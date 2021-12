Hoe Desta vanuit zijn flatje vecht voor gerechtigheid voor de slachtoffers in bloedige Ethiopische oorlog

Op internet staat een lijst met slachtoffers van de oorlog in Ethiopië. De lijst groeit, want de oorlog is nog gaande. De lijst telt 3.015 namen maar had veel langer kunnen zijn, als het telefoonnetwerk in delen van het land niet al een jaar platlag. Slechts mondjesmaat sijpelt informatie naar buiten.

Desta, voor zijn computer in Stockholm, waarop hij de lijst met slachtoffers van de oorlog in Ethiopië bijhoudt. Beeld Jeroen Visser

Nummer 762: Kibrom Atakilti Yirgaw, student, 23 jaar. Gedood op 25 november 2020, samen met zijn broer.

De lijst wordt bijgehouden door Desta Haileselassie (Zijn vader is vernoemd naar de beroemde keizer Haile Selassie), een 36-jarige computerwetenschapper uit Ethiopië. Of eigenlijk uit Tigray, de rebellerende regio waar het conflict om draait. ‘Ik voel me geen Ethiopiër meer’, zegt hij beslist.

Desta woont in een klein flatje in een buitenwijk van Stockholm, aan het einde van de metrolijn. Hij staat me buiten in de sneeuw op te wachten in een onberispelijk gestreken blauw overhemd. Overdag is hij onderzoeker bij het gerenommeerde Zweedse instituut voor technologie (KTH). Buiten kantooruren werkt hij aan de lijst.

1.061: Welday Kalayou, 32 jaar. Gedood op 3 maart 2021 door Ethiopische en Eritrese soldaten.

Sinds een jaar woedt in Ethiopië een oorlog tussen de centrale overheid en Tigray, een bergachtige regio in het noorden. Premier Ahmed Abiy verwijt de opstandige regio dat die hem sinds zijn aantreden in 2018 ondermijnt. Tigray beschuldigt op haar beurt de regering van een anti-Tigray-beleid. Wat meespeelt is dat de Tigrayers 27 jaar lang aan de macht waren in het multi-ethnische land, tot Abiy premier werd.

De bom barstte nadat de rebellerende regio vorig jaar zelf verkiezingen organiseerde. Premier Abiy (die twee jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor een vredesakkoord met Eritrea) lanceerde een nietsontziend militair offensief. Het internet werd platgelegd en journalisten geweerd. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, weet niemand.

De lijst van Desta is een begin. ‘Er zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden burgers vermoord. Het is niets minder dan een genocide.’

Op de computer in zijn woonkamer, die ook dienstdoet als slaapkamer, toont hij een videofragment, waarop te zien is hoe Ethiopische militairen Tigrese jongemannen executeren. Hij achterhaalde de namen van de 54 slachtoffers. Hij deed hetzelfde na een bloedbad in de Mariakerk in Dengelat, waarbij Eritrese soldaten vermoedelijk honderden mannen, vrouwen en kinderen vermoorden.

28: Yishak Esayas, 24, gedood op 30 november 2020, samen met zijn vader.

Zijn informatie haalt hij van media, blogs en Facebook. Daarnaast krijgt hij namen door van familieleden van slachtoffers, die net als Desta in het buitenland wonen. Of van lijsten die door Tigrayers naar buiten zijn gesmokkeld. Desta zegt geen enkele naam te publiceren zonder dat de informatie is geverifieerd. Hij stelt de familie aanvullende vragen en vergelijkt de informatie met berichten over andere slachtoffers op dezelfde plek. Ongeverifieerde doden belanden op een aparte lijst. Zo brengt hij avonden, weekenden, soms nachten door achter zijn computer. ‘Ik hoop dat dit helpt om op een dag de daders ter verantwoording te roepen.’

Zijn lijst werd vorige maand even wereldnieuws toen AP erover berichtte. Journalisten van het persbureau verifieerden voor het artikel dertig namen van de lijst. Na publicatie belden de BBC en andere nieuwszenders. Desta is dankbaar voor alle aandacht. Tegelijk vermoedt hij dat de lijst weinig aan de situatie verandert. ‘Het voelt als een druppel in de oceaan.’

De computerwetenschapper is afkomstig uit een arme familie. Dankzij zijn moeder, die hem maande hard te werken, blonk hij uit op school. In de regionale hoofdstad Mekelle volgde hij een bachelor computerwetenschappen – ‘de mooiste tijd van mijn leven’. Daarna zette hij zijn zinnen op een vervolgopleiding in het buitenland. In Zweden kreeg hij een beurs. Daarna volgde een phd in Noorwegen, waar hij zich specialiseerde in deep learning en kunstmatige intelligentie.

Hoe het nu met zijn moeder is, weet hij niet. De laatste keer dat hij haar sprak was in juni, toen het netwerk heel even in de lucht was. Ze vertelde dat negentien familieleden waren omgekomen en dat er aan alles tekort was: voedsel, medicijnen. Desta veegt zijn tranen weg. ‘Het Ethiopische leger hield alles tegen, vernietigde zelfs voorraden medicijnen. Wie doet zoiets?’

Het liefst zou hij op het vliegtuig stappen en zich net als zijn jongere broer aansluiten bij het rebellenleger. Maar dat gaat niet. ‘Er gaan geen directe vluchten naar Mekelle en ieder Tigrayer die aankomt op de luchthaven van Addis Abbeba wordt meteen opgepakt.’

Afgelopen zomer kantelde het strijdbeeld in Ethiopië. Het rebellenleger rukte op naar de hoofdstad Addis Abeba. Vorige week werd bekend dat de rebellen zich willen terugtrekken, als de regering belooft hulpgoederen door te laten. Desta zal hoe dan ook doorgaan met de lijst. ‘Ik wil gerechtigheid’, zegt hij. ‘In welke vorm dan ook.’