Hoe het CDA uit het landschap verdween en straks toch weer het land zal runnen

Met de krokussen komen gewoonlijk ook de lentegroene verkiezingsborden van het CDA omhoog, in de wei of langs een rijtje populieren: altijd weer een heerlijke polderfoto. Maar nu staat de oogst er dun bij. Naar het zuiden, oosten, westen of noorden, het CDA lijkt uit het landschap verdwenen, als een door stikstof en klimaatverandering bijna uitgestorven soort.

Er staan wel borden en spandoeken in het veld, maar die zijn van een andere partij.

Beklad CDA-spandoek in Anna Paulowna. Beeld CDA Noord-Holland

In de zaaltjes dan? Kort voor de verkiezingen zijn veel agenda’s op de partijwebsites leeg. Staatssecretaris Van Rij (CDA) kwam nog in baseballjack en jeans naar Den Helder en liet zich informeren over energiearmoede, lijsttrekker Dennis Heijnen prees er de energiecoaches als ‘kracht van de samenleving’, maar of zijn partij daar geld voor over had liet hij handig in het midden. Erg CDA.

We just run the country zijn de woorden die nog steeds aan de partij kleven, overtuigd van de eigen macht. En ook dat zat anders, zegt degene aan wie het citaat wordt toegeschreven: Joost van Iersel, vijftien jaar Kamerlid en nu al over de 80, zo lang is het geleden. Het ging hem erom dat het CDA gewoon het land bestuurde terwijl de grote tegenstrever, destijds de PvdA, uit was op sociale omwenteling. ‘Toen had je nog twee duidelijke kampen.’

Voor het CDA van nu heeft hij weinig woorden, ‘dat moeten ze zelf uitzoeken’, in deze tijd van vluchtige, gejaagde politiek. ‘Ik weet niet wat de mensen willen, en wat de partijen willen is me ook een raadsel.’

Wat wil het CDA? Volgens de website zijn ze voor het gezin, waar ze altijd al voor waren. En voor hekken om Europa, want het heeft geen nut ‘zaken moreel buiten haken te verklaren’, zoals partijleider Wopke Hoekstra klip en klaar vertelde op de radio. Slogan: ‘minder ik, meer wij’ – CDA-standpunten zijn vaker strijdig met elkaar.

Onderwijl lijkt de e-mailnieuwsbrief van de partij uit de lucht. Is daar iemand?

Dreumel, Druten, Heumen… pas bij Cuijk duikt het CDA-groen op met twee in stalen frames gespannen posters, één met kandidaat Tanja van de Ven (‘samen bouwen aan gezond verstand in Brabant’). Fel verklaart ze dat de partij wel degelijk zichtbaar is, ‘dan heb je niet in Brabant gekeken’, en even fel bagatelliseert ze de campagne van de andere partij: ‘Die moeten zichzelf eerst maar eens bewijzen.’

Ze is ervaren raads- en Statenlid tegelijk en runt met haar man een varkens- en melkveeboerderij. Wat het CDA te doen staat, is groot worden, zegt ze, ‘nu zijn we te klein’, dan komt het vanzelf goed.

Die avond worden verkiezingsborden met haar beeltenis beklad door supporters van de andere partij – ook dat is nieuw in de politiek.

Wognum, Abbekerk, Medemblik… noordelijker nog, langs de dijk staan enkel borden en vlaggen van de andere partij. ‘Ja’, zegt Sigrid Langedijk, die een spandoek plantte in het land, ‘dat is even een nieuw kleurtje’.

Ze runt een akkerbouwbedrijf en stemde vroeger CDA, ‘maar die hebben het hier verbruid’ door op de groene landerijen datacentra toe te staan van Google en Microsoft, die ook het water krijgen en de elektriciteit van de windturbines. Stemmen is dus ‘puur tegengas geven’, zegt Sigrid, wethouders van VVD en CDA noemt ze ‘de kliek’. ‘Je kunt niet zeggen: wij gaan voor de gezinnen, en aan de andere kant schop je ze onderuit.’

Verderop, in Anna Paulowna, is een CDA-poster verminkt door tegenstanders die er ‘Caroline’ op kladden. Standvastig stuurde het CDA een persbericht: dit is dus wat je krijgt van polarisatie. En niet van ons.

Nakend verkiezingsverlies of niet, er is nog steeds optimisme en zelfbewustzijn in het CDA, schrijven Natalie Righton en Avinash Bhikhie zaterdag in de Volkskrant. Misschien doet die onzichtbaarheid er niet zo toe. Na de verkiezingen, als de formatie begint, moet ook de nieuwe partij in het gelid van de compromisdemocratie. Grote kans dat dan opnieuw een beroep wordt gedaan op de ervaren, stabiele en betrouwbare CDA-bestuurders, net zoals dat gebeurde in de landelijke politiek.

Ze weten: we just run the country.