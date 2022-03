Hoe een Russisch-orthodoxe parochie tegen de hoogste baas in Moskou rebelleert

In de Amsterdamse Jordaan sta ik voor het hek van de Russisch-Orthodoxe kerk waarop een paar uur eerder iemand in witte verf de ‘Z’ heeft gespoten, het teken van het Russische leger in Oekraïne en zijn supporters.

In deze eerste week van de ‘Grote Vasten op weg naar Pasen’, zoals orthodoxen het noemen, zou ik een dienst bijwonen, nieuwsgierig naar de rebelse priesters die hier, voor zover bekend als enigen in negen Russisch-orthodoxe kerken in Nederland, openlijk afstand namen van hun grote baas. Dat is patriarch Kirill, het hoofd van de kerk in Moskou. In Trouw beschreef Marije van Beek al ontluisterend hoe Kirill de ideologie over het ‘Heilige Rusland’ aan Poetin verkocht.

De Amsterdamse parochie kwam in opstand toen Kirill afgelopen week een preek hield waarin hij gayprides en het accepteren van homoseksuelen de schuld gaf van de oorlog in Oekraïne. De Russisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra, zoals ze volledig heten, zette een verklaring op de eigen website waarin staat dat de geestelijken van de parochie zich ‘distantiëren van dit narratief’ van Kirill. En dat ze het voortaan vertikken zijn naam, zoals dat eigenlijk hoort, nog te noemen in de eredienst, net als hun collega’s in Oekraïne.

Kerklid sinds ruim dertig jaar Annet Crouwel, in het dagelijks leven rechter, had voor de bekladding gezegd dat ik een ‘sombere, donkere’ vastendienst kon verwachten, ‘erg gedragen en mooi’ en toch toegankelijk. De mensen staan voor de iconostase die in orthodoxe kerken het altaar afschermt, en iedereen loopt in en uit, ook kinderen.

Maar een half uur voor de dienst zal beginnen, belt Annet me in de auto om te waarschuwen dat het hek is besmeurd en de dienst afgeblazen: ‘Kom maar gewoon als je wil, dan praten we wel.’

Op de Lijnbaansgracht sta ik oog in oog met het hek vol Z, Z, Z. Dit kan van boze Russen komen, van slecht geïnformeerde Nederlanders of van Amsterdamse pubers. Alleen zijn het geen dagen om risico’s te nemen. De kerk heeft de ruim tweehonderd parochieleden per app bericht vanavond thuis te blijven. Een dag later zullen alle diensten deze week worden geschrapt, eerst moet er beveiliging komen.

Annet opent een deur naar een geur van wierook. We gaan voor de iconen zitten in een al schemerige kerk, die de parochie zelf heeft gekocht. Michael Bakker, een van de priesters, zal even later benadrukken dat ze hier ‘geen cent uit Moskou’ krijgen.

Russisch-orthodoxe priester Michael Bakker. Beeld Margriet Oostveen

Deze kerk telt ruim 20 nationaliteiten, waaronder Russen, Grieken, Roemenen, Serviërs, Georgiërs en Eritreeërs. Die hebben ‘niet allemaal dezelfde opvatting van autoriteit’, zegt Annet voorzichtig, dus is het al sinds ze afstand van de patriarch namen de kunst kalm te blijven en de boel bij elkaar te houden. Het deed sommige kerkleden ‘pijn’ en was niet voor iedereen te accepteren, blijkt uit een tweede verklaring op de website die al snel volgde.

‘De kerk vertegenwoordigt voor veel mensen hun band met de Russische cultuur’, zegt Michael Bakker als we eenmaal in de koffiekamer zitten, waar nog een foto van patriarch Kirill aan de muur hangt. ‘Ze zijn bang dat die nu wordt doorgesneden, maar die cultuur zit ook deze kerk in de genen.’

Michael en Annet studeerden ‘zoals veel mensen hier’ Russisch in de jaren tachtig aan de Universiteit van Amsterdam. Het toenmalig hoofd van deze parochie Alexis Voogd en zijn Russische vrouw Tatiana Slojanova doceerden daar toen beiden en nodigden vaak studenten uit om eens te komen kijken. Een aantal ging nooit meer weg. Michael Bakker: ‘We zijn best wel een intellectuele kerk, met een open mind. De toespraak van de patriarch met zijn oorlogsretoriek is verschrikkelijk, een voor ons niet te verteren gruwel.’

In de Sovjettijd was het ook moeilijk als kerk bij Moskou te horen, zegt Bakker, maar toen kon je tenminste nog uitleggen dat de kerk daar net zo onvrij was als de mensen die door de staat werden onderdrukt, zo kon je toch solidair zijn. ‘Maar dit is een vrije keuze van Kirill.’

Alleen hebben jullie hebben nóg een baas, in Nederland, zeg ik: aartsbisschop Elisey in Den Haag. En die nam geen afstand. Hoe moet dat nu verder? ‘Daar zijn we mee bezig’, zegt Michael Bakker behoedzaam. De aartsbisschop is een Rus. ‘Als hij zich tegen de oorlog zou uitspreken moet hij hier politiek asiel aanvragen. En hij heeft ook familie daar.’

Afstand nemen is maar een begin. Daarna de vraag hoe je anderen meekrijgt.