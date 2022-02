Hoe een vallende leider zich probeert terug te kletsen naar het centrum van de macht

De man die zich vastklampt aan de macht is een fascinerend gezicht. De benen bungelen boven de afgrond, met de nagels haakt hij in het pluche, millimeter na millimeter klauwt hij zich terug.

Soms scheurt het pluche, soms wrikt iemand zijn hand los, en dan valt hij roemloos. Vaak – als je oplet, gaat het opvallen hóé vaak – redt hij het gewoon. Dankzij een brouwsel van stom geluk, allesverterende ambitie en de loyaliteit van opportunistische gelegenheidsvrienden.

En dankzij taal. Een aanzienlijk deel van een politieke redding drijft op bekennen zonder te bekennen, sorry zeggen zonder sorry te zeggen, veel te zeggen en toch niets te zeggen. Om zo precies voldoende aanknopingspunten te bieden voor de mensen die de bungelaar mogelijk naar veiliger grond willen takelen: de gelovigen die in hem de heiland blijven zien, de loyalisten die hem mopperend de hand toesteken ‘om erger te voorkomen’, de opportunisten die kansen ruiken en de bange wezels wier lot van het zijne afhangt.

5 minuten en 20 seconden duurde de formele verklaring die Boris Johnson maandag aflegde in het Britse Lagerhuis. Hij zei dat hij daarin reageerde op onderzoekingen naar drankgelagen en feestjes in de ambtswoning die plaatsvonden terwijl de rest van het land begrafenissen van dierbaren via Zoom moest bijwonen. Dat openingsbetoog (dat gevolgd werd door hoon en diskwalificaties) was een spektakelstuk van politiek redeneren naar de nooduitgang. Alles zat erin.

1. Sorry zeggen zonder expliciet te maken waarvoor. De premier betuigde spijt ‘voor wat we simpelweg niet goed hebben gedaan’. Een generieke sorry zonder enige erkenning van wát ‘we simpelweg niet goed hebben gedaan’. Het is een geraffineerdere vorm dan het ‘alscuus’ (briljant gemunt door Paulien Cornelisse voor de ‘het spijt mij als iemand zich gekwetst voelt’-vorm).

2. De zaken buiten jezelf leggen. Dat kan eenvoudig door de lijdende vorm te gebruiken. Zo had de premier bijvoorbeeld spijt ‘voor hoe met de kwestie is omgegaan’. Door anderen, de buurman wellicht.

3. Nooit de beschuldiging herhalen. Niet in ontkennende zin, zoals op elke basiscursus crisiscommunicatie wordt onderwezen sinds Nixons ‘I am not a crook’. En niet in bekennende zin. Nergens in de 5 minuten en 20 seconden vielen de woorden ‘drank’, ‘slecht leiderschap’, ‘feestjes’, ‘taart’ of aanpalende begrippen die in beschuldigingen en onderzoeksbevindingen terugkeren. En nooit de aanklagers aanvallen met jij-bakken, diskwalificaties, verdachtmakingen of beschuldigingen van zelfverzonnen slachtofferschap – dat doen alleen amateurs.

4. Doen alsof je aan introspectie doet (‘dit is het moment om in de spiegel te kijken’) en in één adem door het resultaat van die introspectie presenteren: in de spiegel zag je een robuuste kaaklijn, een nobele kin, een vastberaden blik. Je zag iemand die de rot eruit gaat snijden. Sterker: iemand die daarvoor het best gekwalificeerd is. Waarop Johnson een reeks hervormingen aankondigde onder zijn heroïsche leiding: ‘I will fix this.’ De gelijkenissen met de verklaring die Mark Rutte aflegde na lezing van de vernietigende conclusies van de parlementaire commissie die het toeslagenschandaal had onderzocht, zijn frappant.

5. Bliksem afleiden, zand rondstrooien en verwarring proberen te creëren door uit te weiden over irrelevante zaken. Bij Johnson waren dat zijn andere heldendaden, van de Brexit tot misdaadbestrijding.

Je terugkletsen naar het centrum van de macht is een kunst.