Hoe, af en toe, woorden zelfs nu nog gewichtloos worden

Bijna alle woorden verhouden zich dezer dagen tot dat ene. Het gaat er de hele tijd over, en als het er even niet over gaat, gaat het er zo expliciet níét over dat het er toch over gaat. Gezamenlijk vormen al die woorden en aanverwante stilten een soort reusachtige zwerm knutten, zo’n wolk die op hete zomerdagen in de buurt van stilstaand water hangt. Je kunt harder gaan lopen, maar dat helpt niet, want de wolk schuift met je mee. Je omdraaien heeft ook geen nut, want de beestjes zijn overal om je heen. Zelfs je ogen dichtdoen levert niets op; ze kruipen in je oren, die woorden, in je mond en onder je kleren en daar blijven ze zitten.

De wekkerradio op NPO Radio 4. Tussen composities van Shalygin en Silvestrov door leest presentator Margriet Vroomans nieuwsberichten voor. Luchtaanvallen. Slachtoffers. Escalatie. Daarna een gedicht van Marieke Lucas Rijneveld. Veldslag. Vluchteling. Schuilkelder. Woorden die zich aan de dag hechten, nog voor de gordijnen open zijn.

De eerste minuten na de wekker zijn er vooral woorden die het heden beschrijven. Droog, secuur. Later op de dag is er ruimte voor de toekomst, die een eigen, afschrikwekkend idioom met zich meesleept, vol woorden die je aan het wankelen brengen, woorden waarvan je vurig hoopt dat ze voor eeuwig buiten het bereik van je voorstellingsvermogen zullen blijven.

Tussen de bedrijven door zijn er nog de woorden van de VVD. Er zijn altijd nog wel ergens woorden van de VVD. Woorden als ‘hangmat’, wanneer het over uitkeringen gaat bijvoorbeeld – vraag maar aan de afdeling Hellendoorn. En op de dag van een nationale inzamelingsactie doet ook een Kamerlid een onbescheiden duit in het zakje. In een ingezonden artikel waarin wordt gepleit voor het snelle terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko en Tunesië – ‘Elk bed dat zij bezet houden, is een bed waar een echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen’ – wemelt het van de woorden die je de rest van de dag niet van je afgeschud krijgt. Echte vluchtelingen. Terugkeeroffensief. Maximaal gebruik van mogelijkheid tot vreemdelingendetentie. IJzige begrippen, gehouwen uit een electoraal opportunisme dat in weinig lijkt op de heldere, warme taal van partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg.

Ze bestaan trouwens wel: woorden die de zwerm rond je hoofd voor even verjagen. Ze zijn zeldzaam, maar ze bestáán.

Dinsdag dook Matteo Salvini op aan de Pools-Oekraïense grens, in Przemysl, naar eigen zeggen om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en het organiseren van vervoer van die vluchtelingen richting Italië. Toen Salvini nog vicepremier van Italië was, liet hij de kapitein van een schip arresteren. Dat schip trachtte wanhopige mensen die een oorlog waren ontvlucht op krakkemikkige bootjes in veiligheid te brengen, en Salvini beschuldigde haar van ‘oorlogsdaden’ en ‘mensensmokkel’. Die woorden zijn nog geen drie jaar oud, maar de tijd lijkt almaar te versnellen en ieders hoofd kraakt onder alles wat sindsdien is gebeurd, wat momenteel gebeurt en wat te gebeuren staat.

De burgemeester van Przemysl haalde dinsdag voor de camera’s het pro-Poetinshirt tevoorschijn waarin Salvini afgelopen jaren enkele malen poseerde. Na enkele in onderkoelde drift gedrenkte zinnen in de microfoon wendde hij zich tot zijn buurman en zei, luid en duidelijk: ‘No respect for you.’

Salvini droop af. Hij zei nog wat, maar geen mens luisterde. Zijn woorden verwaaiden, tot buiten ieders gehoor. Ze waren gewichtloos geworden.