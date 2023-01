Hoe een foto je het vuile gezicht van de oorlog kan laten zien, in 1862 en ook in 2023

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) drong wat er echt gebeurde pas tot het krantenlezende publiek in New York door nadat fotograaf Alexander Gardner de verschrikkingen van de Slag bij Antietam, op 17 september 1962, had vastgelegd. Kranten konden nog geen foto’s afdrukken; twee dagen na de veldslag was Gardner afgereisd naar het slagveld en had hij de verminkte lichamen gefotografeerd van gesneuvelde soldaten. Soms had hij de lijken versleept om de impact van zijn foto’s te vergroten; Gardner wilde dat ze iets teweeg zouden brengen in het hoofd van de kijkers, een besef van humaniteit.

In oktober hing Gardners opdrachtgever, Mathew Brady, de foto’s van Gardner op in zijn galerie aan Broadway, onder de titel The Dead of Antietam. The New York Times schreef er een uitgebreid artikel over, er vormde zich dagelijks een lange rij voor de tentoonstelling en duizenden New Yorkers schrokken zich een ongeluk. Ze hadden zich uit de talloze krantenverslagen een beeld van de oorlog gevormd, maar pas toen ze met eigen ogen zagen wat die aanrichtte drong tot hen door welke slachting zich op zo’n honderd kilometer van de hoofdstad Washington had afgespeeld. De Slag bij Antietam, niet ver van Sharpsburg, eiste 23 duizend slachtoffers.

The New York Times schreef: ‘We weten heus wel dat het slagveld er is, maar het is niet iets dat ons raakt. Het is als een begrafenis bij de buren (…) Mr. Brady is erin geslaagd de vreselijke werkelijkheid en de ernst van de oorlog tot ons te laten doordringen. Hij heeft geen lijken in onze voortuin of bij ons op straat gelegd, maar iets gedaan wat dat benadert. Aan de deur van zijn galerie hangt een bordje: ‘De Doden van Antietam’. Daar gaan aldoor massa’s mensen de trap op, en als je hen volgt, zie je ze turen naar fotografische beelden van dat afschuwelijke slagveld, direct genomen na de gevechtshandelingen. (…) Je ziet groepjes eerbiedig zwijgend rond de verbijsterende beelden van slachtingen staan, gebogen over de bleke gezichten van de doden, bevangen door de vreemde betovering in de ogen van de dode mannen.’

Inmiddels zijn we vele oorlogen verder. We zijn gewend geraakt aan de beelden, aan de foto’s van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede, de oorlog in Vietnam; en zoals het lezerspubliek zich destijds afsloot voor de eindeloze verhalen over de Burgeroorlog, tot de foto’s hen de bloedige werkelijkheid onder de neus drukte, zo hebben wij ons afgesloten voor de beelden. Zo nu en dan is er een foto die zo pregnant is dat hij door ons schild van zelfbescherming heen dringt, zoals die van de dode vrouw met de rode nagels in Boetsja.

In de Volkskrant stond donderdag een verhaal van Stieven Ramdharie over de slagvelden bij Soledar en Bachmoet, die ook wel ‘gehaktmolens’ worden genoemd: naar schatting vallen er honderden slachtoffers per dag, vooral onder amper getrainde Russische soldaten die als kanonnenvoer naar de slachtbank worden geleid. De doden worden niet eens meer geteld.

Het blijven tamelijk abstracte verhalen, tot je op vk.nl een bijbehorende drone-foto ziet van een vlakte vol granaatinslagen, waarop de lijken van soldaten met een oranje pen zijn omcirkeld. Het zijn er tientallen. Wie het zijn is niet duidelijk: Russen, Oekraïners, Wagnersoldaten of jonge rekruten. In elk geval zijn ze dood. De foto toont ons het vuile gezicht van de oorlog in Oekraïne, ver voorbij het getheoretiseer van alle Hollandse studeerkamergeneraals en freelance oorlogsduiders.