Hoe een Volkskrant-medewerker ten prooi viel aan nonsens op roddelkanalen

We hebben in het verleden vaker meegemaakt dat onze medewerkers online zwaar geïntimideerd werden, maar wat er deze week gebeurde, tart elke beschrijving. Het begon met de publicatie van het verhaal over NOS Sport twee weken geleden. Dat verhaal, gestaafd door tientallen bronnen, beschreef de cultuur op de sportredactie van de NOS. Presentator Tom Egbers, die een affaire had met een 22-jarige stagiair en haar daarna op de redactie pestte en uitschold, speelde daarin een rol.

De stagiair bleef in het artikel in de Volkskrant anoniem om haar privacy te beschermen. Tom Egbers bleef niet anoniem omdat zijn machtige positie relevant was voor het verhaal en zijn vrouw bovendien de voorzitter was van Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Egbers kreeg in het stuk uitgebreid de gelegenheid te reageren. Hij onderschreef het grootste deel van het verhaal.

Deze week beweerde een roddelkanaal uit het niets dat de 22-jarige stagiair inmiddels Volkskrant-medewerker zou zijn. Dat is totale nonsens. Een dag later bracht een ander roddelkanaal een naam van een Volkskrant-medewerker naar buiten, die ooit de 22-jarige stagiair zou zijn geweest, inclusief haar contactgegevens. Eveneens totale nonsens. Deze Volkskrant-medewerker kreeg dezelfde avond nog via haar sociale media allerlei verwensingen toegestuurd. Weer een dag later publiceerde een andere website foto’s van het huis van deze Volkskrant-medewerker met de onware aanduiding ‘minnares van Tom Egbers’. Ook werden haar gegevens uit het kadaster gepubliceerd.

Valse beschuldigingen

Dat er roddelkanalen zijn die niet onderbouwde geruchten publiceren en geen wederhoor halen, die er niet voor terugdeinzen mensen vals te beschuldigen, waardoor ze door een legertje volgelingen worden geïntimideerd, is ernstig genoeg. Maar nog ernstiger is dat er mensen zijn die ze geloven en zelfs in actie komen.

De onthullingen van deze week passen in een patroon dat direct na de publicatie van ons verhaal op gang kwam. In plaats van het problematische gedrag van de mannen op de NOS-sportredactie te bespreken, ging de aandacht al snel uit naar de affaire van Egbers met de stagiair, vooral ook omdat de vrouw van Tom Egbers en hijzelf haar afschilderden als iemand die erop uit was hun huwelijk kapot te maken. Een narratief dat naar buiten werd gebracht zonder wederhoor. Dat roddelkanalen nu een jacht inzetten op de identiteit van de betrokken vrouw, is laakbaar en verontrustend.

Het is bedreigend voor de vrouw die ooit deze stagiair was, en nu ook voor een Volkskrant-medewerker, die in verband wordt gebracht met een zaak waarmee ze helemaal niets te maken heeft en wier contactgegevens nu op straat liggen. Een dergelijke intimidatie van onze bronnen en medewerkers is onacceptabel.