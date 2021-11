Hoe ethisch is het om geheime documenten te publiceren?

Proefpersonen doen alsof ze met de trein reizen in een nagemaakte NS-treinwagon. Beeld Erik van 't Woud / ANP

De vondst van vertrouwelijke formatiedocumenten was deze week groot nieuws. Daar bleek namelijk uit dat VVD en CDA eind september een progressief pakket aan maatregelen hadden samengesteld, om D66 tot samenwerking te verleiden. Ook bleek uit de migratieparagraaf van het concept-regeerakkoord dat de partijen het eens waren geworden dat een volgend kabinet meer migranten toe mag laten.

Lezers stelden nogal wat vraagtekens bij dit nieuws. ‘Ik begrijp aan de ene kant dat een dergelijk toeval een journalistieke buitenkans kan zijn, maar vraag me aan de andere kant af of hier geen ‘normale’ fatsoensregels zouden moeten gelden: het zonder ruchtbaarheid teruggeven aan de eigenaar’, schrijft Piet Borg uit Houten. Ook Paul Bonenkamp uit Hengelo vraagt zich af: ‘Is het normaal, vanzelfsprekend of fatsoenlijk, om informatie die je bij toeval in een trein aantreft, breed in de media uit te venten?’

Maar Raoul du Pré, chef van de politieke redactie, legt uit dat teruggeven aan de rechtmatige eigenaar geen optie was. ‘De vinder heeft dat nog wel overwogen, maar er stond geen naam op. Ook wij konden niet uitvogelen wie de stukken had laten liggen.’ Volgens Du Pré zijn er geen journalistieke gedragsregels die publicatie van dit soort documenten verhinderen. ‘Gestolen documenten publiceren we uiteraard niet. Ook betalen we niet voor informatie. En als het gaat om documenten van onbekende afkomst met zeer beschadigende informatie over personen, moet je ook voorzichtig zijn. Maar dat was hier niet het geval. Als wij de informatie dan relevant vinden voor onze lezers, zetten we het in de krant.’

Volgens Theo de Klerk uit Bussum is het goed mogelijk dat de map met documenten ‘bewust is achtergelaten om voor Segers moverende redenen’. Is Du Pré niet bang dat de redactie zich voor het karretje laat spannen van belanghebbenden in de formatie? ‘Je moet daar altijd rekening mee houden, maar we hebben de bron uitvoerig gesproken’, vertelt Du Pré. ‘Hij had er geen enkel persoonlijk of politiek belang bij om de stukken te lekken.’

‘Bovendien zou ik niet weten welke partij baat heeft bij openbaring van deze documenten. In een formatie moeten partijen binnenskamers hun teen in het water kunnen steken om de temperatuur te meten, zonder dat ze zich ergens op vastpinnen. Daarom wordt er doorgaans heel weinig gelekt zodra er serieus wordt onderhandeld.’