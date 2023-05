Hoe een Frans badplaatsje aan de Loire tot ‘slagveld’ werd voor extreemrechts

Extreemrechtse demonstratie tegen het nieuwe asielzoekerscentrum in Saint-Brevin-les-Pins, op 25 februari. Beeld Sebastien Salom-Gomis / AFP

Brand in een Franse badplaats. Twee auto’s in de as gelegd, een woonhuis deels vernietigd. Slapende bewoners in veiligheid gebracht. Het zou een klein berichtje in de nieuwskolommen van lokale media zijn geweest, waren de slapende bewoners niet de burgemeester en zijn vrouw geweest – en de brand bewust aangestoken.

In de nacht van 21 op 22 maart werd het huis van Yannick Morez getroffen door een molotovcocktail. Behalve huisarts is hij ook burgemeester in Saint-Brevin-les-Pins, een kleine badplaatsje aan de Loire (politieke kleur: ‘divers droite’, een verzamelnaam voor rechtse politici zonder vaste partij). Sinds enkele maanden is Morez het doelwit van een intimidatiecampagne op sociale media en via protest op straat. Steen des aanstoots voor de demonstranten: het nieuwe asielzoekerscentrum dat in aanbouw is naast de lokale school.

Afgelopen week diende Morez zijn ontslag in, zo maakte hij woensdag via Facebook publiekelijk bekend. Hij had langdurig met zijn vrouw en drie dochters gesproken, geen van hen wilde dat hij na de brandstichting nog langer als burgemeester zou aanblijven.

Loeiende sirene

Als een loeiende sirene ging het nieuws uit Saint-Brevin-les-Pins de afgelopen dagen door de Franse media. ‘Een nieuw waarschuwingssignaal voor onze democratie, alweer’, schreef regiokrant Ouest-France in een redactioneel commentaar over het terugtreden van Morez. Een ‘electrochoc’ voor de hele Franse politieke klasse, noteerde l’Opinion.

Dagblad Le Monde kwalificeerde het als een driedubbele alarmbel: het ontslag lijkt niet alleen een succes van de intimidatietechnieken van extreemrechts. Het toont ook het falen van de staat om een openlijk bedreigde burgemeester te beschermen én is een nederlaag van president Macron, die asielzoekers beter wil spreiden over Frankrijk maar zich afzijdig houdt als daarover een heftige polemiek ontstaat.

Gebrek aan steun

Hoewel de brandstichting de aanleiding vormde, werd het vertrek van Morez mede ingegeven door het gebrek aan steun vanuit de staat, zo verklaarde hij op Facebook. De enige reactie die hij vanuit de politie zou hebben gekregen op zijn verzoek om beveiliging na de brand: ‘De risicotaxatie is nog gaande.’

De burgemeester voelt zich in de steek gelaten, nota bene bij bedreigingen over een opvangcentrum waartoe de regering had besloten. Behalve zijn burgemeesterspost sluit hij ook na ruim dertig jaar de deuren van zijn huisartsenpraktijk om Saint-Brevin-les-Pins geheel te verlaten.

‘Succes van extreemrechts’

Het vertrek van Morez is niet het eerste ‘succes van extreemrechts’. In het Bretonse Callac hoopte de burgemeester met een huisvestingsproject voor vluchtelingen nieuw leven te brengen in het vergrijzende stadje in Bretagne, zo was te lezen op onderzoekswebsite Mediapart eerder dit jaar.

Maar na maanden van bedreigingen aan het adres van lokale volksvertegenwoordigers, die ervan werden beschuldigd ‘de grote omvolking’ te organiseren en die met dood en verkrachting werden bedreigd, blies de burgemeester het plan af. Net als in Callac blinkt minister van Binnenlandse zaken Darmanin ook nu weer uit in zwijgen, hekelde Mediapart. Terwijl de minister doorgaans overal gretig opduikt sneerde de site, ‘tot aan de dood van een kat die door een trein is overreden’ aan toe.

Transformatie tot slagveld

‘Al zeven jaar lang worden in Saint-Brevin zonder problemen vierhonderd mensen opgevangen in een centrum voor migranten’, schreef Le Monde. Maar nu het centrum wordt verplaatst, weten enkele extreemrechtse activisten – de politieke beweging Reconquête! van voormalig presidentskandidaat Eric Zemmour voorop – ‘een rustige gemeente om te vormen tot plek van confrontatie en propaganda rond de fantasie van een overstroming door migranten’.

De ‘Brevinois’ zien ‘verbijsterd toe hoe hun vredige gemeente wordt getransformeerd tot slagveld’, schreef ook Ouest-France.

En dat is alarmerend, juist nu de regering het zoveelste wetsvoorstel rond immigratie voorbereidt, constateren beide redacties. Het trieste nieuws uit Saint-Brevin moet ons aan het denken zetten, meent Ouest-France: het gebruiken van migratie voor politieke doeleinden ‘opent de weg naar afschuwelijke ontsporingen’.