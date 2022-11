Hoe het trauma van het WK van ’74 een vloek is geworden

Eigenlijk had het meteen bij de eerste kans op de wereldtitel raak moeten zijn: in 1974 tijdens het WK voetbal in West-Duitsland. Nederland deed de wereld versteld staan met zijn overdonderende totaalvoetbal en had in een onnavolgbare Johan Cruijff de beste voetballer van die tijd. Maar in de finale ging het mis. Het was een ruw ontwaken uit een heerlijke, wekenlange overwinningsroes.

De generatie van ’74 was geboren: de supporters die nog steeds de pijn van het verlies voelen en in hun verdere leven een verlangen bleven koesteren naar het goedmaken van wat op die zondagmiddag in München werd verzuimd. Zij zijn nu achter in de vijftig en ouder. De groep sterft langzaam uit en daarmee zal ook het trauma vervagen, want dat is moeilijk overdraagbaar aan generaties die niet letterlijk ziek waren van de wrede anticlimax van destijds. Toch is het in de Nederlandse genen gaan zitten dat we bij elk WK weer hopen dat de belofte van ’74 alsnog wordt ingelost.

Misschien is het zelfoverschatting. Natuurlijk, telkens diende zich een nieuwe sterrenlichting aan. Na Cruijff, Van Hanegem, Rensenbrink, Neeskens volgden Gullit, Rijkaard, Van Basten, Koeman. Daarna hadden we Bergkamp, Davids, de gebroeders De Boer, Cocu. Toen kwamen Robben, Van Persie, Sneijder, Van Bommel. En nu hebben we Depay, De Jong, Van Dijk. Een mooie spelersgalerij maar nul wereldtitels.

Eén kampioenschap won het Nederlands elftal – dat van Europa in 1988. Een magere oogst afgezet tegen ons zelfbeeld als een van de betere voetbalnaties. Zijn we wel zo goed, of is het iets anders wat ons in de weg zit? Onszelf wellicht?

Luxaflexen

Nederlanders hebben een grote actieradius en bijpassend ambitieniveau. Na de val van de Sovjet-Unie stond ik in de stad Krasnodar in de rij om de trap op te gaan naar een Aeroflot-toestel terug naar Moskou. Ik zag een slungel met een attachékoffertje. Jij bent een Nederlander, zei ik tegen hem. Wat doe je hier op de Kaukasus? Luxaflexen verkopen, was het laconieke antwoord.

De wereld is voor Nederlanders een werkterrein en schouwtoneel. We willen overal aan meedoen en als klein land groot zijn in alles. Ook in het voetballen, op het aanmatigende af. De sterkste zijn is niet genoeg, we willen ook bewondering afdwingen met flitsend aanvalsspel. De kater na de verloren WK-finales van 1978 en 2010 was minder groot omdat het niet mooi genoeg was geweest. ’74 is de norm, de zegetocht moet spectaculair zijn.

Er wordt zelfs gesproken van ‘de Hollandse school’, alsof we het hebben over onze wereldberoemde schilders uit de Gouden Eeuw. We willen dat als we op de steppen van Binnen-Mongolië een herder de weg vragen en zeggen waar we vandaan komen, er een opgetogen ‘Flenkie, Flenkie’ aan zijn tandeloze mond ontsnapt. Voor minder doen we het niet. We willen niet alleen winnen, we willen overheersen, domineren. Welk ander land had een trainer met als koosnaam De Generaal?

Wandelvoetbal

Maar die pretenties kunnen ons ook dwarszitten. We morren als bondscoach Louis van Gaal opteert voor een systeem met meer defensieve zekerheid. Na het afgrijselijke wandelvoetbal tegen Ecuador was de kritiek prompt: on-Nederlands. ‘Aanvallûh!’, is onze strijdkreet.

Het Nederlandse voetbal beweegt zich al decennialang tussen de twee tegenpolen Cruijff en Van Gaal. De een de solist van de geniale ingeving, de intuïtie en het onverwachte, de ander de denker, de psycholoog en de systeembouwer. Cruijff heeft Nederland nooit de wereldtitel kunnen bezorgen. Rest Van Gaal. Hij weet dat het team op een paar uitzonderingen na net onder het niveau van andere toplanden zit. Daarom wil hij zijn spelers het geloof inprenten dat ze toch wereldkampioen kunnen worden. Met die mentale truc hoopt hij te bereiken dat ze boven zichzelf uitstijgen. Wat de voeten tekortkomen, moet met het hoofd worden gecompenseerd. Dat kan lukken. Of niet.

Sinds 1954 is de wereldtitel altijd naar grote voetballanden gegaan. Nederlandse voetballiefhebbers willen graag doordringen tot die elite. Maar wel met meeslepend voetbal. Dat heeft te maken met het verwachtingspatroon dat sinds 1974 bestaat en een honger en een hoogmoed heeft gecreëerd die zich zelfs door Van Gaal moeilijk zullen laten stillen en wegnemen. ’74 is behalve een trauma en een belofte ook een vloek die al een halve eeuw op het Nederlandse voetbal rust.

