgoedinvesteerder pest studenten uit hun kamers met uitgeknepen arbeidsmigranten.

Wandel even mee door twee oude herenhuizen in het Arnhemse Spijkerkwartier, aan de Driekoningenstraat. Voor de voordeur zitten twee Poolse mannen blikken bier leeg te drinken. Ruim dertig studenten huurden hier een versleten maar betaalbare kamer. Tot de vastgoedinvesteerder eind 2020 de huizen koopt: Arno Schoenmakers, naar eigen zeggen eigenaar van 80 panden in verscheidene steden. Hij wil alle huur opzeggen en verbouwen. Schoenmakers biedt 1.500 euro aan wie meteen vertrekt.

Natalia Lechowicz (l) en Myrthe Oomen

Veel studenten happen toe: zij hebben huurcontracten van maar een jaar, zie de mislukte Wet Doorstroming Huurmarkt uit 2016, veroorzaker van het leed dat flexhuur heet. Ze hebben dus al geen poot om op te staan. Maar er is ook een groepje dat weigert: die hebben nog huurcontracten voor onbepaalde tijd. Zij noemen 1.500 euro te weinig, want waar vind je nog een betaalbare kamer, nu het tekort aan studentenkamers gaat verdubbelen naar 50 duizend en er nauwelijks huurwoningen zijn?

Alles loopt via de verhuurmakelaar die door Schoenmakers wordt ingeschakeld: HouseHunting uit Den Bosch. Schoenmakers’ geduld raakt in de loop van het jaar op. Hij laat dus HouseHunting alle leegstaande kamers rond de studenten tegelijk verhuren aan arbeidsmigranten, die nauwelijks Engels spreken. Ze delen wasmachine, wc, soms een badkamer.

De arbeidsmigranten komen via het bedrijfje InviStay van Maarten van der Salm. Die werkt weer voor Wiertz Company in Kerkrade, ‘toonaangevend allround HR-dienstverlener’. Wiertz-directeur Roger Holtus bevestigt dit: hij huurt daar 39 bedden van InviStay, ‘waarvan momenteel 28 bezet’.

Nog meer studenten vertrekken. Ik bekijk de huizen met vier van de laatste zeven die over bleven: Myrthe Oomen, Esmée Otten, Celine Kleijwegt en Linde, zonder achternaam in verband met haar werk als hulpverlener. Op de deuren van de arbeidsmigranten zijn met viltstift kamernummers gekalkt. Ik klop overal aan. Elena Smirnova uit Letland doet hoestend open, dochter Anastasia (18) zit in bed. We communiceren zwijgend via Google translate, zij spreken Russisch. ‘Covid’, zegt Elena angstig, en laat twee positieve zelftesten zien.

Op de wc-deur van de laatste studenten hangt een briefje in het Pools en Engels: ‘Hello, the toilet upstairs is fixed so you can use that toilet instead of ours, thank you’. Eigenaar Schoenmakers weigerde reparatie, volgens een e-mail van HouseHunting. Na lang aandringen van de studenten deed InviStay het maar zelf.

Ze delen nu hun keuken met de tengere Natalia Lechowicz uit Katowice. Natalia (21) bekostigt haar studie medische biotechnologie in Polen door hier via Wiertz maanden in een distributiecentrum te werken. Een busje haalt haar op. Ze vond het werk via een Poolse website: ‘Na inhouding van de huur hou ik ongeveer 300 euro per week over als ik fulltime werk.’ Ze beloofden een prachtige accommodatie.

Roger Holtus van Wiertz bevestigt dat Wiertz huur inhoudt: ‘Ze betalen op dit adres 95 euro per week indien ze fulltime werken’. Dat mag, zegt hij.

Er zijn filmpjes en foto’s van forse overlast. Mannen hangen schreeuwend uit de ramen, de politie deed een inval, er lag bloed op de vensterbank. Een nieuwe bewoner gooide met zijn huisraad een raam aan scherven – drie weken geleden, boven Esmée wonen alweer nieuwe arbeidsmigranten, maar het raam is niet gerepareerd.

Myrthe mailt alles aan HouseHunting. Dan schrijft huisbaas Arno Schoenmakers zelf op hoge poten terug: hij wil dat Myrthe geen ‘arbeidsmigranten’ zegt maar ‘medehuurders’: ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jullie discrimineren (…) Tolerantie ten opzichte van je medemensen is een belangrijk Nederlands goed’. Aldus de vastgoedbaas die nog geen wc voor de medemensen wil repareren. ‘Wij moeten verdienen’, verklaart Schoenmakers als ik hem bel.

Roger Holtus van Wiertz belooft alsnog hulp te sturen naar covid-patiënt Elena, ‘dank voor het signaal’. En student Natalia uit Katowice? Die werkt en werkt en doet haar kamer maar op slot tot ze terug kan: ‘Met een koptelefoon op. Dan heb je er minder last van.’