Hoe herken je een fascist tussen honderden mannen op een nazibeurs?

Op een tafel ligt een ontbijtbordje met een hakenkruis, te koop voor 4,95 euro.

De verkoper: ‘Het is niet echt. Maar wel leuk.’

De Militariabeurs, ook wel bekend als nazibeurs, zondag in Expo Houten. Op vrijwel alle andere tafels zijn de medailles, insignes, armbanden, speldjes en boekjes met hakenkruizen of runentekens authentiek en peperduur, namaak is hier niet de bedoeling. Er liggen met gemak een paar duizend gebruikte nazisymbolen en andere fascistische spullen, het aanbod is overweldigend.

Een rekruteringsfolder van de Nederlandse SS.

Insignes van de SA, de bruinhemden van Hitler.

Een langspeelplaat met de titel Hitler spricht.

Het tv-programma Kassa filmde hier in augustus met een verborgen camera koopwaar, waaronder twee Jodensterren. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël en het Centraal Joods Overleg deden daarop aangifte tegen organisator Gaston Vrolings. En demissionair minister Grapperhaus deed weer eens ferm.

Maar het was eigenlijk nauwelijks nieuws. Gaston Vrolings verbiedt nu wel expliciet de verkoop van Holocaust-materiaal – die Jodensterren ‘konden echt niet’. Zelf vroeg hij de rechter vijf jaar geleden al eens het gebruik van de term ‘nazibeurs’ door tegenstanders te verbieden: hij is verzamelaar en ‘CDA-man’, geen fascist. De rechter wees die eis trouwens af: als ergens nazispullen worden verkocht mag je dat best een nazibeurs noemen.

Hoe dan ook was deze beurs dus allang bekend. Gaston Vrolings organiseert haar sinds 2016 meerdere keren per jaar in Houten en gaat daar gewoon mee door. De verkoop van nazispullen is in Nederland ook niet ondubbelzinnig verboden. Zolang je er maar niet buiten mee gaat lopen paraderen.

SS-pet te koop op de Militariabeurs.

Toch leek het interessant te zien wie hier inmiddels kopen. Waarom? Deze krant waarschuwde zaterdag in een helder commentaar voor het stuitende racisme dat maar uit de mond van Kamerleden blijft rollen. Wie de zeer aan te bevelen documentaire Allen tegen allen van Luuk Bouwman over het ontstaan van fascisme in Nederland heeft gezien, ziet meer.

Ik heb na afloop van de Militariabeurs nog eens gekeken (nog te zien via 2doc.nl). Neem alleen al de overeenkomst die in de film wordt opgemerkt tussen bewegingen als het Verbond van Actualisten, de Rapaille-partij, de Bezem en het Zwart Front. Fascisme begint volgens de film ‘waar mensen zich niet meer kunnen uiten zonder te zeggen: die moet weg’. Onmiskenbaar herkenbaar.

Maar hoe herken je een fascist tussen honderden mannen op een nazibeurs? Er zijn ook wel wat vrouwen, maar die zijn zwaar in de minderheid. De mannen zijn van middelbare leeftijd en ogen in joppers en op verstandige schoenen als brave verzamelaars met een modelspoorbaan. Veel vaders en zonen. (‘Kijk jongen’, zegt een vader bij een nazi-plakboek. ‘Dat is net zoiets als de voetbalplaatjes nu.’) Hier en daar staan wat twintigers met opgeschoren kapsels in dure bomberjacks insignes te bepotelen. Maar wat zegt dát? ‘Het fascisme is als een schim die alleen indirect kan worden waargenomen’, zegt filmer Luuk Bouwman, ‘een boze gevangene die tekeer gaat in de mens’. Vraag ernaar, en iedereen ontkent.

Ik zoek Gaston Vrolings op. In zijn eigen kraam, waar zijn hartelijke ouders hem helpen, liggen onder meer de originele ‘Vormingsbladen’ van de Nederlandse SS, waarin de nazi-ideologie werd verspreid onder leden.

Toch zaken waarvan je hoopt dat ze niet in verkeerde handen komen, zeg ik.

‘Dat is naïef, sorry dat ik het zeg’, zegt Vrolings. ‘Wat daarin staat, kun je met twee muisklikken downloaden op internet.’ Ik controleer dat later en het klopt.

Gaston Vrolings heeft een belangrijke rol als verteller in Allen tegen allen en daar is hij trots op. Hij is gespecialiseerd in collaboratiemateriaal van 1920 tot 1945. Het verbaast hem als voormalig geschiedenisleraar op de mavo hoe relatief weinig over die periode in veel schoolboeken staat: ‘Vooral als je ziet wat er nu in de Tweede Kamer allemaal wordt gezegd, de retoriek, de waanzinnige ideeën van iemand als Baudet.’

Zijn diepste wens is nog eens een eigen museum te beginnen. ‘Dat mensen hier lering uit trekken. Dát is wat ik wil.’

Een mooi, maar misschien toch wat optimistisch streven.