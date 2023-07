Hitte, droogte en extreme buien: de klimaatverandering is er en doet een moreel appèl op ons

Bosbranden en hittegolf in Griekenland. De brandweer probeert een bosbrand te blussen in Nea Peramos, bij Athene. Beeld AFP

Hitterecords in Zuid-Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en China, vies warm water voor de stranden van Mallorca en Miami, en tussendoor de extreme droogte en extreme buien: de nieuwe wereld dient zich in alle hevigheid aan, dit jaar. Zeker, ook het periodieke klimaatfenomeen El Nino voegt een paar tienden van een graad toe, maar dan nog is het gemiddeld op aarde warmer dan tijdens de El Nino’s van de afgelopen decennia, waarschijnlijk millennia, en wellicht van de afgelopen 125 duizend jaar.

Dit is hoe klimaatverandering voelt.

De hitte is geen incident. Al jaren stijgt de temperatuur geleidelijk, en die lijn loopt vrij netjes binnen de onzekerheidsmarges van gemodelleerde verwachtingen. Al jaren concluderen klimaatwetenschappers: dit komt door door de mens uitgestoten broeikasgassen.

Daar is inmiddels ook een meerderheid van de bevolking van overtuigd. Volgens cijfers van het CBS uit 2020 gelooft 85 procent dat de mens op zijn minst iets bijdraagt aan klimaatverandering. Drie kwart maakt zich er zorgen over. Onder jongeren is dat aandeel nog groter (dat er altijd ook mensen zullen zijn die zich niet zo veel zorgen maken, omdat andere dingen belangrijker zijn, is natuurlijk hun goed recht).

Er is alle reden tot zorg. Klimaatverandering is een proces met een open einde, en de ravage die nu al wordt aangericht stemt weinig hoopvol. Het is nu ruim een graad warmer dan voor industriële tijden, als we niet uitkijken wordt dat tegen de drie graden aan het einde van de eeuw. Nog steeds stijgt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ondanks internationale afspraken, terwijl de sfeer om betere afspraken te maken er niet beter op wordt. Waar we uitkomen weten we niet.

Daardoor is het logisch dat de weersextremen deze zomer tot een groeiend gevoel van urgentie leidt. Ook de protesten van Extinction Rebellion laten zien dat een toenemend aantal mensen hun zorgen in actiebereidheid vertaalt. Ruim drie decennia van wetenschapsnieuws over wat aanvankelijk het broeikaseffect heette, hebben dat niet voor elkaar gekregen.

Misschien ook niet zo gek. ‘Wanneer we de dreiging willen afwenden, zijn maatregelen nodig die diep ingrijpen in onze manier van leven’, viel bijvoorbeeld in deze krant te lezen, in aanloop naar de klimaatconferentie in Bonn in 2001. Daar hebben veel mensen jaren voor teruggedeinst. Wanneer we ingrijpen om te kunnen blijven doen wat we al deden (elektrificatie van alles), is het al lastig zat. Nog lastiger wordt het wanneer we offers moeten gaan brengen, zo bleek uit het interview met Joyeeta Gupta zaterdag. Die zei zich te schamen over haar elektrische auto – volgens haar geen echte oplossing, omdat die niet voor iedereen is weggelegd. Dat zij, als nadenkende idealist, die auto toch had aangeschaft geeft weer eens aan hoe moeilijk het is om individueel de offers te brengen die je collectief nodig acht.

Toch is noch de apocalyptisch aandoende hitte, noch de enorme uitdaging om erger te voorkomen reden om de handdoek in de ring te gooien. Zoals elke uitgestoten ton CO2 de problemen verder vergroot, zo helpt elke niet uitgestoten ton tegen verdere escalatie. Dat kun je groot aanpakken, door het (democratisch) afdwingen van wetgeving en de handhaving daarvan, al dan niet met hulp van de rechter. Maar dat kan ook klein, door een keer niet te gaan vliegen. Klimaatverandering doet ook een moreel appèl op ons, als individu. We hoeven niet te wachten tot het te duur of verboden wordt.