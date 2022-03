Hoe de buurtsupers de Kamer bestoken met getuigenissen

Kamerleden zijn wel wat gewend als het om mails gaat. Honderden berichten komen er binnen elke dag. Maar wat er gebeurde voorafgaand aan het debat onder de onmogelijke noemer ‘Leefstijlpreventie’, vonden ook Kamerleden ongekend. Er kwamen mails van winkeliers uit alle hoeken van het land: uit Erica, Bovenkarspel, Ezinge, Eenrum en zo verder. Allemaal anders maar met een overeenkomstige inhoud, gericht aan dezelfde acht leden van de vaste Kamercommissie VWS. Het was zo’n bombardement dat Kamerleden aan de bel trokken. Is dit een indirecte actie van de tabakslobby, vroeg Lisa Westerveld van GroenLinks zich af. ‘Het is in elk geval georganiseerd.’ Hetzelfde dacht Liane den Haan van Fractie Den Haan. Je leest er één en de rest geloof je wel, zeiden anderen. Anne Kuik van het CDA: ‘Bij leefstijlpreventie wordt sowieso heel veel gelobbyd. Maar zoiets helpt niet.’

De strekking was alarmistisch. Als deze maatregel wordt doorgevoerd, droogt het sport- en verenigingsleven op, de warme bakker, het postpunt en de stomerij verdwijnen, kinderen worden niet meer in de gaten gehouden, dorpsbewoners kunnen nergens meer een praatje maken, ouderen moeten halsbrekende toeren uithalen voor hun rokertje. ‘Ik vrees dat mijn winkel, mijn droom, mijn levensonderhoud zal komen te vervallen’, schreef Olav Marchand van de Spar in Bovenkarspel.

Caroline van der Plas is goed voor 300 duizend sigaretten en wil antirook-influencer worden. Beeld ANP

Wat was er aan de hand? Nederland is op weg naar een rookvrije generatie. In 2040 moet het zo ver zijn, dan rookt nog maar 5 procent van de bevolking. De middelen om dat doel te bereiken zijn bekend: voorlichting, hogere accijnzen, weerzinwekkende verpakkingen, rookverboden, beperking van de verkooppunten. Dat zijn, in politiek jargon, de knoppen waaraan je kunt draaien.

Om die laatste knop gaat het hier. De commissie ging zich buigen over een voorstel om tabaksverkoop in supermarkten te verbieden. Dan moeten ook buurtsupers van de tabak af. Op het eerste gezicht lijkt dat simpel. Tabak is hooguit 10 procent van de omzet, de winstmarges zijn klein. Wel speelt iets anders mee: de buurtsupers vrezen dat de roker die moet uitwijken naar een andere tabaksverkoper, daar in de buurt meteen ook zijn andere boodschappen zal doen. Volgens onderzoek zouden wel vijfhonderd buurtsupers kunnen verdwijnen.

Rond tabak woedt al decennia een zware lobby. Dat gebeurt van twee kanten. De tabakssector bestookt de politiek met lobbyonderzoek, lobbyrechtzaken en lobbyberichtgeving. Het is tabakslobbyisten verboden ambtenaren direct te benaderen, maar een motie om Philip Morris en aanverwanten toegang tot de Tweede Kamer te verbieden, werd vorig jaar nog weggestemd. Ook de mensen van Rookvrije Generatie weten heel goed hoe lobby werkt. Ook zij doen aan lobbyonderzoek en zij hebben de wind mee.

Dat bleek in de commissievergadering. Alle partijen waren voor een verkoopstop. Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemde de afhankelijkheid van tabaksverkoop ‘triest’ en deed een beroep op de creativiteit van ondernemers.

Zo dachten ze allemaal, behalve één: Caroline van der Plas van BBB, die voorafgaand aan het debat een videoboodschap de wereld instuurde dat een tabaksverkoopverbod voor supermarkten een heel slecht idee is, omdat daarmee een spil in de samenleving de nek wordt omgedraaid.

In het debat kwam Van der Plas met een bekentenis: ze is op haar 14de begonnen en rookt nog steeds en heeft in haar leven zeker 15 duizend pakjes gerookt. Dat zijn 300 duizend sigaretten. Ze vindt dat roken moet worden ontmoedigd. Ze wil zelfs wel als influencer fungeren voor een antirook-campagne. Maar, hier komt de draai... de leefbaarheid van dorpen en buurten zal zo teruglopen als buurtsupers geen tabak meer mogen verkopen, dat ze dat zwaarder laat wegen. Symboolpolitiek, noemt ze het.

En nee, ze was niet door de tabakslobby benaderd, zei ze ook nog.

Toch even gebeld met Theo Urselmann, woordvoerder het Vakcentrum dat 1.500 buurtsupers vertegenwoordigt. Jazeker, Vakcentrum had de leden aangemoedigd een mail te sturen en de coördinaten van de Kamerleden doorgegeven, zegt hij. ‘De hoeveelheid geeft aan hoe hoog de nood is.’ Maar met de tabaksindustrie had hij geen contact gehad. Met Van der Plas ook niet.

Wie wel contact gaat opnemen met Van der Plas? Wanda de Kanter van de Rookvrije Generatie. Die voelt wel voor een nieuwe influencer: ‘Als ze over buurtsupers begint, knip ik dat er gewoon uit.’