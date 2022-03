Hoe een Pools hondje naar Nederland verhuisde om ruimte te maken voor Oekraïense dieren

Malina is een kleine verlegen asielhond op korte pootjes en ze kijkt nog steeds wat verbluft. Deze week is zij, een Poolse nota bene, meegezogen in de maalstroom van Oekraïense vluchtelingen. Malina kon niet in haar asiel in Polen blijven: ze moest ruimte maken voor Oekraïense honden.

Nu is ze in Nederland, in de huiskamer van René en Yvonne Perdok in Borgsweer, even onder Delfzijl. Hier staan extra grote manden waar logés troost vinden bij drie gastvrije Franse bulldogs, die de gast knorrend omringen.

Yvonne is verkoopster bij de Action in Appingedam, René is projectleider in de wegenbouw en vrijwilliger op de dierenambulance. Ook is hij de man achter Bikers for Animals Groningen, opgericht naar voorbeeld van Bikers for Animals Lelystad, om honden uit grote fokkerijen te redden. Motorrijders met hart voor dieren, die zich zoals veel Nederlanders nu met verbazingwekkende overgave inzetten voor huisdieren uit Oekraïne – niet eerder sleepten vluchtelingen er zoveel mee.

V.l.n.r. René, Yvonne, vrijwilligers Linda en Cora. Rechtsvoor: de Poolse Malina. Beeld Margriet Oostveen

Afgelopen weekend reden ze met een truck en twaalf busjes naar Polen om daar honden en katten uit asiels te halen en een berg ingezamelde dierenbenodigdheden en voer te brengen. Alles was tevoren geregeld, ook gastgezinnen en asielplaatsen voor de dieren in Nederland.

‘Voor mensen op de vlucht gebeurt al heel veel’, zegt René, om de vraag die al een dag boven deze afspraak hangt maar even voor te zijn. ‘En ik ben daar ook heel duidelijk in: iedereen heeft recht op een veilige plek, of het nou Oekraïners zijn of Syriërs of Afghanen.’

Yvonne: ‘Een mens is toch een mens.’

René: ‘Al houden wij dan veel van dieren.’

Yvonne: ‘Omdat dieren altijd eerlijk zijn, denk ik.’

Waar moeten al die meegesleepte Oekraïense huisdieren blijven? In Harskamp weigerde het COA huisdieren in de noodopvang uit hygiëne- en veiligheidsoverwegingen, maar in Gorinchem kreeg een sporthal waar Oekraïners terechtkunnen een aparte ruimte waar de huisdieren in hokjes en manden mogen blijven. Dierenasiels helpen langs de hele route, ook in Polen. Opvang in de regio, zegt René: ‘Voor al die Oekraïense dieren is ook helemaal geen plek in Nederland.’

Omdat in Oekraïne veel hondenfokkerijen zitten had hij al langer contact met een Oekraïens opvangadres, dus toen de oorlog begon heeft hij daar meteen gevraagd wat hij kon doen. Zo is René in contact gebracht met een vereniging van dierenasiels in Polen. ‘Zij zoeken zelf tot over de grens in Oekraïne naar achtergebleven dieren. En ze hadden schreeuwend voer nodig.’

René deed een oproep op de Facebookpagina van Bikers for Animals en toen is de zaak ontploft.

René: ‘Mensen gingen zichzelf ook tot inzamelpunt benoemen voor voer, benches, hondenmanden, álles.’

Yvonne: ‘Als Nederlanders gaan inzamelen dan weet je hoe dat gaat: er zat ontzettend veel troep bij, we konden twaalf keer naar de vuilstort rijden.’

Maar de hoeveelheid goede spullen was ook overweldigend. Ze laten foto’s zien van een grote loods bij een boer achter hun huis: tjokvol.

Zaterdag reden ze alles in colonne naar twee asiels in het Poolse Fredropol en Dobromierz, want maandag zouden daar driehonderd achtergelaten honden uit Oekraïne worden geplaatst. De asiels hoopten dat René alvast 36 Poolse honden kon meenemen om ruimte te maken, maar het zijn er voorlopig twaalf geworden: niet meer dan hij tevoren in Nederland onderdak wist te krijgen. En vier katten. Allemaal voorzien van vaccinaties en paspoort.

Alleen bij Malina ging het even fout. Zij kon terecht bij een mevrouw die wat traag is sinds een herseninfarct en Malina ging er vandoor. Na zes uur rennen door Groningse weilanden is ze door een bevriende hondenzoekclub gevonden, de modderklonten hangen nog aan haar buik.

Op Facebook spraken de dierenvrienden intussen schande van de dame die Malina weg liet glippen. René rolt met zijn ogen, ‘vreselijk, hoe ze is afgebekt’. De dierenvriendenwereld blijkt weer eens een harde wereld: ‘Zolang ik me kan herinneren is er strijd’, zegt René. ‘Iedereen wil punten scoren over de rug van de dieren. Waarom? Waarom nou nooit eens sámenwerken?’

Omdat we tot op het bot verzuild blijven? Maar goed. Malina kan terecht bij Cora Boer, die ook mee naar Polen reed en nu haar modderbuik aait. René en Yvonne willen meer Poolse asieldieren gaan halen, maar ze houden wel op met inzamelen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. ‘En alle mensen die eigen inzamelpunten begonnen, die gaan gewoon door.’