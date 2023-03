Hoe de Spaanse krant El País onder vuur komt te liggen en het verwijt krijgt van transfobie

Protest in Madrid tegen het uitstel in oktober van de nieuwe transgenderwet. Deze is onlangs alsnog aangenomen. Beeld Getty Images

Een drama in het Catalaanse plaatsje Sallent, op een uur rijden ten noorden van Barcelona. Vorige week dinsdag ondernam een 12-jarige tweeling, geboren als Leila en Alana, hier een poging tot zelfdoding. Leila overleefde de poging ternauwernood, maar ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Alana overleed dezelfde dinsdag.

De trieste gebeurtenis stuurde een schokgolf door Sallent en de rest van Spanje. In de dagen die volgden puzzelden de media de redenen voor hun wanhoopsdaad bijeen: er was een kwetsbare thuissituatie (het gezin was in 2020 van Argentinië naar Spanje verhuisd en de ouders konden nauwelijks aan werk en dus geld komen), maar vooral acoso, pestgedrag. Schoolgenoten zouden de twee kinderen hebben gepest om hun Argentijnse accent en onvermogen om Catalaans te spreken.

De meeste aandacht ging echter naar een derde ‘pestreden’: de beslissing van Alana om haar lange haar af te knippen en voortaan door het leven te gaan als ‘Iván’. Leerlingen van de Llobregat-school verklaarden aan media als El País dat schoolgenoten Iván lacherig Ivana noemden. Volgens opa Gustavo Lima, die vanuit Buenos Aires met de krant belde, kwamen de ouders er pas door een afscheidsbrief achter dat Iván ‘zich een jongen voelde’. Zusje Leila zou haar zelfdodingspoging hebben ondernomen uit solidariteit.

Wat volgde laat zien hoe media blijven worstelen met het berichten over transgender personen, en hoe die worsteling mede ontstaat door beperkingen die de taal oplegt. Anders dan het Nederlands, waarin een tweeling zowel mannelijk, vrouwelijk als gemengd kan zijn, dwingt het Spaans tot kleur bekennen. Tweelingbroertjes zijn gemelos, tweelingzusjes heten gemelas (en voor een twee-eiige tweeling bestaat weer een ander woord: mellizos/as).

Het bekend worden van de transgender identiteit van Iván stelde El País, een krant met een gematigd-linkse oriëntatie, voor een probleem. Net als de rest van de media had El País de tweeling in zijn berichtgeving tot dan toe gemelas genoemd. De Spaanse taalregels schrijven echter het gebruik van de mannelijke vorm voor bij het benoemen van een groep mensen met verschillende geslachten: gemelos, dus.

Toch bleef de El País-redactie Iván en Leila tweelingzusjes noemen. Op sociale media werd de krant bedolven onder de boze reacties: El País ‘spuugde op de nog warme doodskist’ van Iván, twitterde Haizea Zubieta, een non-binaire schrijver met 33 duizend volgers. Als een steekvlam trok de woede door Spaanstalig Twitter. ‘Hopelijk voelt El País zich schuldig’, schreef Daniel Moreno, een Mexicaanse journalist, aan zijn 380 duizend volgers. Volgens hem weerspiegelde de berichtgeving de ‘intense transfobie’ in de samenleving en paste ze beter in ABC, een ander Spaans, maar conservatief dagblad.

Juist een linksige krant had dus beter moeten weten. El País zag zich genoodzaakt te reageren. In een kader bij haar artikelen legde de krant uit dat het stijlboek weliswaar adviseerde om ‘de wijze waarop iemand genoemd wil worden te respecteren’, maar dat de redacteuren vooralsnog alleen via ‘indirecte bronnen’ over Iváns gender had gehoord – een categorie waarin opa Lima met zijn verhaal over de afscheidsbrief blijkbaar ook viel. ‘De krant staat ervoor open om de manier waarop ze naar de minderjarige verwijst te wijzigen zodra er meer details bekend zijn.’

Zondagochtend om 11 uur begroeven de ouders van de tweeling hun ene kind, met als enige hoop dat het andere blijft leven. ‘Ik koos de naam Alana, jij die van Iván’, zou de moeder tijdens de uitvaart hebben gesproken. ‘En nu ben je voor mij een engel.’

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 of 113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.