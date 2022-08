Hoe je op kosten van de overheid kunt leren om nutteloze spulletjes uit China door te verkopen

Still uit een video van Ecomacademy.nl waarin Jia Ruan onder meer het ‘7-figure-traject’ uit de doeken doet. Beeld Still uit video ecomacademy

Als je nu jong bent, sta je voor een keuze: heb je een money mindset of niet? Mijn werkgever, DPG Media, biedt bijvoorbeeld een startbonus van 1.000 euro om kranten te bezorgen. Op een reclameposter springt een vrouw in bikini van een rots in het water. Want, zo belooft de poster, na je krantenwijk ‘ben je de rest van de dag vrij’ en kun je ‘lekker chillen’.

Euhm ja, als je nog puf hebt. En toevallig bij een idyllisch plasje met rots woont.

Ook in de horeca, de flitsbezorging, de koffergooierij en tig andere sectoren word je direct aangenomen. Maar als je online verder kijkt, hoor je dat je ‘in samenwerking met de overheid’ kunt leren hoe je, met een half uurtje werken per dag, een maandomzet van een ton kunt draaien, met een ‘winstmarge van 29 procent’.

Ik kan niet goed rekenen, maar dat klinkt als een wereldbaan. Laat die krantenwijk maar hangen. Geef mij een cursus e-commerce.

Normaal gesproken zou ik u niet opzadelen met mijn fascinatie voor de wereld van finfluencers en get-rich-quick-oplichters – die via sociale media jongeren wijsmaken hoe makkelijk het is om met minimale inspanning rijk te worden – maar nu kwam ik een zichzelf goeroe wanende ondernemer tegen die wel erg ongegeneerd misbruik maakt van het systeem.

Ik heb het over Jia Ruan. Een 26-jarige jongeman die is opgegroeid in West-Friesland en groot is geworden met dropshippen, of met anderen leren hoe je moet dropshippen, want dat is bij dit soort figuren altijd de vraag: als je zo rijk bent geworden met je internethandel, waarom moet je dan nog zo hard werken om cursussen te geven aan anderen?

Dropshippen is van alle internethandel, toch al geen moreel verheven business, het laagste. In wezen betekent het: vind goedkope troep op AliExpress en verkoop het in een Nederlandse webshop voor meer geld. Een voorraad (of startkapitaal) is niet nodig, want je koopt de producten niet zelf in. Je laat ze direct verschepen vanuit China.

In de recente Videoland-serie Snelle jongens – Shortcut naar succes was al te zien hoe influencers als Boyd Hoek en Joshua Kaats, door tv-recensent Frank Heinen fijnzinnig omschreven als ‘Welpjes of Wall Street’, inspelen op de kwetsbaarheden van jongeren met bij elkaar gejatte zelfhulpclichés en cursussen om te leren beleggen, pandjes flippen en andere hoog-risico-onzin waarmee je ‘de beste versie van jezelf moet worden’.

Stel, je bent nu 17. Als je favoriete rappers je vertellen dat stacks spenden cool is, en je favoriete voetballers zeggen dat je met online gokken of bitcoin flink bij kunt verdienen, en je favoriete influencers beweren dat rijk worden een kwestie van de juiste mindset is, dan ga je misschien wel denken dat werken in loondienst voor sukkels is en dat je je kleine beetje spaargeld via crypto-roulette op rood moet zetten.

Zoals zoveel van deze types verkoopt Jia Ruan niet alleen zijn eigen succes, maar ook een keur aan andere handeltjes. Hij zit in de NFT-kunst, werkt aan een supplementenlijn, verkoopt e-books over een ‘unstoppable mindset’, geeft motivatietraining, enzovoorts. Maar sinds een jaar is hij veranderd en heeft hij, praise the Lord, het ware pad gevonden.

Op Instagram legde Ruan in mei uit dat mannen moeten stoppen met ‘short term gratification’ en dus niet moeten drinken, drugs gebruiken, porno kijken en netflixen. ‘Het leven bestaat uit meer dan genot achterna jagen’, zegt hij terwijl hij in een sportauto over een palmbomenboulevard rijdt. Zijn advies: volg God.

‘Ik ben dan wel een miljonair, maar ik zie mezelf in de eerste plaats als een kind van God’, zei Ruan onlangs in Trouw. En tegen Vice: ‘Dat is de shift waar ik in zit: van egocentrisme naar dankbaarheid.’ Met die cursussen ging hij stoppen, voortaan zou hij Zijn woord verspreiden.

Met enige verbazing belandde ik dus op Ecomacademy.nl, een domein dat in april is geregistreerd. De KvK-inschrijving waar de site naar verwijst is een bedrijf dat mede op Ruans naam staat en is opgericht op 25 juli, drie weken geleden. Op de site staat: ‘mede mogelijk gemaakt door’ het UWV en ‘Government of the Netherlands’.

In een filmpje legt Ruan uit wat de bedoeling is: als je ‘geen baas’ wilt en de wereld over wilt reizen, terwijl je ‘30 minuten per dag’ werkt, kun je een training e-commerce bij hem volgen, ook wel het ‘7-figure-traject’. En het mooie is: de overheid betaalt de 1.000 euro kostende cursus.

Hij doelt op het Stap-budget, een populaire subsidieregeling waarmee iedere 18-plusser één keer per jaar zich kan laten bijscholen. Al twee keer dit jaar waren de beschikbare miljoenen op na tienduizenden aanvragen. Enigszins teleurstellend was wel dat er 200 mensen een cursus coaching volgden, tegenover 28 aanvragen voor de basisopleiding verpleegkunde. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken, zei destijds in de Volkskrant: ‘Een opleider moet aantonen dat zijn activiteit arbeidsmarktrelevantie heeft.’

Ik ben toch benieuwd wat de ‘arbeidsmarktrelevantie’ is van een cursist die niets van waarde toevoegt door op Bol.com nutteloze en planeetverwoestende spulletjes uit China door te verkopen. Over drie weken start een nieuwe aanvraagronde. Net genoeg tijd om nog eens goed naar de aangesloten opleiders te kijken.