Hoe een geliefd supporterscafé bezwijkt onder aanhoudende vernielingen

De dag na de wedstrijd is alles bij hem gekreukeld, van zijn broek tot zijn gezicht en zijn gemoed. ‘Ze hebben gewoon mijn raam kapot gegooid joh’, begint Leo Dommanschet aan het requiem van zijn levenswerk. ‘Stelletje ratten.’

Want zijn koffietent annex supporterskroeg mag dan wel een van de bekendste cafés van Den Haag zijn, een instituut in het Laakkwartier en een begrip onder iedereen die voetbalclub ADO Den Haag een warm hart toedraagt, het interesseert Dommanschet allemaal geen snars meer. Hij is er klaar mee. De tijd, die hem de laatste tijd bijna alleen maar rimpels en teleurstellingen bracht, is gekomen: hij gaat zijn tent sluiten.

De directe aanleiding was een supporter – of specifieker: een of andere lul de behanger behept met een zeer beperkt bevattingsvermogen – die zondagavond, als een van de laatste stuiptrekkingen van zijn teleurstelling over de verloren voetbalwedstrijd, besloot een ruit kapot te gooien met een bierflesje.

ADO had vlak daarvoor verloren van Excelsior, met als gevolgd dat op meerdere plekken in de stad de pleuris uitbrak. Vooral in het stadion ging het mis, waar een aantal supporters met de moed van de alcohol, die eigenlijk altijd omslaat in overmoed, het veld bestormden en vuurwerk richting het uitvak wierpen, ook al zaten daar meerdere kinderen.

Leo Dommanschet, afgelopen maart, voor Leo’s Koffiehuis in de Haagsche wijk Laak. Beeld Freek van den Bergh

Buiten het stadion werd ook de ME met vuurwerk bekogeld en een agent werd zelfs met een ijzeren staaf in het gezicht geslagen. Bij Leo’s Koffiehoek, waar eerder op de dag nog veel gezellige bacootjes tegen de stress werden besteld, ging een ruit aan diggelen.

Het was een gebeurtenis die Dommanschet dwars door zijn ziel sneed. Zijn wijk mag in de rest van Nederland een slechte naam hebben, voor hem is het zijn thuis, zijn paradijs. Toen de coronacrisis uitbrak en hij zijn eigen kroeg noodgedwongen moest sluiten, was Dommanschet er bijvoorbeeld continu in de weer om ongebruikt eten van horecaondernemers te verdelen onder arme buurtgenoten.

Het probleem van Dommanschets paradijs is dat het sinds diezelfde coronacrisis vooral bevolkt lijkt te zijn door duivels. En daarbij doelt hij niet op de buitenlanders, zegt hij er gelijk bij. ‘Het zijn geen Polen of Bulgaren, ofzo. Nee, gewoon Nederlandse jongens. Het lijkt wel alsof ze al die jaren waarin het zo rustig was, willen inhalen.’ Zodra de ene uitlaatklep wordt afgesloten, gaat er nu eenmaal vaak een ander klepje open.

Ook de KNVB ziet dat er dit seizoen veel meer ongeregeldheden rondom voetbalwedstrijden plaatsvinden dan normaal. Het gaat daarbij vooral om jongens die na twee jaar binnen zitten voor het eerst naar het stadion gaan, de mores niet kennen en daarom veel sneller over de scheef gaan. Echte fans zijn het niet. De voetbalclub geldt vooral als een kapstok van allerhande onbehagen.

Kijk naar de lotgevallen bij de supporterskroeg van Dommanschet, want die kapotte ruit van zondagavond was echt niet de enige keer dat de tegenwind hem de afgelopen maanden in zijn gezicht blies. Er was die inbraak. Een beroving waarbij ze zijn gokkasten kwamen leeghalen. Ze stalen de opbrengsten van de bingo van zijn vrouw. En in april, toen hij ’s nachts naar huis liep, werd hij beroofd van zijn sieraden, waaronder een gouden ketting met daaraan een hangertje – de C van Christa, zijn vrouw, ingelegd met briljanten.

En dat was nog niet eens het dieptepunt. Nee, dat was de inzamelingsactie voor Bennie, een 10-jarig jongetje uit de buurt dat kanker kreeg en geld nodig had voor een behandeling in Zwitserland. Dommanschet zette een collectebus op de bar, die al aardig begon vol te lopen, tot hij op een dag werd leeggehaald door iemand die Dommanschet omschrijft in termen die niet geschikt zijn voor in de krant.

Leo Dommanschet achter de toog in zijn koffiehuis. Beeld Freek van den Bergh

Het is een verhaal dat bij Dommanschet, een bonk van 1.95 meter lang die vroeger taekwondokampioen was en onder de tatoeages zit, een gat in zijn pantser slaat. Drie weken geleden overleed Bennie namelijk en als hij wijst naar de plek waar de leeggeroofde collectebus stond, begint hij opeens te huilen.

‘Tyfuszooi’, zegt hij.

‘En ik heb er alles aan gedaan, hé? Ik heb stalen rolluiken gekocht, drie sloten op de deur gezet, een alarm aangeschaft.’

Het bleek allemaal niet genoeg, want met uitgeputte geestdrift en hunkerend naar een ander heden liep hij maandag naar de copyshop op de Lindelaan om er ‘Te Huur’ bordjes te laten maken. Dat ADO heeft verloren, zegt hij, dat is nog tot daaraantoe. Veel erger is het dat de duivels hebben gewonnen.