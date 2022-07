Hoe een staatssecretaris vooral bang was dat hij ‘te nederig’ zou overkomen

En nu liggen er honderden nieuwe pagina’s vrijgegeven ambtelijke documenten over het toeslagenschandaal, bomvol razend interessante nieuwe informatie die veel verheldert, maar de vraag die mij wakker houdt is hoe dit op te dienen.

Want het is met deze affaire als met de oorlog in het hart van Europa: er is voortdurend aanleiding om dwingend aandacht te vragen voor nieuwe smerigheid en nieuwe inzichten, alleen oogst je er verveling mee, en een lezersbrief uit Soesterberg en eentje van een meneer uit Apeldoorn. Of het ook eens een keer over iets anders kan gaan, iets originelers.

Het publiek is uiteraard enorm geëngageerd maar het wil ook geamuseerd worden. Verhalen horen een spanningsboog te hebben en een afgerond einde. Niet dat lang slepende. Journalistiek werkt conform die logica: als je voor de negende keer in een Grieks vluchtelingenkamp bent geweest, zijn alle verhalen wel verteld. In Syrië is er nog steeds oorlog, net als in Jemen trouwens, maar daar verras je na al die jaren niemand meer mee.

Toch wil ik het, met excuses aan die meneer uit Apeldoorn, nog heel even hebben over die nieuwe interne ambtelijke communicatie uit het grootste schandaal van het tijdperk-Rutte. Het zijn onderlinge berichten, memo’s en notities die ambtenaren op het ministerie van Financiën hebben uitgewisseld in de jaren 2017, 2018 en 2019. Er zit een bericht tussen dat laat zien hoe belangrijk integer leiderschap is.

Het is een bericht uit september 2017. Eric Wiebes was staatssecretaris van Belastingzaken, de Nationale Ombudsman had net vastgesteld dat de dienst een aantal toeslagouders onzorgvuldig had behandeld. Over discriminatie op afkomst ging het dan nog niet eens, dat hield zich nog zorgvuldig schuil onder diverse petten, net als de geheime risicolijsten, de uit huis geplaatste kinderen en de enorme schaal en reikwijdte van het schandaal.

De Nationale Ombudsman had net aanbevolen excuses te maken en een vergoeding aan te bieden voor het aangedane leed. Het betrof toen nog overzichtelijke aantallen getroffen ouders. En wat zei de staatssecretaris tegen zijn ambtenaren? Niet dat het verschrikkelijk is dat er burgers tekort zijn gedaan door hun eigen overheid, niet dat het reden tot schaamte is dat de dienst door de Ombudsman op de vingers werd getikt, niet dat het van het grootste belang is onrecht royaal te repareren.

De interne boodschap van de staatssecretaris was dat het belangrijk is ‘niet te nederig’ over te komen. (Later zou diezelfde staatssecretaris uitroepen ‘wat een verdrietige boel, verschrikkelijk!’ en hij zou er de politiek om verlaten. Maar dat was later, veel later.)

Elke organisatie gaat staan naar de mentaliteit van de hoogste in rang. Ook hier. Mailverkeer over de formele reactie op de aanbevelingen van de Ombudsman werd ingeleid met de waarschuwing: ‘Niet te nederig’. Tegenwoordig lopen er programma’s bij de Rijksoverheid om ambtenaren te leren hoe om te gaan met ‘morele dilemma’s’ (zo zou iemand in bovenstaand geval de staatssecretaris kunnen vragen of hij wel helemaal lekker is), maar toen nog niet. Dus ging de organisatie gedienstig suggesties aandragen voor een tegemoetkomen die ‘niet te nederig’ zou zijn: een vergoeding mocht beslist geen smartegeld heten, een ‘bloemenbon’ voor mensen die waren afgewezen was ‘onwenselijk’, vanwege de ‘olievlekwerking’ en vanwege ‘niet te nederig’.

De leiding bepaalt de sfeer, de mentaliteit, de opvattingen, de prioriteiten, het niveau van beschaving. Voor de uitvoering heb je genoeg aan een gewillig apparaat dat het maken van eigen afwegingen heeft uitgeschakeld.