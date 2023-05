Hoe gezond is een hond? Uren achterelkaar kan ik geblaf horen en waan ik me soms in een kennel

Rozendaal, een rijke gemeente met veel hondenbezitters. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

De deur uit

Dat het onderzoek naar het effect van een hond op de gezondheid en welzijn van mensen methodologisch doorgaans zwak is, en we dus niet zeker weten of een verschil wel echt wordt veroorzaakt door een hond, valt niet te ontkennen. Maar dankzij mijn hond loop ik nu elke dag minstens 5 kilometer. Voordat ik mijn hond had, haalde ik dat bij lange na niet. In het weekend als, het regende of als ik een kater had, kwam ik vaak niet eens de deur uit.

Diabetes-2 lag op de loer. Daar ben ik nu vanaf. Dankzij mijn hond.

Paul Abell, Amsterdam

Aandacht

Graag een onderzoek naar ‘Hoe ongezond is andermans hond’. Het ontbreken van etiquette, zoals bij het gebruik van de mobiele telefoon, maakt bij menige niet-hondenbezitter dat de stress omhoogschiet bij het betreden van de publieke ruimte. Aangelijnd of niet, maakt geen verschil, sinds de lijnen meer dan 5 meter lang kunnen zijn.

En een aanbeveling voor de hondenbezitter: geef die liefelijke aandacht die u blijkbaar beschikbaar hebt eerder aan uw medemens dan aan uw hond. Daar wordt iedereen gezonder van.

Regina Schoutsen, Heemstede

Poep en plas

Een op de zes Nederlandse huishoudens heeft een hond. Als je het zo bekijkt, lijkt dat aantal niet extreem veel. Maar binnen de beschikbare ruimte voor het uitlaten van een hond, zie je, vooral in de stad, dat er ogenschijnlijk te veel honden zijn.

Er zijn weinig geschikte uitlaatplekken en vandaar dat mensen steeds dezelfde route aflopen met het gevolg dat bijvoorbeeld kleine grasveldjes als hondenuitlaat worden gebruikt. De poep wordt wel opgeruimd, maar een plas blijft achter.

In mijn wijk in het centrum van de stad zie je het grasveldje voor mijn deur langzamerhand grauw en dor worden. Dat honden een positief effect hebben op de baas is fijn. Maar de baas zou dan ook rekening kunnen houden met het negatief effect van de achtergebleven restjes poep en plas van zijn onmisbare lieve hond op het kleine stukje gras dat ons zo dierbaar is.

Gertrude van de Ven, Tilburg

(Tuin)geluk

Kan ook een onderzoek worden gedaan naar hoe gezond een hond voor het geluk van de buurt is? Steeds meer huishoudens om ons heen nemen een hond. Die lekker in de tuin kan rondrennen en uren kan spelen/blaffen met de kinderen. Of de hond wordt alleen in de tuin gelaten, dat is helemaal genieten voor de buurt.

Helaas is de kans dat je zomaar even kan wegdutten in de tuin verleden tijd. Als de ene hond begint te blaffen, gaan de andere buurthonden eroverheen. Uren achterelkaar kan ik geblaf horen en waan ik me soms in een kennel. Af en toe wordt een buurhond gecorrigeerd, maar ik weet niet wat erger is om te horen, de hond of de zinloze correcties van de baas.

Ik ben een buitenmens en luister graag naar de vogels in de tuin. Tegenwoordig zit ik met oordopjes in mijn tuin. En zelfs daar doorheen hoor ik de buurthonden blaffen.

Laten we wat meer aan elkaars (tuin)geluk denken.

Sita Hes, Bennekom

Hygiëne

Wij hadden een kruipende baby, het bezoek had een hond. Of ze hem mee mochten nemen op visite. Als hij de baby maar niet in het gezicht likte, vonden we het oké. Likken deed hij niet. Maar hij liet wel een spoor van smurrie achter die uit zijn piemel lekte. Meestal wordt dat door een ontstoken voorhuid veroorzaakt, zo leerden wij achteraf. Onze baby kroop door de viezigheid. Of hij er ziek van is geworden zullen we nooit weten, maar wij hadden er geen goed gevoel bij.

In het artikel ‘Hoe gezond is een hond voor zijn baasje’ wordt over hygiëne met geen woord gerept. Op de site van het RIVM staat een hele lijst van infecties die honden kunnen overbrengen: van schimmelinfecties tot lintwormen, van spoelwormen tot hondsdolheid. Daar had in het artikel ook wel wat aandacht aan mogen worden besteed.

Norbert Duif, Wageningen