Hoe boer Finnema weer begon te denken aan die vaatjes poep die zijn vader vroeger ophaalde bij de binnenvaart

Door de oorlog in Oekraïne ging de prijs van kunstmest, waarvan Rusland de grootste exporteur ter wereld is, opeens vier keer over de kop. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het zou, aangaande de klimaatproblematiek, al een hele hoop schelen als veel Nederlanders niet alleen hun onderbuik zouden ontlasten over het onderwerp, maar ook hun darmen.

Althans, dat is de these van Albrecht Finnema, een grote melkveehouder uit het Friese Warstiens. Zijn boerderij staat aan het einde van een doodlopende landweg tussen de akkers. Op zo’n plek waar, dankzij de vele koeien, de wind geurt naar geurige wind.

Vroeger, toen zijn vader hier nog de scepter zwaaide, was het normaal om menselijke poep op de akker te gebruiken. Dan ging je naar de haven, haalde je wat tonnetjes op bij binnenvaartschepen en dan had je echt goed spul in handen. Mensen eten nu eenmaal veel beter en gevarieerder dan koeien en varkens, dus nogal wiedes dat ook hun uitwerpselen voedzamer zijn.

Maar nu kan dat niet meer, zegt Finnema. Dat heeft te maken met allerlei regels die heel goed te begrijpen zijn, maar toch is het zonde. Mensenpoep zit immers vol met fosfaat. Dat is voor planten niet alleen een onmisbaar onderdeel voor het aanmaken van nieuwe cellen, het is bovendien een grondstof die steeds schaarser begint te worden. Uit sommige schattingen blijkt dat we de wereldvoorraad er al over vijftig jaar doorheen hebben gejaagd. Toch spoelen we als mensheid ongeveer eenderde van alle beschikbare fosfaat via de wc weg.

‘Ze hebben het in de politiek vaak over kringlooplandbouw’, zegt Finnema. In 2017 nam de Kamer bijvoorbeeld een motie aan waarin staat dat Nederland moet streven naar een landbouw waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. Op dat soort momenten wordt vaak terecht gekeken naar de verantwoordelijkheid van boeren. Maar, zo zegt Finnema, het echte gat in die kringloop valt in dit geval samen met het gat van de consument.

Die kringlooplandbouw werkte eeuwenlang namelijk als volgt: bij het kweken van gewassen worden voedingsstoffen aan de bodem onttrokken, waaronder fosfaat. Mensen eten die gewassen, of ze eten dieren die van die gewassen hebben gegeten, waarna datzelfde fosfaat via onze darmen weer in de natuur terechtkomt.

In Nederland bleef die kringloop eeuwenlang grotendeels intact, tot het gebruik van rioolslib in 1995 definitief werd verboden. Dat gebeurde overigens met een goede reden: rioolslib, het restproduct dat overblijft na het zuiveren van rioolwater, bevat namelijk veel schadelijke stoffen, waaronder restanten van antibiotica en de anticonceptiepil – resten die je niet zomaar in de natuur wilt storten. Het gevolg was alleen wel dat al onze overblijfselen sindsdien verbrand worden waardoor er gigantische hoeveelheden fosfaat verloren gaan.

Lang was dat op Nederlandse boerderijen een weinig urgent probleem. De kunstmest was spotgoedkoop en dankzij de vele koeien hebben we hier toch een gigantisch fosfaatoverschot. Er was dus geen enkele reden je handen vies te maken aan mensenkak. Maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit en ging de prijs van kunstmest, waarvan Rusland de grootste exporteur ter wereld is, opeens vier keer over de kop.

Het was op dat moment dat Finnema weer begon te denken aan die vaatjes die zijn vader vroeger ophaalde bij de binnenvaart.

‘We hadden opeens momentum’, zegt hij.

Hij trok daarop Theo Mulder aan zijn mouw, een Friese bodemkundige die al langer het evangelie van de menselijke ontlasting verkondigt. Ze besloten een actie op poten te zetten waardoor Finnema’s erf eind maart al volstond met Friese bobo’s – van de dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân tot aan directeuren, wethouders en statenleden. Gezamenlijk namen ze plaats op een aantal wc-potten en vroegen ze al hurkend aandacht voor het onderwerp.

Als we nu eindelijk echt investeren in nieuwe methodes om menselijke ontlasting te verzamelen, en vooral die ontlasting fatsoenlijk te zuiveren, kan ons kunstmestgebruik met zo’n 70 procent omlaag, zo luidde de boodschap.

Twee weken geleden kreeg die actie een vervolg toen ook burgers hun drollen konden inleveren bij boeren in elf verschillende provincies. Maar omdat poep aanzienlijk moeilijker te verkopen is aan millennials dan een avocado, kwam er, op een paar buren en een rits fanatieke GroenLinks-stemmers na, vrijwel niemand langs om zijn behoefte te doen. Om het in fatsoenlijk Fries uit te drukken: nobody gave a shit.

Je kunt je natuurlijk afvragen of dat erg is in een land met een mestoverschot, maar toch blijft Finnema ervan overtuigd dat juist nu de tijd rijp is voor een cultuuromslag. Met de fosfaatschaarste in zicht, moet vooral het stadse deel van Nederland leren hun gebruikelijke dedain opzij te schuiven en te accepteren dat niet alleen de aankoop van een Tesla of een vleesvervanger de wereld beter maakt, maar ook het recyclen van stront.