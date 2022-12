Hoe groot is historisch bewustzijn van het kabinet zélf?

Het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark te Amsterdam. Beeld Remko de Waal / ANP

Hoe groot is het historisch bewustzijn van het kabinet zelf eigenlijk over het slavernijverleden? Diep onder de indruk ben ik van het boek Wij slaven van Suriname van Anton de Kom.

Ik dacht als historicus wel het een en ander te weten over dit onderwerp, maar na lezing van dit belangrijke boek is het nog onbegrijpelijker en beschamender dat het traject van excuses maken niet is voorbereid samen met betrokken belangengroepen. Ik kan niet meer snappen dat je 200 miljoen euro voor een bewustzijnsfonds reserveert, maar het niet hebt over fundamentele herstelbetalingen. Als je je als witte Nederlander oprecht wilt verdiepen in het slavernijverleden, lees dan De Kom.

Nynke Kloppenburg, Garmerwolde

Anti-overheidsretoriek

Sander Schimmelpenninck slaat de plank mis als hij het anti-overheidssentiment meer in de schoenen van stemming makende journalisten schuift, dan dat hij het wijt aan de overheid zelf.

De toeslagenaffaire de volkomen uit proportie geblazen allergrootste aanjager van anti-overheidsretoriek noemen, is een ongehoorde belediging van de slachtoffers. In deze affaire was geen sprake van toevallige ongelukjes, maar van politiek gestuurde aantasting van de rechtsstaat.

Sander, als je het echt goed voor hebt met onze overheid, schrijf dan eens een column over de teloorgang van de Nederlandse rechtsstaat. Mogelijk is dan de conclusie dat kritiek op de falende overheid in dit kader helaas terecht is.

Hennie Kokkeler, Hengelo

Anti-overheidsretoriek (2)

Sander Schimmelpenninck vraagt in zijn column om een kritische evaluatie van de verslaglegging rondom politieke affaires. Mijns inziens essentieel bij kwaliteitsjournalistiek. Daarom mijn voorstel: analyseer minimaal eenmaal per maand hoe het gegaan is met een affaire die een jaar geleden het nieuws in de Volkskrant beheerste.

Bert Verhagen, Heerhugowaard

Aandeleninkoop

Frits Hendrik Emmerik klaagt terecht over de onbalans in belastingen voor werkenden en aandeelhouders. Daarnaast is er nog een ander ding. Veel ondernemingen potten veel geld op door onbelast eigen aandelen op te kopen. Dat is geld onttrekken aan het maatschappelijk verkeer. Vermogen dat niet wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld renovatie.

Mirjam de Rijk schreef erover in De Groene Amsterdammer. En de Vereniging van Effectenbezitters becijferde dat in 2021 alleen al de AEX-bedrijven 26,9 miljard euro besteedden aan inkoop van eigen aandelen. In de VS besloot president Biden onlangs om een belasting van 1 procent daarop in te voeren, zodat een deel van dat geld naar de samenleving teruggaat. Dat levert de schatkist een fors bedrag op.

F.M. Boon, Delft

Gemeenschap

In het stuk over de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden zegt Mercedes Zandwijken dat op 19 december het startschot wordt gegeven voor een discussie over de inhoud van de excuses en een landelijke campagne over de geschiedenis van de slavernij. ‘Dat veroorzaakt bewustwording in de witte gemeenschap en heeft een helende werking voor de zwarte gemeenschap, wat uiteindelijk tot verbinding leidt’, aldus Zandwijken.

Ik vind het heel erg dat ik op basis van mijn huidskleur word ingedeeld bij een gemeenschap. Er zijn veel gemeenschappen waarvan ik deel uitmaak: de straat waar ik woon, mijn werk, mijn vrienden en familie, de Nederlandse nationaliteit. Een gemeenschap van huidskleur voel ik niet. Ik denk ook niet dat deze verdeling tot verbinding leidt.

Margriet Noordhuizen, Rotterdam

Sms’jes

Omdat Rutte van alles wist, wist hij van niets.

Jeroen Bus, Borger

