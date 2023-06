Hoe het Chinese Zibo opeens overstroomd werd door toeristen, dankzij de barbecue

Toeristen aan de barbecue in Zibo, in de meivakantie. Beeld AFP

Het is een krankzinnig verhaal, zelfs naar Chinese maatstaven: hoe Zibo, een onbeduidende industriestad waar bijna niemand in China ooit van had gehoord, in één klap uitgroeide tot China’s populairste én drukste toeristische bestemming.

Een video over Zibo’s stijl van barbecueën ging viraal op Chinese sociale media, en ineens trokken toeristen uit heel China naar het provinciestadje, voor een barbecuevakantie. Zibo telt 4,7 miljoen inwoners, en kreeg in april 4,8 miljoen toeristen te verhapstukken.

Over de auteur

Leen Vervaeke is correspondent China voor de Volkskrant. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

De Zibo-gekte in China is al drie maanden bezig, en Chinese media raken er niet over uitgeschreven. Zo reconstrueerde de krant Beijing News, eigendom van het propagandadepartement van de Chinese Communistische Partij in Beijing, hoe Zibo’s plotse populariteit tot stand kwam.

Het begon met een groep Chinese studenten, die vorig jaar hun quarantaine in Zibo uitzaten, wegens plaatsgebrek in hun eigen stad. Ze werden er goed behandeld, en beloofden na de pandemie terug te komen.

Feelgoodverhaal

Toen de studenten in maart video’s van hun postpandemiebezoek op sociale media plaatsten, werd hun feelgoodverhaal miljoenen keren gedeeld. Foodbloggers en influencers trokken naar Zibo en prezen de lokale barbecuestijl – een soort gourmetten, elk met een eigen grill – en ineens wilde iedereen naar Zibo. In maart kwamen er 20 duizend bezoekers per dag, toen al een record. Tijdens de meivakantie werden dat er 200 duizend, en stonden er langere wachtrijen dan voor de Chinese Muur.

Op zulke mensenmassa’s was Zibo niet berekend. Veel toeristen stonden uren in de file en daarna uren in een rij om uiteindelijk te horen dat alle vleesspiesen waren uitverkocht. Alle hotels waren volgeboekt, en gestrande bezoekers overnachtten noodgedwongen in bioscopen en meubelzaken. Maar zelfs al was Zibo compleet overrompeld, toeristen bleven toestromen. Zibo werd de rage aller rages.

Behulpzame inwoners

De verklaring volgens Chinese staatsmedia: de hartverwarmende gastvrijheid en behulpzaamheid van de lokale overheid en inwoners van Zibo, die alles doen om het toeristen naar hun zin te maken. De overheid legt extra bussen en treinen in, stelt pleinen en straten open voor extra eettafels en grills, en zet overheidsgebouwen en -terreinen in als openbare toiletten en parkeerplaatsen. Inwoners zetten hun eigen auto’s in als taxi, en bieden hun huizen aan als overnachtingsplek.

‘We gaan niet meer naar Zibo enkel voor de barbecue, maar ook voor het gevoel van menselijkheid’, aldus China News Weekly, een van China’s bekendste tijdschriften, uitgegeven door staatspersbureau China News Service, in een reisverslag getiteld ‘120 uur zonder slaap in Zibo’.

Partijkrant People’s Daily formuleert het nog zoeter: ‘De lokale overheid, ondernemers en burgers hebben heel goed samengewerkt, en creëren een harmonieuze sfeer van wederzijds vertrouwen.’

Staatsinmenging

Onafhankelijke auteurs hebben andere verklaringen. Econoom Wu Xiaobo gebruikt Zibo op zijn eigen WeChat-kanaal als metafoor voor de Chinese economie, die steeds meer onderhevig is aan staatsinmenging. Het succes van Zibo komt volgens Wu doordat de lokale overheid er de controle losliet en inwoners een vrije keuze liet. Hij noemt Zibo een ‘klein experiment in democratisering’ en ‘vrije markteconomie’. Het artikel werd, niet verwonderlijk, meteen gecensureerd.

Investeerder Song Xiangqian gaat nog verder in een opiniestuk in de Chineestalige versie van de Financial Times, die niet toegankelijk is binnen China. Ook hij ziet Zibo als tegenwicht voor alles wat er mis is met de Chinese economie: het overwicht van staatsbedrijven, de obsessieve hightechrace met de Verenigde Staten, de verwaarlozing van privéondernemers. Zijn ode aan Zibo leest als een scherpe kritiek op Beijing: ‘Zibo vertegenwoordigt een openbaar gezag dat aan de kant van gezond verstand en geweten staat, en dat daadwerkelijk het welzijn van de bevolking bevordert.’