Hoe China de stroomschakelaar van de wereld wordt

Zeggen dat het nooit zover had mogen komen dat het land zich, mét de rest van West Europa, met de ogen wijd open heeft uitgeleverd aan de grillen van Gazprom geldt tegenwoordig niet als een bijster origineel of moedig inzicht. Als je daar nu nog luid over begint te jammeren, ben je best laat. Wie bijtijds wil aanhaken bij de volgende trend en voorop wil lopen in een nieuwe ronde van het haddenwemaarnooit-spel, trekt de wenkbrauwen op wanneer Ningbo Orient Cable zich in het elektriciteitsnetwerk wringt.

Ningbo Orient Cable, Chinese maker van stroomkabels, verkreeg onlangs na een aanbesteding van netbeheerder Tennet de opdracht om, samen met Boskalis – dat wel ‘van ons’ is, nog wel, of nou ja het is van de aandeelhouders – een deel van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk aan te leggen. Het gaat om twee zeekabels met een lengte van 65 kilometer, die de stroom van een windpark op zee naar het vasteland zullen transporteren. Mooie opdracht, Ningbo Orient Cable is een privaat bedrijf en bood de beste prijs-kwaliteitverhouding, niets aan de hand, rustig doorlopen.

Tot het Financieele Dagblad aan de bel begon te trekken. Sindsdien is het daar onrustig in de kolommen. Waarschuwing na waarschuwing wordt er afgedrukt over Chinese bemoeienis met kritieke infrastructuur, zoals elektriciteit.

Van een Franse onderzoeker die zich over veiligheid en strategische belangen buigt: ‘Een groot veiligheidsrisico’.

Van Kamerleden als Joost Eerdmans (JA21) en Henri Bontebal (CDA): ‘We moeten als Nederland en Europa echt minder naïef worden over de rol van landen buiten Europa, zoals China en Rusland, in cruciale sectoren zoals de energiesector.’

Van de energieredacteur van de krant, die het onlangs in de fijne FD-podcast Dagkoers zo zei: ‘Het voert terug op de visie van het Chinese staatsbedrijf State Grid. Dat wil een soort internet voor stroom maken en wereldwijde verbindingen aanleggen, met stroomkabels die van China naar Europa voeren en nog verder. Zodat er stroom van windparken in China naar Europa kan gaan, of van zonneparken in de Sahara naar elders op de wereld. China wordt dan de oppermachtige schakelaar die alle stroomnetten aan elkaar verbindt.’

Gasrotonde, eat your heart out.

Afgelopen zaterdag voegden zich in het FD de topmannen van enkele bedrijven uit de offshore- en elektriciteitsindustrie bij het koor. Zij bepleiten ‘strengere selectie’ bij aanbestedingen voor de aanleg van bijvoorbeeld stroomkabels, en waarschuwen krachtig tegen de oprukkende Chinees.

Nu moet je altijd op je hoede zijn wanneer iemand die een bedrijf te besturen heeft en achter het stroomnet heeft gevist, vol vuur de concurrentie zwart begint te maken, vooral als er mogelijk enige frustratie achter zit. Zo beklaagt de topman van Van Oord, de baggermaatschappij met de mooie sleephopperzuigers, zich er in de krant over dat zijn bedrijf geen poot aan de grond krijgt in China: ‘Dan vind ik dat we heel consequent moeten zijn en ook geen ruimte geven aan de Chinezen in Europa.’ En zo suggereert de bestuursvoorzitter van stroomkabelmaker TKH dat ‘je sensoren in kabels kunt stoppen die je niet ziet, en waarmee de Chinezen van alles kunnen’, waarbij hij aangetekend wil hebben dat hij ‘niet zegt dat er bewijs is dat het gebeurt, maar het is wel een zorg’.

Hier spelen ongetwijfeld platte bedrijfsbelangen doorheen, maar ook als je die eruit zeeft, blijft dit over: wees voorzichtig, trek een streep. Voor de strategische onafhankelijkheid en veiligheid. En voor de Oeigoeren.