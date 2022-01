Hoe de politiek uit het vrouwenlichaam verdwijnt

Of er ‘nu geen grotere, belangrijkere zaken dan deze?’ waren, wilde Chris Stoffer donderdagavond weten. Hij klonk bezorgd, sprak beklemd van ‘grotere problemen in het land die eerst de prioriteit zouden hebben om hier te behandelen’.

‘Hier’ is de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. De kwestie die ‘grotere problemen’ en ‘belangrijkere zaken’ zou wegdrukken, is de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel om het verplichte karakter van de nadenktermijn van vijf dagen uit de abortuswet te halen. Chris Stoffer is een Tweede Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. De aansporing om zich met ‘echte prioriteiten’ en zaken van serieus landsbelang bezig te houden, richtte hij aan de fractievoorzitter van de VVD.

Goeie vraag! Als ik antwoord mag geven: het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen ís zo’n kwestie van serieus landsbelang. Hoog in de toptien. Sinds Eva bemoeien de mannen die omhoog zijn geklauterd op de apenrots zich intensief met baarmoeders, zitten ze aan vrouwenlichamen, vragen ze ‘maar wat dééd je daar dan zo laat, meisje, en wat had je áán?’, en problematiseren ze elke stap die vrouwen zetten in de publieke ruimte. Nee, er zijn weinig kwesties die heel veel groter zijn.

Niet voor niets is het zelden zo druk geweest in de reactiepanelen op mijn Twitteraccount als toen ik ‘tien hoeraatjes’ had gepost voor de vrouwen die dit mede mogelijk hebben gemaakt (dit zijn hun namen: Pia Dijkstra, Lilianne Ploumen, Corinne Ellemeet). Veel reacties kwamen van mannen die zich hevig zorgen maken over het welzijn van vrouwen die nu misschien wel zomaar impulsief een abortus zullen aanschaffen – je zou wensen dat er vaker zulke massale bezorgdheid is over vrouwenzaken.

En niet voor niets had ook Stoffer zich zwaarbewapend en haastig gespoed naar dit debat over onbelangrijke zaken.

Het was, buiten een enkele dissonant, een intens beschaafde uitwisseling van standpunten en van gevoeligheden – dat is geen vanzelfsprekendheid – waarin de partijen die al wisten dat ze op een overwinning afkoersen er veel aan deden om geen spoor van triomfalisme of zelfs maar blijdschap te laten zien. Terwijl: hier wordt een wetsbepaling geschrapt die stoelt op de gedachte dat vrouwen wankelmoedige, wispelturige en hooguit half-toerekeningsvatbare wezens zijn, die, wanneer ze eenmaal besloten hebben dat ze hun zwangerschap willen beëindigen, vaderlijk door de staat moeten worden toegesproken. Kom, kom vrouwtje, daar trekken we nog eens vijf dagen voor uit.

Het Nederlands Dagblad, pleisterplaats voor gelovigen die de seculiere wereld soms hoofdschuddend maar altijd met open blik tegemoet treden, publiceerde het aangrijpende persoonlijke verhaal van een studentenpastor die om medische redenen de zwangerschap van een zeer gewenst kind moest afbreken. De verplichte bedenktijd was bijna niet te tillen. ‘Huilend zaten wij in de spreekkamer, waar de dokter enigszins bezwaard aan ons vertelde dat nu de verplichte bedenktijd van vijf dagen in zou gaan. Want ook prenatale afwijkingen die om afbreking vragen vallen onder de abortuswet. Verbaasd keken we de dokter aan, nog een hele week in deze bittere situatie? Hoe dan?’

Het was gedurende lange tijd het meest gelezen stuk op de site van het ND. Mogelijk heeft het luikjes geopend in de hoofden van degenen die het lastig vinden om opvattingen over wanneer het leven begint en wie daarover gaat, los te knippen van staatspaternalisme en een verplichte bedenktermijn.

Dit is een mijlpaal. Hugo de Jonge zou zeggen: ga er even op zitten en geniet van het uitzicht. Ik zou zeggen: laten we uitzinnig blij zijn, dansen en zingen, elkaar ontroerd in de armen vallen. Stukje bij beetje verdwijnt de politiek uit het vrouwenlichaam.