Hoe bozer ik op mijn dochter zou worden, hoe meer ik over vijftien jaar aan de therapeut moet betalen

Tijdens onze laatste significante ruzie hadden mijn vriendin en ik een afspraak gemaakt. Als zij van huis was, zou ik niet meer tegen haar klagen over huishoudelijke kwesties. Ze vond het vervelend, zei ze, ook omdat ze zich dan schuldig voelde dat ze er niet was. Ik snapte wat ze bedoelde, want ik ben niet de enige in dit huishouden die weleens laat weten hoe onvoorspoedig een dag verloopt. ‘Oké’, zei ik, ‘ik zal je voortaan met rust laten.’ Die belofte stopte ze een paar dagen geleden samen met wat kleren in een koffer en ze vertrok voor een belangrijke werktrip.

En ik moet zeggen: het ging hartstikke goed. Zeker vier uur lang. Toen nam mijn oudste dochter stiekem een dierbare en kostbare pen mee het balkon op en liet die tussen de houten vlonders vallen. Berouwvol kwam ze het me vertellen. Ik reageerde pedagogisch verantwoord, me ervan bewust dat hoe bozer ik zou worden, hoe meer ik over vijftien jaar aan de therapeut moet betalen. Alleen kreeg ik met geen mogelijkheid de schroeven uit de oude hardhouten planken.

Mijn knieën gleden over het glibberige hout, ik kreeg pijn aan mijn rug en uiteindelijk zat ik dan toch luidkeels te vloeken, de bovenkant van mijn bilspleet zichtbaar voor nieuwsgierige bovenburen. Het was al met al reden genoeg om mijn vriendin een bericht te sturen. Ik vertelde haar wat er was gebeurd. ‘Ik ben buiten mezelf van woede.’ Dat was zwaar overdreven, maar het had waar kunnen zijn.

Daarna ging ik op zoek naar mijn poncho. Het zou de komende dagen flink regenen en ik moest veel op de fiets zitten. Ik kon hem nergens vinden. Natuurlijk niet, ik kan nooit iets vinden. Nu weet ik dat dit een archetypische mannelijke kwaal is, maar met het oog op de volledigheid wil ik toch even zeggen dat mijn vriendin ook weleens ‘per ongeluk’ de oplader van mijn laptop voor een paar dagen heeft meegenomen.

In het geval van de poncho was er dus zowel sprake van urgentie (de weersvoorspelling) als van gerede twijfel. Dit mocht ik best ook nog wel even vragen. ‘Ja, hij zit nog in mijn tas’, antwoordde ze uiteindelijk, met een emoji erbij van een aapje dat zijn handen voor zijn ogen houdt.

Omdat het nu allemaal geen reet meer uitmaakte, begon ik te zeuren dat ik óók al niet mijn grijze regenbroek kon vinden. ‘Ik kan nu niets voor je doen’, zei ze met het geduld en de distantie van een klantenservicemedewerker. ’s Avonds, toen de kinderen sliepen, ging ik op de bank liggen. Zonder pen, zonder poncho, zonder regenbroek. Niets had ik gevonden. Behalve de smeulende resten van wat eens een mooie belofte was.