Hoe de hyperbool eenmaal buiten de taal plots realiteit kan worden

Wat er te zeggen valt over iemand die op een woensdagavond met een brandende fakkel voor het huis van een politicus gaat staan wapperen? Een hoop. De minst samenhangende bijdrage komt vaak van de dreiger zelf, die zichzelf ook ditmaal filmde als hoofdonderwerp, presentator en eindredacteur van zijn particuliere nieuwsmediumpje. Vaak blijkt de motivatie om je in woord en daad af te reageren op de zondebok du jour een weefsel van zorgwekkende actualiteiten, persoonlijke frustraties, aanleg tot verwardheid, en politieke leugens, verknoopt tot een vliegend leugentapijt waarop je vanuit je eigen bubbel zo de buitenwereld in zweeft. De ochtend na het fakkelmanincident werd op het Binnenhof een andere man gearresteerd wegens overtreding van zijn contactverbod met een politicus.

Aan de beweegredenen van mensen die niet helemaal goed snik zijn, is meestal alleen door henzelf een touw vast te knopen. De eventuele diepere oorzaken van hun handelen zijn zo veelkoppig, zo innig met elkaar verbonden en zo tot vervelens toe geanalyseerd – pandemie, toegenomen bestaansonzekerheid, vals evenwicht aan talkshowtafels, algoritmen die leugens voorrang geven op de werkelijkheid, een almaar zich versnellende wereld, bezuinigingen in de ggz – dat je geneigd bent te volstaan met de vaststelling dat ze handelen. Wat kun je nog meer doen? Ten overvloede vaststellen dat geweld geen oplossing is? Concluderen dat het in de meeste gevallen goddank raaskallende einzelgängers zijn, daarbij het feit negerend dat bijna elke Nederlander in zijn omgeving mensen heeft die in anderhalf jaar tijd zijn verdwaald in de mist tussen twijfel en waanzin?

‘Het publieke debat is een survival of the fittest geworden’, zei Beatrice de Graaf afgelopen week in Het Financieele Dagblad. ‘Mensen zijn steeds meer gaan spreken in hyperbolen waarvan iedereen weet dat ze nergens op slaan. Maar zonder overdrijving krijg je geen aandacht.’ In de aandachtseconomie worden de grenzen van de taal voortdurend opgezocht en verlegd. Alles wordt een hyperbool: journalisten worden tuig van de richel, een lockdown wordt een wereldoorlog en andersdenkenden worden aartsvijanden.

Het publieke debat is zo verhit dat twijfel, onzekerheid en nuance onherroepelijk verdampen. Wat overblijft: hyperbolen en roekeloosheid en de mensen die daarmee uit de voeten kunnen. En manipulatie, want er zullen altijd types zijn die blijven hameren op het fundamentele onrecht van dichte sluizen en die sinistere leugens verspreiden over de werkelijke redenen voor die dichte sluizen. En tegen de tijd dat iedereen natte voeten heeft, roepen dat zij nooit met hun tengels aan de sluizen zouden komen, dat niemand die sluizen illegaal zou hebben kunnen openzetten als het niet in eerste instantie verboden zou zijn geweest om die sluizen te openen, dat er sowieso geen probleem zou zijn geweest als iedereen goed had leren zwemmen, en dat dit het geschikte moment is om het te hebben over het werkelijke probleem: de vreselijke natheid van water.

In de 2Doc-documentaire Four Hours at the Capitol, over de Capitoolbestorming van 6-1-2021, vertolkt een van de demonstrerende Proud Boys de sfeer onder de medebestormers: ‘This is awesome. Nobody gives a fuck anymore.’ Voor wie het allemaal geen fuck meer kan schelen, wordt het almaar ingewikkelder om onderscheid te blijven maken tussen hyperbool en realiteit. Voor je het weet rijd je tegen verslaggevers aan, achtervolg je Kamerleden, beklad je deuren of smijt je een molotovcocktail naar binnen bij een kritische journalist. Intimiderende taal leidt tot intimidatie en kijk eens aan: zodra een hyperbool buiten de taal belandt, is-ie opeens realiteit geworden.