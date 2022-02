Hoe de provincie een spookboerderij gebruikte als stikstofbom

Tien jaar staat de spookboerderij nu te wachten, de echo’s van snuivende koeien gevangen in het spinrag van de tijd. Het krassen van de hoeven – de stal lijkt spoorslags verlaten. Dit moest natuurgebied worden, de boer is uitgekocht door de staat, alleen al de bonus op de marktwaarde zou negen ton gemeenschapsgeld bedragen. Daarna gebeurde niets.

Behalve dat rekenmeesters van de provincie de spookboerderij gebruikten om hun stikstofpuzzel op te lossen. Met meer vervuiling tot gevolg.

Boerderij De Vliegekamp, al tien jaar in onbruik. Beeld Toine Heijmans

Het is langs de Maas, kort tegen de Duitse grens, een smalle corridor tussen natuurgebieden met aan de horizon oprukkende bedrijvigheid. Hoeve De Vliegekamp heeft 34 hectare grond dat deels moet worden ingezet voor een ‘goudgroene natuurzone’ in de kwetsbare Maasduinen: ‘struwelen, bomenranden, akkertjes en natuurlijke graslanden’. Meer leefgebied voor de grauwe klauwier, de kiene zangvogel met z’n lichtroze borst, er zijn nog nauwelijks broedparen van over.

Zo staat het in de plannen van de provincie. De boerderij is voor 3,4 miljoen euro aangeschaft (zeggen ze), maar nooit meer verkocht zoals de bedoeling was. Er kwam een plan bedacht door de Stichting Limburgs Landschap: een burger zou het woonhuis kopen, een kringloopboer zou het land deels pachten, de stichting zou de rest beheren. ‘Boer, burger, boswachter’, zegt directeur Wilfred Alblas handig, ‘een mooi antwoord op een maatschappelijke vraag.’

Maar van de provincie geen sjoege, totdat hem in een mailtje van één regel werd verteld dat het niet doorging. ‘Dan maak je het allemaal rond, doe je je best, en wordt het niet gegund.’ Tot de dag van vandaag nam de provincie niet de moeite om het aan hem uit te leggen.

Goede journalistiek van Omroep Venlo maakte duidelijk waarom: de spookboerderij is gebruikt als stikstofbom.

Aan de andere kant van de stad moest een imposante railterminal komen voor goederenvervoer. De grootste in het land, een miljoeneninvestering. Maar het project liep vast op de Raad van State, die korte metten maakte met het balletje-balletje-stikstofbeleid van het kabinet. Ineens mochten er geen dieseltreinen meer rijden.

Nu haalde de provincie dit melkveebedrijf uit de hoge hoed. Ze streepte de stikstof van de spookboerderij weg tegen de stikstof van de terminal. Alleen: de boerderij produceerde al jaren geen stikstof meer. Daardoor krijgt het natuurgebied nu meer stikstof te verwerken, niet minder.

Jammer voor de grauwe klauwier: hier werd met een paar excelsheets en een bak gemeenschapsgeld alsnog de overwinning beklonken van de economie op de natuur. De hoeve bleef leeg: een stal, een gierput, een voersilo, het land klaar voor het voorjaar, het woonhuis nog steeds antikraak verhuurd. Wilfred Alblas heeft z’n verlies genomen, noemt het ‘schrijnend’. ‘Het is een totaal gebrek aan daadkracht. Als er economische belangen zijn kan alles, maar gewoon natuur maken van een stukje grond moet tien jaar duren.’

En dit was niet van Limburg alleen, overal duiken stikstofspelletjes op, NRC maakte er een bloedstollend lijstje van. Hartstikke legaal, maar overduidelijk niet in de haak. Het is een weerslag op de manier waarop Nederland wegkeek van het stikstofprobleem en zichzelf met mooie dromen bureaucratisch in de hoek verfde.

Noord-Brabant kocht stiekem boerderijen op in andere provincies, om een industrieterrein mogelijk te maken. Noord-Holland misbruikte stikstofrechten van een al decennia ongebruikte veevoerfabriek voor de bouw van een appartementencomplex. Rijkswaterstaat kocht spookhoeves op om de A15 te verlengen – sommige waren al gesloopt. Zeeland gebruikte de stikstofrechten van een jaren eerder afgebrand warenhuis.

Lege stal, gevangen in het spinrag van de tijd. Beeld Toine Heijmans

En nu is de stikstofcrisis zo ver voortgeschreden, dat Gelderland Noordzeeschelpen naar de Veluwe brengt om kwijnende vogelsoorten te helpen. Dat Drenthe een theatervoorstelling stopt omdat de uitstoot nul moet zijn: symptoombestrijding.

‘Heel veel dingen kunnen gewoon wél door’, zei de CDA-gedeputeerde Hubert Mackus destijds in een flitsend filmpje, ter aftrap van het Limburgs Aanvalsplan Stikstof. ‘Heel veel vergunningen’ met een stikstofprobleem, waren ‘in werkelijkheid geen probleem’. Trots berekende hij dat een railterminal minder vervuilend is dan vervoer over de weg: die spookboerderij was dus win-win.

Nu maakt de huidige gedeputeerde, Geert Gabriëls van GroenLinks, voorzichtig duidelijk dat het anders moet, ook onder druk van de rechters, die de geitenpaadjes van de bestuurders goed doorzien. Maar hoe weet eigenlijk niemand meer.

De tijd dringt. Vlakbij staat nog een verlaten varkenshouderij te koop.