Hoe burgers de bouw van nieuwe huizen vaak zelf vertragen

Ook nu de woningnood onhoudbaar is blijven mensen naar de Haagse Kneuterdijk komen, waar de Raad van State zetelt, om te protesteren tegen de bouw van nieuwe huizen. Ze krijgen gelijk of niet, maar altijd weten ze de bouw te vertragen. En hun aantal lijkt te groeien.

Volg op een doordeweekse dag eens hoe burgers zand in de machine van gemeenten gooien en je denkt: ieder voor zich hebben ze een punt, maar is dat punt het altijd waard de woningnood in stand te helpen houden? Op de gang moppert een projectontwikkelaar over de prijzen die intussen omhoog vliegen: ‘Als we zo doorgaan zijn mijn starterswoningen waar we het hier over hebben straks onbetaalbaar voor starters.’

Waalwijk, waar bewoners geen nieuwe villa's willen. Beeld Margiet Oostveen

Omwonenden Rop Monster, Woutje de Zeeuw en Usman Santi uit Waalwijk doen hun beklag over twee geplande villa’s bij voorzieningenrechter Eric Helder – voortreffelijke naam voor het omgevingsrecht, een woud van wetten en regelgeving. Ook de nieuwe Omgevingswet, die beslissingen over de fysieke leefomgeving juist eenvoudiger zou moeten maken, blijkt zó ingewikkeld om uit te voeren dat die al jaren wordt uitgesteld – deze week opnieuw door minister Hugo de Jonge.

Met vaste hand zeilt Helder ons langs planologische situering, stedenbouwkundige structuur en beheerverordeningen. Ruim dertig omwonenden uit Waalwijk verzetten zich: de gewraakte villa’s komen voor hun uitzicht op De Loonse en Drunense Duinen, beschermd Natura 2000-gebied.

‘Villa’s met ‘inpandige zwémbaden’,’ zegt Woutje licht walgend.

Rop: ‘Terwijl veel bezwaarmakers hun vrijstaande huizen hier al dertig jaar geleden hebben gebouwd.’

Usman: ‘De wijk was áf. En dat wordt nu verstoord.’

Dit blijkt vaker het hoofdargument: de status quo mag niet veranderen. Maar bezwaarmakers beginnen vooral over natuur of stikstof om hun zaak kansrijker te maken. ‘Nimbyisme bestond altijd al’, stond vorig voorjaar al in een essay in het FD over de toename van ‘not in my backyard’-procedures, ‘maar heeft enorm aan remkracht gewonnen door de aangescherpte regelgeving rond het behoud van natuur en landschap’.

In hoeveel omgevingszaken per jaar willen burgers woningbouw dwarsbomen? Gek genoeg weet de Raad van State dat niet precies. Ze registreren dit bij de omgevingskamer niet specifiek, omdat het voor de eigen planning ‘niet belangrijk’ is.

Desgevraagd krijg ik wel een overzicht van het totale aantal omgevingszaken dat de Raad van State in behandeling had: natuur-, kap- en milieuvergunningen, tracébesluiten, zaken over woningbouw. Bij de laatste volledige jaartelling, over 2020, waren dat er 3.524. Ter vergelijking: in 2019 waren dat er nog ‘maar’ 2.608. Een stijging van ruim een kwart.

In april vorig jaar verruimde de Raad van State na een arrest van het Europees Hof ook nog eens de toegang tot de rechter voor omwonenden en milieuorganisaties die nog niet eerder bezwaar maakten: goed voor klagende omwonenden, opnieuw slecht voor de woningbouw.

Rechter Helder zal zich deze dag ook nog buigen over een kwestie in Bergeijk, waar omwonenden de bouw van veertig woningen voor starters en senioren willen tegenhouden, omdat ze het ontwerp niet mooi vinden, maar ze schermen vooral met bomen. En een zaal verderop hebben bewoners uit Schalkwijk zich slim verenigd onder de naam ‘Stichting Natuur Vroeger’, omdat ze niet willen dat de gemeente Houten dertig broodnodige woningen bouwt in een oude boomgaard. ‘Er was het afgelopen jaar maar één woning in dit dorp te koop, zucht de projecteider van de gemeente.

De provincie bepaalt in zogeheten ‘rode contouren’ waar verstedelijkt gebied mag worden uitgebreid. Veel gemeenten krijgen die kans pas als de bebouwde kom waar mogelijk is volgebouwd. Bijna ieder plukje huizen leidt zo tot nieuwe bezwaren van omwonenden.

Ook stikstofprocedures houden de boel op. Hoe behendig gemeenten daarop anticiperen blijkt in de zaak-Waalwijk. De gemeente vindt dat de verwachte stikstoftoename door twee nieuwe villa’s mag worden weggestreept tegen één paard, dat ooit op dit terrein zou hebben gegraasd toen het nog braak lag. De bewoners van de villa’s mogen nooit meer een paard houden, zo is besloten. Dit heet ‘interne saldering van de stikstofdispositie van het paard’.

‘Alleen graast daar al jaren helemaal geen paard’, zegt de raadsman van de bezwaarmakers. ‘Meerdere bewoners kunnen dit bevestigen. Én de postbode.’