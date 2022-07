Hoe gaan de ouden van dagen straks in hemelsnaam hun eigen koffer uit het ruim sleuren?

Zondagochtend stapten aangekomen reizigers op Schiphol uit ellende maar zelf de bagageband op om hun koffers op te vissen uit de krochten van het systeem. Dat mag (nog) niet, ook al past zo’n actie naadloos in de voortschrijdende doe-het-zelfeconomie waarin mensen hun eigen bankbediende en kassamedewerker zijn geworden; nog even en ze mogen ook zelf het ruim in kruipen om hun eigen koffer te zoeken.

Woensdag nam deze krant een duik in de data in een poging te verklaren waarom er zo weinig personeel is dat de rijen op Schiphol wereldnieuws zijn, treinen niet rijden, het bestellen van een biertje op een terras een half uur duurt en de kinderopvang geen kinderen meer kan opvangen. Het komt door van alles tegelijk – een explosie van de vraag nu iedereen zijn coronageld aan het uitgeven is, veel deeltijders – met als belangrijkste onderliggende oorzaak: de vergrijzing.

Een jaar of tien geleden liep ik heel wat zaaltjes af waarin zorgelijk werd besproken dat er ‘in de toekomst’ steeds minder werkende mensen zouden zijn om een groeiend aantal gepensioneerden te verzorgen, te bedienen en van spullen te voorzien. Daarna werd de programmering omgegooid voor alarmistische verhalen over robots die juist alle banen zouden stelen waardoor de mensheid de verveling en de Verelendung restten. Nog later ging alle aandacht uit naar het blussen van de crises, eerst een financiële en toen eentje om corona.

Ondertussen is stiekem de toekomst uit die zaaltjes van een jaar of tien geleden gewoon aangebroken. De vergrijzing is overal. Je kunt er een krant mee vullen. Blader een paar pagina’s verder en lees hoe besloten vennootschappen enthousiast gebruikt worden om (privé-)vermogen uit handen van de fiscus te houden. Het Centraal Planbureau heeft dat uitgezocht.

Ook de populariteit van dit type taxplanning hangt samen met een rap ouder wordende bevolking. De welstand is immers (behoudens een enkele bitcoin- of mondkapjesmiljonair van onder de 40) logischerwijs geconcentreerd bij degenen die langer hebben gewerkt, gespaard en een of meer huizen hebben verzameld. Omdat mensen ouder worden dan ooit, zijn ervende kinderen vaak zelf ook al van middelbare leeftijd. De krant illustreerde het verhaal dan ook met een foto van een grijzend echtpaar in hun privézwembad, thuis vroegen we ons af of ze er geen spijt van hebben dat ze zich ooit zo hebben laten fotograferen en in de beeldbank zijn beland.

De demografische ontwikkelingen verklaren mede de weerzin en de tot dusver succesvolle lobby tegen vermogensbelastingen, alsook de recent gewonnen kruistocht tegen de spaartaks. Toen Klaas Knot van De Nederlandsche Bank onlangs voor een ‘rentenierseconomie’ waarschuwde en ‘wat voor land willen we zijn?’ vroeg, had hij deze lobby op het oog.

Woensdag zette Karien van Gennip een commissie aan het werk om scenario’s voor 2050 door te rekenen. Hoeveel mensen zijn er dan, hoe vergrijsd is het land dan, moeten er aanhoudend nieuwe, jonge mensen bij gehaald worden om de boel draaiende te houden, moeten er meer baby’s komen (Van Gennip kapt die weg in haar brief godzijdank alvast af, want haar ambtenaren hebben vast ook The Handmaid’s Tale gezien, maar dat debat gaan we natuurlijk toch krijgen) of moet de groei ergens stoppen? En als die stopt, is het land dan een groot openluchttehuis voor ouden van dagen die alles wat naar leuk neigt gevaarlijk en lawaaiig vinden? En hoe gaan ze in godsnaam het vliegruim in kruipen om hun eigen koffer eruit te sleuren?