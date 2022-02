Hoe Forum nu ook zijn schijnbaar ongevaarlijke spelletjes speelt in de lokale democratie

Met drie leden is Forum voor Democratie goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dijk en Waard, en met de verkiezingen in zicht is het nuttig mee te kijken met een politieke avond, want de partij is verkiesbaar in vijftig gemeenten. Het moet digitaal, onder meer omdat Forum weigert mondkapjes te dragen in het gemeentehuis, wat kaalslag is, want democratie bestaat bij samenkomen. Maar misschien was dat ook de bedoeling.

‘Voorzitter, uw microfoon is uit!’, ‘hoort u mij?’, ‘ik weet niet of u mij ziet, maar dat maakt niet uit’ – het menselijke van de politiek verdwijnt in wankele wifi, en wat ervoor terugkomt weegt nauwelijks op tegen het verlies: politici in hun huiselijke omgeving, de microfoon van Forum-fractievoorzitter Carmen Bosscher die per ongeluk open staat: ‘Dat ze door me heen gaat praten zeg, wat áso.’

De politieke avond is een modern vergaderconcept. met eerst ‘discussietafels’ en ‘gesprekstafels’ en dan een korte gemeenteraad. Op de agenda serieuze zaken, deskundig behandeld door goed ingevoerde raadsleden, jong en oud, die zowel de taal van de bureaucratie spreken als van de mensen die ze vertegenwoordigen. Leve de democratie: het gaat over de sluiting van winkels tijdens de dodenherdenking (gemeenteraad tegen), subsidie voor de Stichting Promotie Dijk en Waard (gemeenteraad voor), een bijdrage voor een inclusief schoolplein (wethouder enthousiast maar geeft geen geld). Het gaat over zienswijzen en kadernota’s, over jeugdzorg en rookmelders en de ‘menselijke maat’: het hele leven.

Tijdens het agenderen van een agendapunt legt Kloosterboer (Lokaal Dijk en Waard) nog even uit waartoe de gemeenteraad op aarde is: ‘Dit raakt onze inwoners, waarvan wij de volksvertegenwoordigers mogen zijn.’

En dan slaat Forum toe.

Raadslid Thomas Groot komt met een motie om de horeca te ontzien bij het handhaven van de coronamaatregelen. Er staan woorden in als ‘verkoudheidsvirus’ en ‘apartheidspas’, en Groot begint over dingen waar Dijk en Waard niets over te zeggen heeft, zoals het verlengen van de ‘spoedwet’ en de ‘dertig miljoen’ die het kabinet investeert in de landelijke corona-app.

Thomas Groot (FvD) tijdens de digitale raadsvergadering van Dijk en Waard, de nieuwe fusiegemeente van Langedijk en Heerhugowaard. Beeld Toine Heijmans

Jammer voor Forum: het einde van de coronamaatregelen is net afgekondigd, dus ja, zegt Visser (D66), ‘dat maakt die motie wat overbodig’. En dat taalgebruik, zegt Tesselaar (DOP), is van ‘een laakbaar niveau, maar iedereen is vrij z’n woorden te kiezen’. Motie afgeserveerd.

Groot doet wat zijn voorbeelden in de Tweede Kamer ook doen: geen sjoege geven. Gedoe is voor Forum belangrijker dan inhoud. ‘Ons doel is om het politieke spelletje zoals het altijd gaat te verstoren’, zei de Forumvoorman in het Land van Cuijk, waar vervroegde verkiezingen waren. Het is de grond waar de partij op staat: chaos brengen, ook in de lokale democratie, die kwetsbaar is.

Raadsleden vinden wordt steeds lastiger, de omgangsvormen verslechteren en de journalistieke aandacht taant, behalve voor ophef en vertier. Ook hier, in een gemeenteraad met elf partijen, heeft de eerste afsplitsrel alweer plaatsgevonden: de fractievoorzitter van Senioren Dijk en Waard is overgestapt naar Authentiek Dijk en Waard, de partij van zijn broer, die niet genoeg stemmen kreeg voor een zetel.

Dat is niet van nu en ligt niet aan Forum alleen. De PVV speelt al jaren niets klaar in de lokale politiek, maar vertelt er wel op hoge toon wat anderen verkeerd doen, en houdt zich verder schuil voor vragen. Inmiddels zijn ook de middenpartijen productiehuizen geworden van snedige filmpjes die politiek met marketing vermengen en beeldvorming voorrang geven boven inhoud.

Zo komt de democratie van dichtbij steeds verder van de mensen te staan, ook dankzij Den Haag, dat zich uit eigenbelang alweer luid met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeit. Dat zegt niet te gaan samenwerken met Forum en PVV, terwijl ze daar niets over te zeggen hebben. Is er aandacht voor excessen, zoals de Forum-fractieleider in Hengelo die ministers ‘met de kop op het hakblok’ wil, terwijl het gevaar ook schuilt in doordeweekse dingen.

Raadslid Thomas Groot is 18 jaar, studeert geschiedenis en keert zich tegen de ‘linkse indoctrinatie op scholen’. Met een pokerface brengt hij zijn afgewezen coronamotie alsnog in stemming, zogenaamd in gewijzigde vorm. Een truc om opnieuw over het ‘verkoudheidsvirus’ te kunnen beginnen, en over de spoedwet. Kleine politiek, schijnbaar ongevaarlijk.

Leve de lokale democratie: zonder omhaal van woorden wordt de motie weer weggestemd, ‘volledig voor de bühne’, zegt Ruiten (ChristenUnie).

Maar het zaadje is geplant.