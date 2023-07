Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt — op naar Rutte V!

Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) begroet de directie van Chemours voor een hoorzitting over de berichtgeving dat dit bedrijf al decennia wist van de gezondheidsrisico’s van pfas. Beeld David van Dam

Hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt. Een bekend gezegde, al wordt het nu wel erg duidelijk. Ik ben een geboren en getogen Dordtenaar. Toen ik jong was (jaren ‘60) was Chemours, destijds Dupont geheten, al in opspraak wegens vervuiling. Toen was de CPN de enige partij die deze ellende aankaartte.

Nu komt aan het licht dat door pfas de hele omgeving (grond en water) gevaarlijk vervuild is. Twee ooms overleden met verdachte verschijnselen. Zij groeiden op in de omgeving en werkten in die sector.

De burger moet rechtszaken aanspannen om nog iets van dit onrecht aan te pakken. En ik moet aanzien hoe twee directeuren van Chemours de ellende ontkennen en de feiten verdraaien met een misselijkmakende arrogantie. Maar grote bedrijven mag je geen strobreed in de weg leggen. Op naar Rutte V!

D. Wilhelm, Baarle-Nassau

Huwelijk

Woensdag: het kabinet vergadert tot na middernacht. Donderdag: het kabinet vergadert tot 01.45 uur en krijgt huiswerk mee. Vrijdagochtend: de ministerraad begint.

De analyse na de kabinetsval luidt dat er sprake was van een slecht huwelijk. Maar zelfs in het beste huwelijk kom je niet tot goede oplossingen na zulke gebroken nachten.

René Geerling, Haarlem

Vooruitziend

Bas van der Schot bezit kennelijk een vooruitziende blik, gezien zijn, zoals altijd, scherpe spotprent vrijdag over Mark Rutte. Elke keer is zijn prent, over welk onderwerp dan ook, puur genieten. Simpel, maar vlijmscherp.

R. Bohlmeijer, Brummen

Clusterbommen

Terwijl ruim honderd landen een verdrag tegen clusterbommen hebben ondertekend, overwegen de VS zulke bommen aan Oekraïne te leveren.

Dat zo veel landen hebben getekend, is niet zonder reden: er is nog nooit een oorlog gewonnen door het gebruik van clustermunitie. Wel zijn generaties burgers slachtoffer geworden van niet-geruimde delen van clustermunitie. Ik ben bekend met de situatie in Cambodja, waar tientallen jaren na het gebruik nog doden vallen of mensen verminkt raken. Geen militairen, maar boeren, kinderen.

Nederland heeft het Verdrag inzake Clustermunitie (CCM) ondertekend; alleen al daarom is het goed stelling te nemen tegen de levering van deze gruwelijke munitie die vooral burgers zal treffen.

Rob Wildschut, Noordwijk

Wagendorp

In weerwil van de door Einstein gegeven inzichten, ging de tijd vrijdag toch plotsklaps hakkelen. Weg was de altijd – soms trage, meestal snelle maar altijd min of meer gelijkmatige – voortgang der dingen. ‘Bert Wagendorp stopt met zijn columns op pagina 2 van de Volkskrant’! Het begin van een tijdperk ‘dat je wist dat zou komen’ bracht een rimpeling, nee een rilling in mijn tijdsbeleving teweeg.

Bert liet immers de tijd stollen omdat veel inhoud van 23 jaar columns in mijn brein voor altijd werd vastgelegd. Chapeau en veel dank. Troostrijk detail: de sportcolumns blijven. Zo is de cirkel rond: waarmee het begon, eindigt het. Prettig. De tijd kalmeerde. Gelukkig maar. Het ga je goed.

Ludo Grégoire, Leiden

Sommer

Martin Sommer stopt ermee. Wat ongelooflijk jammer. Ik keek elke week weer uit naar zijn mooi gestileerde columns. Analytisch altijd scherp en vaak vanuit een gedurfd, tegendraads perspectief: het bracht een mooie, noodzakelijke ­balans in de in mijn ogen over het algemeen eenzijdig georiënteerde Volkskrant.

Ik ga je missen Martin, dank voor zo veel mooie stukjes.

Marc Kroese, Nijmegen

Roet

De moeder van Martin Sommer moest met een doekje langs de waslijn vanwege Hoogovens? Het roet zit bij ons niet alleen in een dikke laag op de tuinmeubels, ook binnen kleurt het zwart. En we wonen niet eens in IJmuiden. Met dank aan houtkachels, vuurkorven, openhaarden en barbecues.

Raissa Luif, Hilversum