Hoe de dochter van Anton de Kom in Suriname ging vertellen wat er met haar vader was gebeurd

Judith Allard-De Kom was 7 jaar oud toen zij haar vader Anton de Kom heeft zien breken onder een bitterheid die hem in Suriname was aangedaan, door het Nederlandse koloniale regime. De lieve man die haar voor het slapen altijd verhaaltjes voorlas, de ‘Anangsieh tories’ die hij voor zijn kinderen in rode schriftjes schreef, veranderde in 1938 heel plotseling in een beangstigend kwade man. ‘Boos om alles en om niets.’

Na een jaar is Anton de Kom op aandringen van hun huisarts in Den Haag gedwongen opgenomen. Ook daar was hij woedend over. Haar vader kreeg een slaapkuur van drie maanden. Eén keer is Judith hem in die tijd met haar moeder op gaan zoeken. ‘Elke deur waar we door moesten, werd achter ons op slot gedraaid, het was allemaal heel erg eng.’ Haar vader lag met acht mannen op een zaal. ‘Zo’n lieve zwarte man, tussen die witte lakens.’ Judith, 91 jaar oud nu, huilt even.

Judith Allard-De Kom. Beeld Margiet Oostveen

Ruim twee uur lang vertelt ze in haar appartement in het Brabantse Mierlo monter en glashelder wat ze zich herinnert. Dit een dag voordat kinderen en kleinkinderen haar ophalen om naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem te rijden, waar Judith de tentoonstelling ‘Anton de Kom – schrijver, strijder en wegbereider’ zal openen. Dit omdat haar beroemde vader in 2020 is opgenomen in de nieuwe Canon van Nederland, en daarmee van de Nederlandse geschiedschrijving.

Tot dat moment, zegt Judith, heeft de Nederlandse overheid nooit iets van het oude onrecht proberen recht te zetten. ‘Nooit.’

In 1933, vijf jaar voordat haar vader brak, was hij in Suriname door het Nederlandse koloniale bewind gearresteerd. Hij is drie maanden gevangen gehouden op Fort Zeelandia en daarna zonder proces met zijn Nederlandse vrouw Nellie en kinderen uit Suriname verbannen. In Paramaribo zette Anton de Kom zich naar de smaak van de gouverneur al te welluidend in voor Surinamers die leden onder het Nederlandse bewind.

Judith was toen 2 jaar oud, ze heeft er geen herinnering aan. Wel aan Anangsieh en het jaar dat haar vader brak. Vier jaar voor die dag was zijn nu beroemde aanklacht Wij Slaven van Suriname verschenen. De Kom schreef als eerste Surinamer over het blijvende minderwaardigheidscomplex dat de slavernij en het koloniale bewind in Surinamers hadden geplant. Ook Judith kent Surinamers die van hun ouders hun mond moesten spoelen als ze thuis geen Nederlands spraken, zozeer was het ingebakken.

Wij Slaven van Suriname had hier, ondanks lof van onder anderen schrijver Edgar du Perron, destijds niet meteen het succes waarop De Kom hoopte. Inmiddels is het een bestseller.

Zij belandden in Den Haag. Omdat het crisis was, kon haar vader na zijn verbanning nauwelijks aan werk komen. ‘Ook omdat ze in Suriname hadden gezegd dat er een gevaarlijke communist aan kwam.’ Haar vader moest iedere dag stempelen voor 18 gulden steun per week. ‘Bij de bakker haalde hij het brood dat over was, ‘retourbrood’ heette dat.’

Judiths lievelings-Anangsieh torie was ‘Purperhart en de rode mier’. Over een prachtige hoge boom die op iedereen neerkijkt en een mier die zich met haar achterban gaat organiseren, en de boom bedwingt.

Begin 1940 kwam haar vader uit de kliniek. ‘Een paar maanden later was het oorlog’. Hij ging bijna rechtstreeks bij de ondergrondse pers.

In 1944 kwam hij niet thuis. Een tramchauffeur zag zijn arrestatie. Daarna: geen snipper informatie. Vijftien jaar wist niemand precies wat er was gebeurd. De stoffelijke resten van haar vader zijn pas in 1960 gevonden in een massagraf bij concentratiekamp Neuengamme.

Judith de Kom wilde intussen onderwijzeres worden, maar er was geen geld voor de kweekschool. Na de mulo is ze in de boekhouding gaan werken. Ze trouwde met Bert, kreeg drie kinderen.

Toen haar vader is gevonden is ze hem pas echt gaan zoeken. Judith moest nu weten wat hem had gebroken. ‘Ik heb veel in archieven gezocht. En overal bleken nog mensen te bestaan die hem kenden.’

In 1968 is ze met al die opgedane kennis in haar eentje voor zes weken naar Suriname gereisd. Haar moeder paste op de kinderen. ‘Veel mensen wisten daar nog helemaal niet hoe hij was gearresteerd. ‘

Judith Allard-de Kom zou Suriname gaan vertellen wat er echt was gebeurd. Dat heeft nogal wat in gang gezet en ze is er als een koningin ontvangen. Maar eigenlijk was zij de mier.