Hoe Charlotte Marell (22) starters van het grote geld laat winnen op de woningmarkt

De oude garage van de marktkoopman op de hoek is gesloopt, daar staat nu een nieuw pand vol peperdure studio’s, driehoog opgestapeld, zo goedkoop mogelijk gebouwd door Polen. Charlotte Marell was één van de eerste nieuwe bewoners. Een coole verschijning met haar oortje, haar zelfvertrouwen en haar zwarte BMW X5 – zo’n SUV waarin staatshoofden worden rondgereden.

Mijn buurtje in Utrecht is in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd. Kleine rijtjeshuizen voor de eenvoudige middenstand, oorspronkelijk. De oude Utrechtse schilder die laatst onze kozijnen onder handen nam woonde als kind nog een straat verderop, met ouders en negen broers en zusjes, ze deelden hun bedden. Nu woont daar een gescheiden co-ouder.

Toen we hier drieëntwintig jaar geleden ons eerste huis kochten moest je binnen een dag veel bieden, de woningmarkt draaide toen ook al door. Dat was eng, maar toch lang niet zo erg als de markt van nu. Inmiddels wil of kan ook bijna niemand meer weg. De halve straat heeft een extra etage gebouwd, de eerste expats arriveerden.

En Charlotte Marell dus, die baanbrekend belegger in vastgoed blijkt te zijn. Ze is pas 22 jaar oud en haar bedrijf PROPRT Homes heeft nu al 31 eigen woningen. Quote beschreef Charlotte als fris alternatief voor de foute huisjesmelker.

Charlotte Marell en haar BMW.

Ze kwam op het idee toen ze dit appartement huurde, vertelt ze bij haar thuis, terwijl ze thee zet. Charlotte en haar vriendin betalen voor deze 60 nogal donkere vierkante meter en een binnenplaatsje het bloedstollende bedrag van bijna 2.000 euro per maand.

Zij vertrekken over een jaar naar een koopwoning. Voor andere starters moest het slimmer kunnen, bedacht Charlotte. Dus zocht ze financiers om woningen voor haar te kopen. Zo kan Charlotte overbieden zonder voorbehoud van financiering, de manier waarop beleggers het op deze markt winnen van starters. Het verschil: Charlotte verhuurt de gekochte woning daarna aan starters die de woning na drie jaar van haar bedrijf mogen kopen. De huur die ze tot die tijd betalen, wordt volledig van het koopbedrag afgetrokken. Het aankoopbedrag over drie jaar waarvoor ze nu tekenen, is in verband met verwachte waardestijging hoger dan de prijs die Charlotte nu betaalt. ‘Daar zit voor ons de winst.’

Charlotte vertelt hoe haar vader, fiscalist, met twee gepensioneerde vrienden haar start-up financierde. Hoe de aankoopfinanciers vervolgens alleen haar verantwoordelijkheid zijn. Dit alles met hockeyaccent – ze is als baby van acht maanden samen met haar zus uit Haïti geadopteerd door een echtpaar uit Bilthoven, een rijk en wit dorp.

Hoe dat was? Ze heeft ‘ontzettend geluk gehad met hele lieve, zorgzame ouders’ en wil daarom niet ‘klagen’, maar vertelt dan toch schoorvoetend over de vele malen dat zij er staande is gehouden door politie. Haar moeder wilde er een zaak van maken. ‘Maar dit overkomt heel veel donkere mensen, zei ik dan, en die hebben het veel zwaarder dan ik.’

Charlotte is aan de kant gezet in haar eerste tweedehands Golfje (‘een inbrekersauto, vonden ze’), in haar eerste Mercedes (‘te duur’) en natuurlijk in haar zwarte BMW, die nu is voorzien van camera’s. ‘Ik leg inmiddels alles vast’, zegt ze kortaf. Een auto als een fort.

Charlotte speelde hockey en ging naar De Werkplaats, de school van prinsessen Beatrix, Irene en Margriet. Daarna een opleiding vastgoed en makelaardij. Ze wil miljonair worden (‘Ik ben een copycat van mijn vader’), maar wel op een manier ‘die ook goed is voor anderen’.

Haar eerste bedrijfje heette De VastgoedPromotor, ze bracht huizen leuk in beeld voor makelaars. Een paar jaar later verkocht ze het, de winst zette ze opzij voor een eigen huis, voor de lol kocht ze drie bitcoins.

Van de bitcoins kon ze al snel haar BMW kopen, waarin ik met Charlotte naar Amsterdam rijd, naar een driekamerwoning op een derde etage in Geuzenveld-Slotermeer. De vraagprijs was 340.000 euro, Charlotte overbood 390.000 zonder voorbehoud van financiering. De verkoopprijs voor haar huurders is over drie jaar 450.000 euro. Even een laatste inspectie, dan rijden we door naar een notaris in Zuid, waar Charlotte met haar financier ontspannen haar zoveelste koopcontract tekent.

Ja, ze houdt de dominantie van beleggers mede in stand. Maar 3.700 jonge kopers staan op een wachtlijst voor Charlotte Marell, die starters de markt opbokst door zich breed te maken. Zij leerde dat je soms wel moet.