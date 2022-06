Hoe je groep heet maakt niet uit, als je maar goeie kunst maakt(of: Toneelgroepen zouden hun creatieve energie in voorstellingen moeten stoppen)

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het ligt vast aan mij, maar ik koester altijd een mild wantrouwen jegens mensen die hun naam willen veranderen. Collega Desiree die de –ree schrapte, omdat ze zich daar ‘niet meer mee identificeerde’, neef Berend die Björn werd, omdat hij dat beter bij zijn uiterlijk vond passen – het lijkt me altijd symptoombestrijding, oude wijn in nieuwe zakken, een cosmetische quick fix voor een dieperliggende identiteitscrisis.

Dus maakte ik me vooral een beetje zorgen over De Warme Winkel, die plots vastbesloten leek om toneelgroep Amsterdam te gaan heten. Met een kleine –t, om verwarring te voorkomen met Internationaal Theater Amsterdam, dat tot voor kort Toneelgroep Amsterdam heette. (Die naamsverandering kwam dan weer door een fusie, dat is net zoiets als een huwelijk, en dan kan het wel).

Een paar weken lang was de theatersector in de ban van deze actie – ‘een aanval op het elitaire bastion dat ITA geworden is!’, ‘een poging tot het blootleggen van de aardlagen van de toneelgeschiedenis’, ‘een geniale ironische provocatie’, enzovoort. Binnenkort zal de eerste theaterwetenschapper promoveren op de verhandelingen die dramaturg Florian Hellwig op insidersite theaterkrant.nl aan de kwestie wijdde. De Warme Winkel trok ondertussen op met reclamebureau KesselsKramer bij deze anti-commerciële artistieke interventie.

Toen ITA vervolgens nuffig met advocaten dreigde, bleken de aardlagen van de toneelgeschiedenis toch niet zo dringend te hoeven worden blootgelegd, en zag DWW schoorvoetend af van de naamsverandering. Maar gelukkig hadden we met z’n allen een paar weken niet hoeven denken aan wegblijvend publiek, overspannen technici en de wederopstanding van het coronaspook.

Of was dit juist een ultieme poging de leegloop van de zalen tegen te gaan? Door potentiële bezoekers zo te verwarren dat ze massaal kaarten zouden gaan kopen – voor toneelgroep Amsterdam, of Toneelgroep Amsterdam, of in Godsnaam maar voor welke toneelgroep dan ook?

De toneelgeschiedenis leert dat het verwarren van potentieel publiek ooit een beproefde succesformule was, bijvoorbeeld met de legendarisch onbegrijpelijke affiches van groepen als Dood Paard en ’t Barre Land. Performancekunstenaar Stefano Keizers, die zijn meest recente show toepasselijk Hans Teeuwen noemde, trekt inmiddels een compleet ander, veel groter publiek, en saboteert en passant vernuftig ook nog dat verderfelijk kapitalistische kaartverkoopsysteem.

Ondertussen werkte toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel) aan een nieuwe voorstelling op het Holland Festival, maar die is begrijpelijkerwijs niet zo heel goed geworden, omdat alle creatieve energie van het trio in het blootleggen van de aardlagen van de toneelgeschiedenis is gaan zitten.

In de teleurstellende voorstelling Casting – toch een ideale aanleiding om kritisch te kijken naar de rollen die je speelt, en de identiteit die je je aanmeet, en hoe ingewikkeld dat allemaal niet is, of je nu Berend heet of Björn, komt de hele kwestie helaas maar mondjesmaat voorbij. Terwijl dat nu de uitgelezen kans was om van een publiciteitsstunt kunst te maken.

Toneelgroep DWW (vtA) kondigde eerder deze week aan vandaag weer een nieuwe naam bekend te maken, net niet op tijd om die te vermelden in deze column. Maar die kan ik u verder prima besparen. Het doet er namelijk niet echt toe.