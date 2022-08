Hoe ingewikkeld het onderwerp ook is, je moet altijd door kunnen naar een BN’er die komt vertellen over diens realityshow

Het heeft altijd iets koddigs, locatie-tv. Er is iets urgents gaande, dus moet de verslaggever van dienst ter plaatse zijn en blijven. De kijker zal niets missen: wij van de televisie zijn erbij. Precies hierom heeft Ron Fresen maanden – zo niet jaren – van zijn carrière rond Catshuis en Binnenhof gespendeerd, om drie keer per dag tijdens het journaal te melden dat er niets te melden viel. Ga toch naar huis man, dacht je als kijker. Het is half twaalf, de kans dat Rutte nu nog een spontane persconferentie zal geven is zo goed als nul.

Die Ron Fresen-achtige combinatie tussen vastberaden- en onbeholpenheid zat ook in de Ter Apel-uitzending van Op1. De talkshowtafel was pal voor het bekende hek gezet: het hek waar duizenden asielzoekers de afgelopen maanden niet doorheen mochten. Alsof de NPO wilde zeggen: kijk eens hoe urgent wij dit vinden. Hoezeer wij ons ook zorgen maken, ons ook schamen voor dit land.

Op1-uitzending in Ter Apel Beeld NPO Start

Tegelijk: wat is daar mis mee? Ik las onlangs dat veel van het collectief ervaren nihilisme veroorzaakt wordt door de alomtegenwoordigheid van talkshows. Daardoor wordt elk probleem gereduceerd tot een item dat je kan afsluiten met ‘en dan nu iets heel anders’. Hoe wrang en ingewikkeld het onderwerp ook is, je moet daarna altijd door kunnen naar een BN’er die komt vertellen over diens realityshow.

Maar met de crises die momenteel op ons afkomen kan dat simpelweg niet. De klimaatcrisis laat zich niet omsmelten tot een item van 8 minuten. De koopkrachtcrisis is niet te reduceren tot een reportage over de voedselbank, die naadloos overgaat in de aankondiging van het nieuwe seizoen Chateau bijstand. In die zin valt het te prijzen dat Op1 neerstrijkt voor een azc, al was het maar omdat de aandacht van de kijker zo wat langer bij één onderwerp blijft.

Ondertussen was de vraag wel waar ze dan waren, die vluchtelingen: tot halverwege de uitzending bleef onduidelijk waarom er alleen mensen aan tafel zaten die over asielzoekers praatten. Niemand had een antwoord op die vraag. ‘Ik heb me niet echt beziggehouden met de voorbereiding van dit programma’, aldus Gert-Jan Stuivenberg, regiomanager bij het COA. ‘Je wilt dat mensen zich veilig voelen’, vulde COA-directeur Milo Schoenmaker aan. ‘En dan maak je soms keuzes.’

Hulpverlener Roos Ykema durfde de situatie te benoemen. ‘Wij zitten hier in het beeld dat we kennen van tv’, zei ze, ‘terwijl de mensen om wie het gaat alsnog worden buitengesloten.’ Momenteel is er even media-ophef, vervolgde ze. ‘Maar dat mensen hun leven moeten riskeren om veiligheid te bereiken is niets nieuws, en de Nederlandse regering heeft daarin al jaren een vinger in de pap.’



Presentatrice Giovanca Ostiana ging niet in op die opmerking, maar wilde het vervolgens hebben over wat dit alles precies betekende voor de inwoners van Ter Apel. Werd het toch nog een talkshow, daar voor het azc.