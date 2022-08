De brugklasintroductiedagen. Op het strand van Texel liepen groepjes meisjes en jongens naar de zee. Dat bleef strikt gescheiden – blijkbaar was het in deze fase belangrijk dat er aparte groepen werden gevormd. De jongens hadden het over wie wie had getrapt en wie normaal moest doen. De meisjes converseerden over bruin worden en of dat eigenlijk kon als je echt heel wit was.

Ik had medelijden met de kinderen, omdat het me allemaal zo intens en vermoeiend leek. De pikorde. Hoe hield het iets te dikke jongetje zich staande? Waarom liep dat meisje in haar eentje? Het was moeilijk om aan te zien, maar de kinderen zelf leken allemaal gelukkig, en misschien waren ze dat ook.

Maak toch niet overal een probleem van, sprak ik mezelf toe. Ik vermoed dat iets in mij – abusievelijk – denkt dat mijn gedoemdenk die kinderen helpt. Dat er ergens een anonieme toeschouwer is, van wie niet alles leuk hoeft te zijn.