Hoe een burgemeester een kritisch dorpsblog aanpakt met een ‘leuk’ boekje

Het kritische dorpsblog EdeDorp irriteert burgemeester René Verhulst van Ede nogal. Daarom schreef hij zijn boekje Stakende Stemmen, ‘twintig leuke en humoristische verhalen’ (goed om te weten) over een ‘denkbeeldig’ digitaal platform, genaamd EdeCity. Waar een anonieme columnist werkt onder de schuilnaam Mo. Net als bij het echte EdeDorp.

De burgemeester liet zich erover interviewen in de Gelderlander, waar hij gewichtig deed over de ‘trias politica’ en sociale media als ‘zesde macht’ en het had over complotdenkers en ‘doelbewust mensen op het verkeerde been zetten’. Suggererend dat dit bij EdeDorp allemaal aan de orde is.

Ze zijn er bij EdeDorp ‘allemaal een beetje van geschrokken’, zegt oprichter Douwe Meijer, boekhouder van beroep. Hij begon drie jaar geleden met het blog, omdat er in Ede geen lokale krant meer was die gemeenteraad en college kritisch volgde. Rond zijn eettafel zitten nog drie van de zeven dorpscolumnisten. Douwe vond ze door op Twitter te kijken wie een onderbouwde mening over Ede had, en heeft hen toen gevraagd in te zenden.

Van linksonder met de klok mee: columnisten Douwe, Jos, Marcel en George van EdeDorp. Beeld -

George Knotterneus (‘geen pseudoniem!’) was tot zijn pensionering organisatieadviseur voor ondernemingsraden, ‘daar zie je ook een bestuurskloof’. Jos van der Panne is eigenaar van bungalowpark De Roek in Otterlo en actief natuurbeschermer. Marcel van Dalen is viooldocent, had een muziekschool en was wethouder voor D66 in Blaricum. Aardige mannen, die zich meteen braaf excuseren: soms hebben ze heus echt ook bijdragen van vrouwen, ‘maar die lijken toch minder geneigd steeds weer hun punt te willen maken’.

Douwe heeft koeken gekocht om onze bijeenkomst te vieren: de columnisten hebben elkaar in drie jaar nog nooit ontmoet. Door corona, en omdat stercolumnist ‘Mo van Ede’ niet wil komen. Die blijft hardnekkig anoniem, zelfs Douwe zegt niet te weten wie hij is. ‘Mo heeft verstand van beleid’, zegt George, ‘misschien denkt de burgemeester dat hij een mol is’.

Mediacolumnist Karel Smouter noemde burgemeester Verhulst in NRC een Goliath die een steen naar David slingert, met zijn ‘ongepaste reprimande vanuit het stadhuis’. SP-Kamerleden Kwint en Leijten stelden zelfs Kamervragen aan demissionair ministers Slob en Ollongren.

Dat lijkt me nu ook weer overdreven. Deze dorpscolumnisten blijken allerminst sneu, zoals het ook geen schreeuwers zijn – op dit blog valt geen onvertogen woord. Wel zijn ze goed ingevoerd en betrokken, mensen die het beste voorhebben met hun gemeente en alles daarom kritisch volgen, zoals dat hoort. Als de burgemeester dáár in zijn schuttersputje last van heeft, lijkt me dat eerder een compliment.

Jos schreef bijvoorbeeld een ‘hit piece’ over jongens van kleur die geweigerd werden bij de horeca in Ede, waarop de burgemeester zelfs nog actie heeft ondernomen. De plannen voor een ‘World Food Center’ in Ede vinden geen genade: ‘Een soort window dressing voor supermarkten die daar kunnen doen alsof ze duurzaam zijn.’ En de columnisten verbazen zich openlijk over de slappe houding van het gemeentebestuur rond de rellen tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen in Harskamp, ook gemeente Ede: waarom ging de burgemeester daar niet diezelfde avond naartoe? Douwe schreef dat Verhulst zich duidelijker tegen de relschoppers had moeten uitspreken: ‘Nu blijft het beeld hangen dat heel Harskamp tegen is, maar dat is echt niet zo.’

Ik zoek de burgemeester ook even op, in zijn werkkamer op het gemeentehuis. Al snel bakkeleien we over het alarmistische voorwoord van zijn boekje (‘Macht en manipulatie van de mediacratie’). Hier beweert de burgemeester dat mensen geen boeken meer lezen, dat de papieren krant weinig ziel meer heeft, en gooit hij desinformatie en complotdenken op één hoop met zijn ‘kleinzielige’ personages bij EdeCity. ‘Iedereen communiceert maar raak’, schrijft hij. Lukraak en unfair tegen het dorpsblog, zeg ik, dus wat scheelt er nu werkelijk aan? De burgemeester ontwijkt, en moppert bij vertrek dat mijn vragen ‘badinerend’ zijn.

Misschien een leuk moment om nog even te vermelden dat de gemeente Ede volgens de eigen site een communicatieafdeling van 35 personen heeft. Vijfendertig! Ja, iedereen communiceert maar raak. Ook daarom dus: Leve EdeDorp.