Hoe Carola Nacke haar regering dwong tot nieuwe wetgeving om het leven van haar zoon te beschermen

Toen Carola Nacke (56) naar het Duitse Grondwettelijk Hof toog om aan te tonen dat het leven van haar volwassen zoon Cornelius volwaardig is, bracht ze een flinke map bewijsstukken mee. Met daarin niet alleen informatie over Cornelius’ handicap en medische toestand, maar ook getuigenissen van zijn roeitrainer, zijn sportleraar en de lokale seniorenclub waar Carola vrijwilliger is. Zij verklaarden dat Cornelius als ‘lid van de gemeenschap’ gemist zou worden en dat hij ‘levenswaarde’ heeft.

‘Om aan te tonen dat het belangrijk is dat hij verder leeft’, zegt Nacke. Ze valt even stil, haalt diep adem en neemt een slok van haar latte macchiato. ‘Dat was ingrijpend. Triage is iets voor in oorlogstijd. Plotseling wist ik niet meer zeker of Cornelius behandeld zou worden als hij met covid-19 bij een volle ic-afdeling aan zou komen of dat men zou zeggen: het spijt me, maar u krijgt alleen nog palliatieve zorg.’

Cornelius (24) is gek op dierenboeken, racebanen en de Duitse volksmuziekband Santiano, die zeemansliederen van een modern popjasje voorziet. Hij werkt als assistent in een cateringkeuken aan de rand van een bedrijvenpark in Dresden. Cornelius heeft ook een bijzondere vorm van het Downsyndroom en kan door zuurstofgebrek bij zijn geboorte nauwelijks lezen of schrijven.

Toen Nacke aan het begin van de corona-epidemie steeds maar weer het woord triage voorbij hoorde komen, dacht ze: ik ga toch eens kijken wat daarvoor de richtlijnen zijn. Ze schrok zich rot.

De richtlijnen, opgesteld door de Duitse vereniging van intensivisten (DIVI), eindigen namelijk met een beslisboom waarbij patiënten met bestaande aandoeningen die de kans op een succesvolle ic-behandeling ‘aanzienlijk verminderen’ worden uitgesloten van behandeling. Voorbeelden zijn zware orgaandysfunctie of vergevorderde neurologische ziekten. Ook moet de ‘algemene gezondheidsstatus’ worden bepaald door te kijken naar eventuele verhoogde kwetsbaarheid, bijvoorbeeld middels de Clinical Frailty Scale (CFS).

Mein Gott, dacht Nacke. Dit kan niet waar zijn.

Carola Nacke en haar volwassen zoon Cornelius.

Want daar stond het, zegt ze in een drukke bedrijfskantine bij de werkplek van haar zoon. Zwart op wit: hoe meer hulp mensen nodig hebben in het dagelijks leven, hoe slechter ze scoren op de schaal. Die score is medebepalend voor hun overlevingskans bij behandeling en dus voor hun kans op een behandeling an sich.

Daarom sloot Nacke zich in juli 2020, met acht anderen, aan bij een gang naar het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe, de ultieme gerechtelijke autoriteit in Duitsland. De rechtsgang was het idee van de gehandicaptenactivist en jurist Nancy Poser (42) uit Trier, zelf rechter en rolstoelgebonden door de spierziekte SMA. Onder de negen klagers zijn ook een bekende gehandicaptenactivist met brozebottenziekte en de moeder van een meervoudig gehandicapte zoon. Hun verzoek: bescherm ons.

Het werd een opmerkelijke rechtsgang, temeer omdat men zich doorgaans tot de rechters in Karlsruhe wendt met bezwaren tegen een wet of beslissing. Nu ging het om bezwaar tegen het ontbreken van een wet of beslissing. Bovendien kan het Hof zonder opgaaf van reden zaken weigeren, wat het in de meeste gevallen ook doet. Maar al snel was daar de eerste verrassing: Karlsruhe ging de zaak bekijken.

DIVI deed ondertussen haar uiterste best om het publiek ervan te overtuigen dat artsen bij triage niet beslissen op basis van leeftijd, handicap of bestaande ziekte. De grondwet stelt dat ieder mens recht heeft op leven en dat niemand wegens zijn handicap mag worden benadeeld. Maar de klagers waren er niet gerust op, gezien de triage-leidraad die online te vinden is. Bovendien, zegt Nacke, ‘is dit geen beslissing voor medici. Dit is een sociaal-ethisch vraagstuk dat we als samenleving met elkaar moeten beantwoorden.’

Toen volgde op 28 december vorig jaar plotseling de tweede verrassing: de rechters in Karlsruhe waren het met de klagers eens. Het Hof gelastte de regering in Berlijn ‘onmiddellijk’ wetgeving op te stellen die de levens van mensen met een handicap en/of chronische ziekte beschermt in geval van triage. Daarmee is de strijd nog niet gestreden: de regering staat voor de moeilijke taak richtlijnen op te stellen die triage mogelijk maken, terwijl alle patiënten een gelijkwaardig recht op (over)leven hebben.

De rechtsgang van de negen in Duitsland heeft een impuls gegeven aan een gevoelige ethische discussie – wie weet is het een voorzet voor andere landen. Voor Nacke is de uitspraak van het Hof nu al een overwinning.

Inmiddels is ook Cornelius aangeschoven, klaar met zijn dienst in de keuken en nu gebogen over een schnitzel met aardappelen en broccoli in een gul bad van jus. Het verloop van de zaak bij het Grondwettelijk Hof kan Nacke hem niet uitleggen, zegt ze. Toen het goede nieuws op 28 december kwam, kreeg hij daarom een dikke zoen ‘en een reusachtig ijsje’. Hij was er dolblij mee.