Hoe elitair is het nu écht om studenten te corrigeren als zij het over ‘huiswerk’ hebben?

Afgelopen vrijdag liet de allerlaatste student met wie ik dit collegejaar sprak, me in grote verwondering achter: ‘Dag meneer, tot na de grote vakantie.’ De grote vakantie? De laatste keer dat ik (bouwjaar 1986) die term hoorde, moet zo ongeveer in groep 7 zijn geweest. Vanaf groep 8 voelden we ons te groot om die woorden te gebruiken of we werden die bewuste zomer te sterk door brugklasangst geregeerd om ons überhaupt te realiseren dat we zes weken vrij hadden.

Maar nu trof ik dus een 22-jarige universitaire student die ‘grote vakantie’ heeft en waarschijnlijk uitbundig opgaat in het festivalgedruis tijdens de Nijmeegse Zomerfeesten. Nu snap ik heus wel dat ze niet van een ‘zomerreces’ sprak of van een ‘academische adempauze’. Tegelijkertijd past de ‘grote vakantie’ uitstekend in een bredere trend in het taalgebruik van studenten aan Nederlandse universiteiten. Velen van hen praten over hun studie alsof ze nog altijd op de middelbare school zitten. Een college noemen zij een ‘les’, collegevoorbereidingen zijn ‘huiswerk’, een werkgroep is een ‘klas’ en eenmaal op de campus zijn ze ‘op school’.

Zelf ging ik in 2005 naar de universiteit, als eerste in onze familie. Ik was de prototypische eerstegeneratiestudent: ik wist niet wat een hoogleraar was, realiseerde me niet dat al mijn docenten onderzoek deden en mijn culturele referentiekader ging niet veel verder dan de Band Zonder Banaan. Toch voelden mijn jaargenoten en ik het collectief aan, misschien wel omdat we op ons eerste tentamen met ‘u’ werden aangesproken: de universiteit was geen plek waar we ‘huiswerk’ maakten of ‘les’ hadden. Het was een onderwijsinstelling waar we ons konden verdiepen in wat we intrinsiek interessant vonden en waar het ultieme antwoord nooit bestond. Het was een plek van kritische discussie en vrijwillige overgave aan de stof.

Begrijp me niet verkeerd: die laatste grondhouding zie ik ook bij het leeuwendeel van onze studenten gelukkig terug. Dat maakt de discrepantie met hun taalgebruik echter des te frappanter. Henzelf lijkt het intussen niet te deren. Laatst nog verzuchtte een student in de educatieve master Nederlands dat zij zo’n zware dag op school had gehad. Ik dacht dat ze daarmee doelde op de middelbare school waar ze stage liep en vroeg wat er precies was gebeurd.

De student lachte me nog net niet uit: het bleek dat ze moest bijkomen van een universiteitsdag met drie opeenvolgende colleges (excuus: ‘lessen’). ‘Maar als je de uni school noemt, hoe noem je de middelbare school dan?’, uitte ik mijn verwarring. ‘Ook school natuurlijk’, luidde het antwoord, ‘het is toch allebei een school?’

Een van mijn collega’s grapt wel eens dat we binnenkort proefwerken gaan geven in plaats van tentamens. En natuurlijk heeft het iets komisch om de verschuiving in het taalgebruik volledig op te blazen: we zouden de koffieruimte op onze afdeling de ‘lerarenkamer’ kunnen gaan noemen, de portier de ‘conciërge’ en het sportcentrum de ‘gymzaal’. Toch is het een serieus signaal dat studenten over hun academische vorming spreken alsof een dag vol colleges hun zoveelste schooldag is. De verschoolsing van de universiteit heeft zich diep in het vocabulaire van haar studenten genesteld.

Is dat erg? Misschien ben ik in mijn diepste wezen elitair, een ivoren-torenfiguur die weigert te tolereren dat de universiteit van zijn specifieke jargon wordt ontdaan. Iemand die er inmiddels plezier in schept aan de ouderlijke Brabantse keukentafel uit te leggen wat een cortège is of een pedel of een zusterfaculteit. Misschien sluimert er in mij de neiging van een hoogopgeleide om de eigen code te bewaken en stiekem neer te kijken op lager opgeleide mensen die daarbuiten vallen – een vorm van discriminatie die Johannes Visser onlangs op De Correspondent aanduidde als ‘diplomisme’.

Maar dan denk ik weer aan die 19-jarige versie van mezelf die vanaf de eerste kennismaking met een syllabus wist dat studeren toch echt iets anders was dan naar school gaan, en rijst de vraag hoe elitair het nu écht is om studenten te corrigeren als zij het over ‘huiswerk’ hebben. Gelukkig is er tijd genoeg om daarover na te denken – in de grote vakantie.

Jeroen Dera is universitair docent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vervangt deze week Marcia Luyten, die op vakantie is.