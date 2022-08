‘Hoe gaat dat bij jullie thuis?’ roept opvallend genoeg niet de verwachte kritiek op

Ergens in het oneindige handboek met regels voor wie een rustig leven wil zonder het mikpunt van (online) spot te worden, staat: kom niet op tv. Doe niet mee aan een spelshow met hoog afbreukrisico, vermijd datingshows en relatietests op eilanden, en sleur in geen geval je kinderen achter je aan in je drang om beroemd te worden.

Dat wordt dus weer vrolijk prijsschieten voor het verzamelde Twitterleger, dacht ik bij het zien van de aankondiging van Hoe gaat dat bij jullie thuis? (EO), de recentste schep op de inmiddels aanzienlijke berg (Een huis vol, Waar doen ze het van?) gluurprogramma’s die de afgelopen tijd over de televisiekijker is uitgestort.

De titels laten stuk voor stuk weinig te raden over, nog zo’n overeenkomst. In het geval van Hoe gaat dat bij jullie thuis?, waarvan maandag de eerste aflevering werd uitgezonden, gaat het om twee gezinnen met twee compleet tegenovergestelde opvoedstijlen. Ze nemen een kijkje bij elkaar thuis om te zien hoe de ander het er opvoedtechnisch van afbrengt. Zouden ze iets van elkaar kunnen leren, dat is zo’n beetje het uitgangspunt. En zou de televisiekijker iets hebben om over te lachen, was de (enigszins cynische) gedachte die erop volgde.

Sharon (links) en Jeanine wisselen opvoedtips uit in ‘Hoe gaat dat bij jullie thuis?’. Beeld EO

Bij de introductie van de gezinnen leek het ook die kant op te gaan. Moeder van twee kinderen Sharon Bouterse stond in haar ontplofte woonkamer en beschreef haar opvoedstijl als go with the flow. Niets hoeft, alles mag, ze gaan lekker veel op vakantie en het huishouden komt op de laatste plek. Want die berg vuile lakens kun je natuurlijk gejaagd proberen weg te werken, maar waarom zou je als je er samen met de kinderen buiten ook eerst een hut mee kunt bouwen?

Rust, reinheid en regelmaat is wat Sharons tegenpool Jeanine Boerendans (vier kinderen) nastreeft. Zij voert haar strak georganiseerde huishouden op de klok, want ‘een dag zonder planning is uitzichtloos’. Met als resultaat een opgeruimd huis, maar een uitgebluste moeder.

Het programma heeft op papier dan ook alles om kijkers thuis de boel eens flink te laten bekritiseren. Toch gebeurt dat, opvallend genoeg, niet – getuige de opvallend milde bankzitters die ook in het programma te zien zijn. Dat komt mede door de genuanceerde montage van de makers: tegenover een opmerkelijke opvoedkeuze (iedereen een eigen iPad en koptelefoon tijdens het avondeten, bijvoorbeeld, alsof het ergste wat er tijdens de maaltijd kan gebeuren is dat iemand het in z’n hoofd haalt iets tegen een ander te zeggen…) staat een ontroerende scène, zoals een bijzonder schattig bedritueel.

Wat ook helpt: de sympathieke moeders die oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, omdat ze beseffen dat ze, hoe verschillend ook, hetzelfde lot delen. Als het alle hens aan dek is en je nooit een moment alleen bent, niet eens op de wc, zijn alle tips welkom.