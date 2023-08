Hoe de marketing aan de haal gaat met ‘dromen’ en ‘verhalen’

Achteloos gebruikte clichés kunnen pijn doen. Zoals de kreet in de Kika-reclame, bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker: ‘Laat kinderdromen uitkomen!’ We zien een stoere brandweervrouw en haar jongere zelf, een kaal meisje met een infuus. Zij wilde brandweervrouw worden en dat wérd ze ook, nadat ze was genezen. Net zoals het jongetje dat een plié maakt, naast zijn infuuspaal. Hij wérd danser. Hartverwarmend. Met dank aan de gulle gever.

De doelstelling van Kika, het percentage genezingen van 81 naar 100 procent, is prachtig. Ik ben blij dat de kankermarketing de akelige metafoor van het ‘gevecht’ heeft verlaten. Genezen van kanker is domweg pech of geluk, geen resultaat van strijd of wapengekletter. Maar waarom dromen?

De stichting koos deze invalshoek, lees ik op kika.nl, omdat zij ‘positief’ is en niet ‘verdriet en urgentie’ benadrukt. ‘Ieder kind kankervrij’ is hun ‘merkbelofte’. Wat iets anders is dan een echte belofte. Maar ik houd ze eraan.

Ik denk aan al die doodzieke kinderen die samen met mijn kind op F8Noord lagen, allemaal kaal, allemaal aan het infuus. Driekwart van hen leeft nu, 28 jaar later, nog. Indertijd dachten wij, verdrietige ouders, nooit aan wat zij laten zouden worden; we hoopten maar één, urgent ding: dat ze zouden genezen. Dat ze een leven zouden hebben. Een gewoon, onspectaculair leven, zoals de meesten hebben, leek ons al schitterend. Zonder grootse kinderdroom gaat het ook. Ook dan mag je genezen.

Over de auteur

Aleid Truijens is schrijver en recensent en columnist voor de Volkskrant. Ze schreef romans en biografieën over F.B. Hotz en Hella Haase. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

‘Groots denken’, je dromen ‘visualiseren’, ‘je kunt álles bereiken’ – marketeers, coaches en influencers hebben er een eindeloos verdienmodel mee aangeboord. Wie zijn we zonder dromen? Ik denk eerlijk gezegd dat dromen ook lelijk tegen je kunnen werken. Ambitie, inzet en volharding zijn mooi, maar niet verplicht. Hoge, onhaalbare doelen kunnen een constant gevoel van falen en teleurstelling veroorzaken. Het is een van de verklaringen voor de golf van burn-outs onder jongeren: de verwachting dat ze per se iets groots moeten verrichten. De meeste mensen zijn niet uitzonderlijk. Zelfs ‘als ze maar gelukkig worden’, de mantra van veel ouders, is hoog gegrepen. Geluk is altijd uitzondering.

‘Verhaal’ – nog zo’n woord waarmee de marketing aan de haal is gegaan. Laatst hoorde ik Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen, zeggen dat het niet langer om medailles ging, ‘maar om de mooie verhalen’. Ik was stomverbaasd. Sporten voor de lol kan ook, maar topsport draait toch om prestaties en records, winnen en verliezen?

De mode is hardnekkig. Zelfs Kim Putters, die ik hoogacht, gaf zijn boek als ondertitel ‘Over de noodzaak van een verhaal voor onze samenleving’. Eén leidend verhaal, voor ons allemaal, dat kan hij toch niet menen? Dat lijkt me meer iets voor dictators en religieuze fanatici.

Ik ben geen sportfanaat, maar kan me de liefde ervoor goed voorstellen. Net als literatuur kent sport heldere premissen. Beide zijn kunstmatig, een menselijk bedenksel. Beide zijn het echte leven niet – net als dromen – maar de emoties zijn waarachtig. Sportregels kennen geen vooroordelen. ‘De bal is uit’, of ‘de 5-secondenregel’ zijn duidelijker dan te worden afgewezen of buitengesloten op vage gronden. In de sport krijg je doorgaans wel nieuwe kansen.

Verhalen zijn niet altijd ‘mooi’, ze kunnen je verwonden of omverblazen. Maar wie verhalen leest, krijgt wel vele levens cadeau. Je kunt meeleven met een held zonder heroïsch te hoeven zijn. Je bent een moordenaar, slachtoffer, soldaat, gevangene, ziek of stervend, zonder die ellende zelf te hoeven meemaken. Dat is de kracht van verhalen en dromen. Misbruik ze niet.