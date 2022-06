Hoe de witte haai miljoenen jaren terug z’n reuzenbroer Megalodon knock-out sloeg

Tuuuu-tum, tuuuu-tum, tu-tum-tu-tum-tu-tum-tu-tum. Wie het beroemde deuntje van filmklassieker Jaws hoort, ziet hem meteen voor zich: de witte haai, het machtigste roofdier in onze oceanen, de koning van de voedselketen.

Maar dat is hij niet altijd geweest. Voor de witte haai heerste namelijk een ander dier met zijn vervaarlijke kaken over de zilte wateren der aarde. De Otodus megalodon, tegenwoordig vooral bekend zonder dat ‘Otodus’, zwom zo’n 3,6 miljoen jaar geleden rond in onze oceanen en werd een grove twintig meter lang. En dat terwijl de grootste der grote witte haaien ‘slechts’ zo’n zes meter lang wordt.

Natuurlijk is zo’n witte haai dan alsnog zo lang als drie mensen kop-aan-voet achter elkaar, maar de megalodon is op zijn beurt drie grote witte haaien kop-aan-staart achter elkaar. Formaatje Blauwe Vinvis, zeg maar.

Waarom die megahaai – want dat was megalodon – tegenwoordig niet meer leeft, en de ‘gewone’ haai wel, is al langer een open wetenschappelijke vraag. Deze week deed een groep paleobiologen een nieuwe poging die kwestie definitief van een antwoord te voorzien. In het vakblad Nature Communications bepleiten ze hoe de megalodon, ondanks z’n imposante verschijning, uiteindelijk werd weggeconcurreerd door andere dieren. Of, meer specifiek: door de witte haai himself, z’n uiteindelijk troonopvolger.

Een witte haai voor de kust van Zuid-Australië. Beeld Getty Images

Om tot die conclusie te komen, analyseerden de onderzoekers het element zink in de tanden van in totaal 33 soorten moderne en fossiele haaien van over de hele wereld. De verhouding tussen twee isotopen – deeltjes met gelijke chemische eigenschappen, maar een ander atomair gewicht – van zink, blijkt een maat voor hoeveel dierlijk materiaal de haaien tijdens hun leven verorberden. Dat zink is namelijk grotendeels afkomstig uit de prooidieren die de haaien aten. Met andere woorden: het zinkprofiel van de tanden onthult hoe hoog deze haaien stonden in de voedselketen.

Op die manier legden de onderzoekers het zinkprofiel van moderne haaien naast die van megalodon en voorlopers zoals de Otodus chubutensis, metertje of 12 lang, 5 miljoen jaar terug uitgestorven.

Daaruit bleek dat de oude reuzenhaaien inderdaad boven aan de voedselketen stonden. Verrassender was de conclusie dat de huidige witte haai, zelfs toen hij tegelijkertijd met zijn grotere familielid rondzwom, op dezelfde bovenste voedseltrede stond en dus vermoedelijk op dezelfde soorten joeg.

Met andere woorden: wat de witte haai in een één-op-één-gevecht nooit was gelukt, lukte op populatieniveau wel. Hij concurreerde de veel grotere megalodon simpelweg uit de prehistorische wateren.

Net zoals hun Hollywoodtegenhangers, eigenlijk. Waar wittehaaihorrorfilm Jaws een geroemde genreklassieker is van sterregisseur Steven Spielberg, blijkt megalodonvehikel The Meg een – overigens smakelijke – mislukking met B-filmactieheld Jason Statham in de hoofdrol. Zo zie je maar: zelfs bij haaien zegt het formaat lang niet alles.