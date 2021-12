Hoe ik vorige week al in 2022 ben beland

Dat ik al sinds vorige week in het jaar 2022 leef, heb ik te danken aan mijn overtuiging dat voor de mens niets bevrijdender is dan de schending van de afspraken die door onze voorouders zijn gemaakt. Geoefend als ik ben in het negeren van vele door dode mensen gemaakte afspraken over God, gemeenschap, aarde, topografie en hiërarchie, is het me gelukt om eerder dan iedereen het nieuwe jaar in te stappen en is wat ik nu ga vertellen in feite het allereerste verhaal dat u vanuit het jaar 2022 toekomt.

Het begon allemaal tijdens de fietstocht die ik dagelijks probeer te maken. Op de fiets, met de zwakke zon in de rug, besloot ik het grote plateau met de naam Nederland uit te roepen tot het gebied waar de zon voor het eerst opkomt. Immers, de aarde is gewoon rond en voor zover ik weet heeft de zon ons tot op heden niet laten weten dat die ooit het Oosten en in het bijzonder Japan heeft uitgekozen om er als eerst op te gaan schijnen.

Ik fietste in het land van de opkomende zon en bedacht dat het ook leuk zou zijn een atlas te tekenen waarop het hele gebied dat nu het Noorden heet en aan de bovenkant van de kaart staat, van plek te laten wisselen met wat het Zuiden heet. De allereerste kaarttekenaars hoorde ik niet klagen over het feit dat ik gemakshalve de hele wereldbol op zijn kop had gezet. Ik gooide de afspraken die ze ooit hadden gemaakt in de prullenbak en ze zwegen als de graven waarin ze lang geleden ter aarde zijn besteld.

Ik zou nog radicalere besluiten kunnen nemen, maar nam gas terug, omdat ik wist dat als ik mijn enthousiasme niet zou beteugelen, wiskunde zou kunnen sneuvelen. En daarmee dus ook alles wat de mensheid heeft bereikt. Ik hield me in, temeer omdat ik kracht nodig had voor mijn dagelijkse beklimming van de Gele Brug over het water van het Utrechtse Merwedekanaal.

Nu moet u weten dat wat de trappen in Philadelphia voor Rocky waren, de heuvel naar de Gele Brug voor mij is. Jongens en meisjes haalden me in met hun jongere benen. Welvarende bejaarden deden hetzelfde met hun elektrische fietsen. Terwijl ik naar adem hapte op het toppunt van de reis, realiseerde ik me dat zonder de bemoeienis van de mens niets een naam zou hebben gehad in de natuur. Vanuit dat perspectief is ook leeftijd een loos begrip en is de geur die dag en nacht van de koffiefabriek bij de Gele Brug opstijgt en die alle vermoeide fietsers aan de arm neemt de enige waarheid die het waard is om te koesteren.

Er gleed een lang schip onder de brug door richting Amsterdam. Het schip en het water gingen in de richting van de grote oceaan die vanaf die dag als je het mij vraagt ten oosten van Utrecht ligt. ‘Het is vandaag de eerste dag van 2022’, hoorde ik mezelf zeggen ‘we zitten nu al in het jaar van het einde van de pandemie. Wat een blij nieuws, wat een prachtig moment.’ Mijn hart hoorde ik tegen mijn borstkas slaan. Het gekras van kraaien bewoog hemel en aarde op de Gele Brug. Of waren het de onheilspellende doden die om gesneuvelde afspraken huilden? ‘Keine ahnung’, zou een tegenwoordig in Duitsland woonachtige dierbare gezegd hebben.

Erdal Balci is schrijver.