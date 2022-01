Hoe het Nationaal Historisch Museum in het coalitieakkoord belandde

In elk regeerakkoord staat wel een project waarvan je denkt: waar komt dit vandaan, hoe is dit hier beland? Voor Rutte III was dat het traject Weert-Hamont, een al zestig jaar niet gebruikt enkelbaans spoorlijntje van negen kilometer dat Weert met België moest verbinden. De regering noteerde er zes miljoen euro voor uit te trekken.

Dit keer gaat het om deze zinnetjes: ‘We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis. Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum.’

Het plan voor een Nationaal Historisch Museum (NHM) stamt uit 2006 en had het verrassende duo Jan Marijnissen (SP) en Maxime Verhagen (CDA) als voorvechters. Na lang gebekvecht over de vestigingsplek (Arnhem of de Randstad) en over de opzet (Marijnissen vond de plannen ‘postmoderne hutspot’) leek het museum voorgoed begraven. Ter compensatie kwam er een nationale canon, fysiek ondergebracht bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Inmiddels is er een canonnetwerk dat 38 musea omvat.

De canon van Nederland.

De museumwereld reageert dan ook verbolgen als in het coalitieakkoord de wederopstanding van NHM wordt aangekondigd. Dank u, we zijn in Nederland al heel goed voorzien, zeggen Scheepvaartmuseum, Rijksmuseum, Openluchtmuseum, Mauritshuis en al die andere meer of minder historische musea in koor. ‘De museumdichtheid is al groot.’

Teus Eenkhoorn, directeur van het Openluchtmuseum, heeft wel een vermoeden hoe het is gegaan. ‘De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse kunstraad adviseerden eerder positief over een slavernijmuseum in Amsterdam. Dat plan is door D66 omarmd. Andere partijen hebben vervolgens gezegd: dan halen we het NHM ook uit de mottenballen.’ Eenkhoorn vindt het jammer en onbegrijpelijk dat hem tevoren niets is gevraagd. ‘Waarom niet de bestaande canon versterken? En als het dan toch moet, waarom niet NHM en slavernij in één museum? Zijn conclusie: ‘Politiek is snel scoren, musea zijn er om de lange lijnen te bewaken.’

Om zicht te krijgen op de politieke kant eerst eens geïnformeerd bij Gunay Uslu, net aangetreden als staatssecretaris voor Cultuur. Ze weet pas sinds kort dat ze bij D66 hoort, en heeft nog geen uitgewerkte gedachten over het NHM. Formeel: ‘Ik heb ingestemd staatssecretaris te worden in de wetenschap dat dit plan er ligt, en zie dit als een kans voor de musea.’

Het spoor leidt vervolgens naar de fractieleiders van SP en CDA. Toen Pieter Heerma eind 2019 bij Lilian Marijnissen op de koffie ging om nader kennis te maken, bracht hij het museum ter sprake. ‘Zou je er eens naar willen kijken’, zei hij. Ze bleken allebei het voortijdige einde te betreuren en maakten begin 2020 de geesten rijp voor een herlancering, waarna in september de Tweede Kamer de regering opriep de mogelijkheden voor een NHM in kaart te brengen, omdat ‘er behoefte is aan meer verbinding, meer samenleving en minder polarisatie.’

Marijnissen vertelt dat ze Sigrid Kaag een complimentje heeft gemaakt: ‘Er staan ook nog goede dingen in het coalitieakkoord.’ Ze wil een museum dat ook de wordingsgeschiedenis van de verzorgingsstaat en van de Nederlandse democratie laat zien. ‘Dat maakt ons tot wat we zijn.’ Wat haar betreft hoort het slavernijverleden daar ook bij. ‘Dan staat het in een bredere context.’

Heerma, CDA-onderhandelaar bij de formatie, beaamt dat het NHM door hem is ingebracht. ‘Ik proef weinig politieke weerstand tegen dit plan’, zegt hij. Ook hij vindt dat het museum zowel ‘de gouden randen als de zwarte bladzijden’ moet laten zien. Het slavernijmuseum zou er toch al komen, is zijn inschatting.

En dat hij niet eerst de museumwereld polste? ‘Als ik echt iets vind, ga ik proberen dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor zit je in de politiek.’

Zo is het gegaan, beamen andere betrokkenen: toen D66 z’n Slavernijmuseum kreeg, wilde het CDA z’n NHM. als snel bleken CU en VVD zich in allebei te kunnen vinden. Klap erop, ongeacht wat ze er in de museumwereld van mogen denken.

En Weert-Hamont? Daar is nog niks tastbaars gebeurd. Eind december liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten de besluitvorming aan de volgende regering over te laten. In de zomer wordt een volgende meerjarenkosten-batenanalyse verwacht.